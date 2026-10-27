गोकुळमध्ये तज्ञ संचालकाला मताचा अधिकार दिल्यास लोकशाही राहणार नाही - आमदार सतेज पाटील
गोकुळ अध्यक्ष निवड प्रक्रियेत मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करणार नाहीत. बहुमत कुणाच्या बाजूला आहे, हे मुख्यमंत्र्यांनाही माहीत आहे, असं मत काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी व्यक्त केलं.
Published : October 27, 2026 at 1:33 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत मतदारांनी राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीच्या बाजूनं स्पष्ट बहुमत दिलं आहे. अध्यक्ष निवड प्रक्रियेत मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करणार नाहीत. बहुमत कुणाच्या बाजूला आहे, हे मुख्यमंत्र्यांनाही माहीत आहे. हा (तज्ज्ञ संचालक वाढवण्याचा) प्रयत्न कोणाचा आहे माहीत नाही; मात्र तज्ज्ञ संचालक वाढवून महायुतीतील घटक पक्षांना एक-एक जागा देण्याचा हा प्रस्ताव असू शकतो. परंतु, तज्ज्ञ संचालकाला मतदानाचा अधिकार दिल्यास लोकशाही राहणार नाही. हा नियम कायद्याच्या कचाट्यात टिकणार नाही, असं स्पष्ट मत समविचारी आघाडीच्या विजयाचे शिल्पकार, काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी व्यक्त केलं. कोल्हापुरात ते माध्यमांशी बोलत होते.
आज राज्यातील पाच विधान परिषद जागांचा निकाल आहे. या पाचही जागांवर आमचे उमेदवार निवडून येतील, असा विश्वास असून, त्यासाठी आम्ही गेल्या काही दिवसांपासून प्रयत्न केले आहेत. आता मतदारराजानं कुणाच्या बाजूनं कौल दिला आहे, हे थोड्या वेळात स्पष्ट होईल. मात्र, या निवडणुकीत दुर्दैवानं 'महालक्ष्मीचे दर्शन' झालं; आता 'माता सरस्वतीचा' विजय होतो का, हे पाहावं लागेल. पुणे पदवीधर मतदारसंघात आठ मतपेट्या सील नव्हत्या, हे दुर्दैवी आहे. विभागीय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली या निवडणुका होत असून, त्यांनी याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. आज राज्यामध्ये 'अल निनो'चा प्रभाव आहे. यामुळे देशात आणि राज्यात दुष्काळ पडला असून पाऊस कमी होत चालला आहे. ज्या वृक्षांमुळे निसर्गाचा समतोल राहू शकतो, तेच वृक्ष तोडण्याचं काम राज्य सरकारकडून सुरू आहे. पाऊस आणि पाणी नसताना असे प्रकल्प राबवणं कितपत योग्य आहे, याचा विचार सरकारनं केला पाहिजे, असंही आमदार सतेज पाटील यावेळी म्हणाले.
ऑडिओ क्लिप हा भावकीतला वाद
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत बाहेर काढलेली ऑडिओ क्लिप हा भावकीतला वाद आहे. मराठा आंदोलन किंवा मनोज जरांगे पाटील हे जर टार्गेट असते, तर ही ऑडिओ क्लिप आधीच बाहेर आली असती. ती आता बाहेर काढली, याचा अर्थ हा दोन पक्षांमधील वादाचा विषय असल्याचा टोला आमदार पाटील यांनी भाजप आणि शिवसेनेला लगावला.
गोकुळ संस्थापकांच्या मुलाला चेअरमन करण्यासाठी सहकार्य करा
29 ऑक्टोबर रोजी 'गोकुळ' दूध संघाची अध्यक्ष निवड होणार आहे. यासाठी मी मंत्री हसन मुश्रीफ, चंद्रकांतदादा पाटील आणि आमदार चंद्रदीप नरके यांच्याशी बोललो आहे व त्यांना विनंतीही केली आहे. बहुमत आमच्या बाजूनं आहे, त्यामुळे त्यांनी उपस्थित राहून सहकार्य करावं. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी फोन घेतला नाही, ते कदाचित एखाद्या कार्यक्रमात असावेत. महायुतीच्या संचालकांनी 'आमच्या नेत्यांशी बोला' असं सांगितलं होतं, त्याप्रमाणे मी त्यांच्या नेत्यांशी बोललो आहे आणि सामोपचारानं आपल्या संचालकांना पाठवून द्यावं, असं सांगितलं आहे. गोकुळचे संस्थापक आनंदराव पाटील चुयेकर यांच्या मुलाला चेअरमन करण्याची माझी आणि मुश्रीफ साहेबांची इच्छा होती, आता त्यांनी ती पूर्ण करावी, असंही आमदार सतेज पाटील यावेळी म्हणाले. गोकुळ दूध संघात मिळवलेल्या विजयानंतर आमदार पाटील यांचे अभिनंदन करण्यासाठी 'अजिंक्यतारा' संपर्क कार्यालयात कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांची प्रचंड झुंबड उडाली होती.
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