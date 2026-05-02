'ते महायुतीचे शिल्पकार असल्याप्रमाणे वागत आहेत'; गोकुळबाबत सतेज पाटील यांचे मुश्रीफ यांना शालजोडे
कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघ निवडणुकीवर प्रशासक नेमण्याचा प्रश्न, महायुतीतील मतभेद यामुळं राजकीय अनिश्चितता वाढली आहे.
Published : May 2, 2026 at 10:14 AM IST
Updated : May 2, 2026 at 10:21 AM IST
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) ही केवळ एक सहकारी संस्था नसून, जिल्ह्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे. मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांवर प्रशासक नेमण्याच्या नवीन कायद्यामुळं गोकुळच्या येणाऱ्या निवडणुकीवर प्रशासकीय सावट पडलं आहे. अवघ्या राज्याचं लक्ष गोकुळच्या राजकारणाकडं लागलं आहे. त्यातच मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत गोकुळबाबत महायुतीच्या सर्व नेत्यांची बैठक देखील पार पडली. भाजपा आमदार शिवाजी पाटील यांनी पारदर्शक निवडणुकीसाठी प्रशासकाची आग्रही मागणी केली असली तरी, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर महायुती म्हणून निवडणूक लढवण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. दरम्यान काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी मात्र 1,200 संस्थांवर अन्याय होऊ नये म्हणून संयमित भूमिका घेतली आहे. याबाबत शासन काय निर्णय घेतं ते आम्ही पाहणार आहोत. 5 तारखेनंतर या संदर्भातली आपली भूमिका जाहीर करु, असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.
गोकुळवर भ्रष्टाचाराचे आरोप : गोकुळ दूध संघ हा जवळपास 5 लाख दूध उत्पादक सभासद शेतकऱ्यांसह हजारो दूध संस्था जोडणारी संस्था आहे. कोल्हापूरसह सांगली, सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह गोकुळमुळं चालतो. पण सध्या भ्रष्टाचार, दूधदर वाद आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळं गोकुळ गेल्या काही महिन्यात वादग्रस्त राहिला आहे. गेल्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना 2 रुपये दूधदर वाढीचे आश्वासन देऊन 18 रुपये वाढ देण्यात आली, असा दावा आमदार सतेज पाटील यांनी केला. मात्र, शिवाजी पाटील यांनी गोकुळवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले आहेत.
गोकुळची निवडणूक लांबली : गोकुळच्या संचालक मंडळाची मुदत 4 मे रोजी संपणार असल्यानं, प्रशासक नेमण्याचा पर्याय अपरिहार्य असणार आहे. पण निवडणूक प्रक्रिया कशी चालेल यावर अनिश्चितता व्यक्त होत आहे. कोल्हापूर उच्च न्यायालय सर्किट बेंचनं 1300 संस्थांच्या पात्रतेसंदर्भात स्थगिती दिली आहे. यामुळं आता गोकुळची निवडणूक लांबली आहे.
शिवाजी पाटीलांचा मुश्रीफांवर हल्ला : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महायुती बैठकीत सर्वांनी प्रशासक नको, तत्काळ निवडणुकीची मागणी केली होती. पण भाजपाचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी गोकुळवर प्रशासक नेमण्याची मागणी केली होती. "प्रशासकानंतर पारदर्शक निवडणुका होतील, त्यामुळं प्रशासक नेमण्याची आमची मागणी होती. त्या लढ्याला आता यश आलं आहे. कोर्टाचा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांचा विजय आहे, आता आम्ही भ्रष्टाचार उघड करणार आहोत." असं म्हणत त्यांनी हसन मुश्रीफांवर थेट हल्ला चढवला. "पाचवेळा मंत्री, पण तुम्हाला तुमच्या सरकारवर विश्वास नव्हता? गोकुळमधील संचालक, त्यांच्या जवळच्या व्यक्ती ED चौकशीत अडकतील. मी पुरावे कोर्ट-मीडियात दाखवीन." असंही ते म्हणाले.
आबिटकरांची महायुती एकत्रित लढण्याची खात्री : पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर गोकुळबाबत बोलताना म्हणाले, "प्रशासक येणे ही औपचारिक बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांनी महायुती म्हणून लढण्यास सांगितलं आहे. आमच्यात काही मतभेद असले तरी आम्ही शत्रू नाही. मंत्री हसन मुश्रीफ आणि आ. शिवाजी पाटील यांच्यातील वाद मिटेल, गोकुळ निवडणूक महायुतीने लढवू," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सतेज पाटील यांची संयमित, टीकात्मक भूमिका : गोकुळच्या निवडणुकीबाबत महायुतीत सुरू असलेल्या या वादावर बोलताना काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी 1200 संस्थांवर अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका व्यक्त केली. "सगळं आता शासनाच्या हातात आहे. शासन काय निर्णय घेणार हे पाहून 5 मे नंतर मी भूमिका स्पष्ट करेन. शिवाजी पाटील यांनी ईडी चौकशीची मागणी केली आहे. ईडीची मागणी करण्याएवढं तुमच्याकडं काय आहे? याबद्दल त्यांच्यासोबत चर्चा केली पाहिजे. तसंच, महायुती म्हणून लढणार. मी आमच्या समविचारी लोकांना घेऊन गोकुळची निवडणूक लढवणार. ते समोरून पक्ष म्हणून येणार असतील तर आम्ही देखील ते करू." असंही सतेज पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
हसन मुश्रीफ यांना लगावला टोला : "कोल्हापूरची जनता सुज्ञ असून गोकुळ निवडणुकीवेळी सभासद योग्य निर्णय घेईल," असा विश्वास देखील सतेज पाटील यांनी व्यक्त केला. तर "गेल्या सहा महिन्यात बाराहजार वेळा मंत्री हसन मुश्रीफ गोकुळमध्ये महायुतीचं पॅनेल असेल, असं बोलले आहेत. मुश्रीफ हे आपणच महायुतीचे शिल्पकार आहोत, असं वागत आहेत." असा टोला देखील आमदार सतेज पाटील यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना लगावला.
4 मे नंतर गोकुळमध्ये काय घडणार? : गोकुळ म्हणजे कोल्हापुरात भाजपा-महायुतीसाठी विस्ताराची संधी आहे. महायुती म्हणून गोकुळची निवडणूक लढवली गेल्यास भाजपा जिल्ह्यात वाढणार असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दरम्यान 4 मे नंतर गोकुळमध्ये काय घडतं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
