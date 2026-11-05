'गोकुळमधील सत्ता मिळवण्यासाठी सरकारकडून कायद्यात बदल'; सतेज पाटील यांचा आरोप, 9 तारखेला निघणार मोर्चा
सरकारच्या निर्णयाविरोधात 9 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत ‘कोल्हापूर संघर्ष मोर्चा’ काढण्यात येणार आहे.
Published : November 5, 2026 at 2:32 PM IST
मुंबई - गोकुळ दूध संघाच्या सत्तेसाठी राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. जनतेने दिलेला कौल सरकारला मान्य नसल्याने बहुमत स्वतःकडे वळविण्याचा हा प्रयत्न आहे. केवळ गोकुळमधील सत्ता मिळवण्यासाठी सरकारने कायद्यात बदल करणे चुकीचे आहे, अशा शब्दात काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. दरम्यान, सरकारच्या या भूमिकेविरोधात येत्या 9 नोव्हेंबरला संघर्ष मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा दिला. गांधी भवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
गोकुळ दूध संघ हा सुमारे साडेपाच लाख शेतकऱ्यांच्या संसाराशी जोडलेला आहे. दररोज सुमारे 20 लाख लिटर दूध संकलित होते. अशा महत्त्वाच्या सहकारी संस्थेच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्यासाठी सरकारने कायद्यात बदल केला आहे. हा कायदा केवळ गोकुळसारख्या फेडरल संस्थांना लागू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मग हा बदल फक्त गोकुळसाठीच का, असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला.
निवडणूक झाली, मतदान झाले आणि निकालही लागला. मात्र, आपल्या बाजूने निकाल लागला नाही म्हणून कायदाच बदलायचा, ही लोकशाहीची पद्धत नाही. निवडणुकीपूर्वी कायदा बदलला असता तर समजू शकलो असतो. मात्र, निकालानंतर असा निर्णय घेणे म्हणजे जनतेचा कौल नाकारणे आहे. कालचा दिवस इतिहासातील काळा दिवस म्हणून ओळखला जाईल, अशी टीकाही त्यांनी केली. या निर्णयासाठी हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेतल्याचा आरोप करत, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्याच्या परिणामांवर कोणीही चर्चा केली नाही, असे पाटील म्हणाले. हसन मुश्रीफ यांच्याबाबत बोलताना, ‘दोस्त ने दोस्तीत गद्दारी केली आहे,’ अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली.
गोकुळमधील बहुमत आमच्याकडे असून न्यायालयात आम्हाला न्याय मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या कायद्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असून, कायदेशीर लढाई सुरूच ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी सात दिवसांची नोटीस द्यावी लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गोकुळच्या संचालकांबाबत बोलताना, काही जण गोवा, सुरत आणि आता उदयपूर येथे असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, यामुळे बहुमत बदलणार नाही. आम्हाला 13 चे बहुमत मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
कोल्हापूरकरांचा अपमान केला - ‘व्होट चोरी’नंतर आता ‘सत्ता चोरी’ सुरू झाली आहे. सरकारला शेतकऱ्यांची काळजी नसून केवळ सत्तेत बसायचे आहे. आज गोकुळसाठी कायद्यात बदल केला जात आहे; उद्या असे प्रकार अन्य संस्थांबाबतही घडू शकतात. याची सुरुवात गोकुळपासून होऊन ती SIR पर्यंत जाऊ शकते, असा इशाराही पाटील यांनी दिला. गोकुळच्या कारभारात हस्तक्षेप करून सरकारने कोल्हापूरकरांचा अपमान केला आहे. हा अपमान केवळ माझा नसून संपूर्ण कोल्हापूरचा आहे. त्यामुळे नागरिकांनी या निर्णयाविरोधात आवाज उठवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
9 नोव्हेंबरला संघर्ष मोर्चा - सरकारच्या निर्णयाविरोधात 9 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत ‘कोल्हापूर संघर्ष मोर्चा’ काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात कोल्हापूरकरांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन सतेज पाटील यांनी केले. या आंदोलनाची रणनीती तयार असून ती योग्य वेळी जाहीर करू, असेही त्यांनी सांगितले.
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