'धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा द्यावा, आकाश कोसळणार नाही!'; नीट घोटाळा अन् शक्तिपीठ महामार्गावरून सतेज पाटलांचा सरकारवर प्रहार!
कोल्हापुरात आमदार सतेज पाटील यांनी 'नीट' घोटाळ्यावरून केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आणि एक लाख कोटींच्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या गरजेवर प्रश्न उपस्थित केले.
Published : July 17, 2026 at 4:35 PM IST
कोल्हापूर : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नीट परीक्षासंदर्भात देशातील तरुण-तरुणींचा आवाज पोहोचवण्याचं काम केलं. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा ही काँग्रेसची भूमिका आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वागचूंक यांच्या आंदोलनाचा आजचा 20 वा दिवस आहे, असं असूनही आम्ही आमचा निर्णय घेणार नाही, ही भूमिका निषेधार्ह आणि आहे. पाशवी बहुमताच्या जोरावर आम्ही काहीही करू शकतो असा आत्मविश्वास भाजपाला आलेला आहे. त्याचा हा परिणाम आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा ही देशातील तरुणांची मागणी आहे. त्याला केंद्र सरकारनं प्रतिसाद द्यावा. राजीनामा दिला म्हणून आकाश कोसळणार नाही. सरकारनं चूक मान्य करावी, मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा आणि देशातील विद्यार्थ्यांची विश्वासार्हता सरकारने मिळवावी," अशी टीका काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी केली. कोल्हापुरात ते माध्यमांशी बोलत होते.
राज्याच्या तिजोरीची अवस्था आज काय? : "नागपूर ते गोवा गरज नसलेल्या शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करावा, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. यासाठी 12 जिल्ह्यातील शेतकरी शनिवारी (दि.18) पंढरपुरात एकवटणार आहेत. शासकीय पूजेसाठी मुख्यमंत्री पंढरपुरात येणार आहेत. हा महामार्ग रद्द करावा, अशी विठ्ठलानं मुख्यमंत्र्यांना सद्बुद्धी द्यावी. नागपूर ते रत्नागिरी हा महामार्ग असताना शक्तिपीठ महामार्गाची गरज काय आहे? राज्याच्या तिजोरीची अवस्था आज काय आहे? रस्ते करायला गावागावातील रस्ते भरायला आणि पगार द्यायला शासनाकडे पैसे नाहीत. मग एक लाख कोटींचा शक्तिपीठ महामार्ग कशासाठी? यापेक्षा राज्यातील तरुणांना कामधंदा मिळावा. यासाठी उद्योग रोजगार वाढवा. पंढरपूर येथील नामदेव पायरी इथं एकत्र जमून आम्ही विठ्ठलाला प्रार्थना करणार आहोत," असं आमदार सतेज पाटील यांनी सांगितलं.
मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी पुण्यातील रस्त्यांची अवस्था पहावी : रस्त्यांना विरोध म्हणजे विकासाला विरोध अशी टीका महामार्गावरून राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती. याला आमदार सतेज पाटील यांनी उत्तर दिलं. मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी पुण्यातील रस्त्यांची अवस्था काय आहे ती पहावी, पुण्यातील चांदणी चौक परिसरातील रस्ते तसेच चंद्रकांतदादा कोल्हापूर ते पुणे गाडीने येत असतील तर त्या रस्त्याच्या अवस्था काय आहे, ती पहावी असा पलटवार ही आमदार पाटील यांनी केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस अर्थ खातं स्वतःकडेच ठेवतील : आमदार जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्यानंतर राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे, यावर बोलताना आमदार सतेज पाटील म्हणाले, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थ खातं स्वतःकडंच ठेवतील. आमदार जयंत पाटील यांनी त्या भेटीसंदर्भात खुलासा केला आहे. जयंत पाटील हे शाहू, फुले, आंबेडकरांचा विचार मांडणारे आहेत. ते असा निर्णय घेतील असं मला वाटत नाही. तर गृह खात्याला स्वतंत्र मंत्री असावा. मुख्यमंत्र्यांकडून ते खातं फेल झालं आहे. मुख्यमंत्री ज्या नागपूरमधून येतात ते नागपूर देशातील दोन नंबरचं गुन्हेगारी शहर झालं आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार गेल्या चार वर्षात अनेक महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. त्या सापडल्या नाहीत. आज गुंड एकमेकांवर गोळीबार करत आहेत. महिलांवर अत्याचार वाढले आहेत. त्यामुळं आमचं कोण वाकडं करू शकत नाहीत? अशी प्रवृत्ती बळवली आहे. यामुळं राज्याच्या गृह विभागाला स्वतंत्र मंत्री असावा," अशी मागणी सतेज पाटील यांनी पुन्हा एकदा केली.
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