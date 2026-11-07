'संस्था आमच्या सभासदांची आणि हुकूम तुमचा? गोकुळ तुमची जहागीर नाही'; अध्यादेश जारी होताच सतेज पाटील आक्रमक
सहकारी संस्थांवर सरकारी नियुक्त्यांचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयाला सतेज पाटील यांचा विरोध आहे.
Published : November 7, 2026 at 6:57 AM IST
मुंबई - गोकुळवर सत्ता स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यातील मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात म्हणजेच वार्षिक ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या आणि शासनाकडून कोणत्याही स्वरूपात साहाय्य मिळणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या समितीवर पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा अध्यादेश शुक्रवारी जारी केला. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या आदेशानुसार ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६’ प्रख्यापित करण्यात आला. या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून शासनाच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात सहकार क्षेत्रातील वाद आणखी पेटण्याची चिन्हे आहेत.
अध्यादेश जारी केला - कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी पॅनेलने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. या निकालानंतर गोकुळमधील सत्तेच्या समीकरणावर चर्चा सुरू असतानाच राज्य सरकारने कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी दिली. कोल्हापूरमध्ये या विरोधात तीव्र वातावरण असताना राज्यपाल विष्णू देव वर्मा यांच्या आदेशाने प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी राज्य सरकारने महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १६ असून, त्याद्वारे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३अअअच्या पोटकलम (२) मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश जारी केला.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना वगळले - विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसल्याने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ अंतर्गत हा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. या अध्यादेशाची अंमलबजावणी वार्षिक ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या आणि शासनाकडून भाग भांडवल, कर्ज, हमी, अनुदान, शासकीय जमीन किंवा अन्य कोणत्याही स्वरूपात साहाय्य मिळणाऱ्या संघीय सहकारी संस्थांमध्ये होणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना मात्र या तरतुदीतून वगळण्यात आले आहे.
सरकारने दिले स्पष्टीकऱण - अध्यादेशानुसार संबंधित संस्थांच्या समितीवर पाच सदस्य नियुक्त केले जाणार आहेत. यामध्ये सहकार संस्थांच्या सहाय्यक निबंधकापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या एका शासकीय अधिकाऱ्याचा समावेश असेल. तर संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव आणि आवश्यक पात्रता असलेल्या चार व्यक्तींची नियुक्ती शासन करणार आहे. या चार सदस्यांना समितीच्या बैठकीत मतदान करता येणार आहे. मात्र, त्यांना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांसारखी पदाधिकारी पदे भूषविता येणार नाहीत, असे नमूद केले आहे. तसेच मोठ्या आर्थिक उलाढालीच्या आणि शासनाचे साहाय्य घेणाऱ्या सहकारी संस्थांचे कामकाज अधिक प्रभावी व्हावे, तसेच अनुभवी व्यक्तींना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेता यावे, या उद्देशाने ही सुधारणा केल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘गोकुळ’च्या मुद्द्यावरून सतेज पाटील यांचा सरकारला इशारा - दरम्यान, या अध्यादेशावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेस नेते सतेज (बंटी) पाटील यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. निवडणुकीत सभासदांचा विश्वास संपादन करता येत नसल्याने अशा अध्यादेशाच्या माध्यमातून गोकुळसारख्या संस्थांमध्ये सरकारला हवी असलेली माणसे नियुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. चार नियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देणे म्हणजे सभासदांच्या कौलावर एक प्रकारे शासकीय दरोडाच टाकल्याची टीका त्यांनी केली. घाम आमच्या दूध उत्पादकांचा, संस्था आमच्या सभासदांची आणि हुकूम तुमचा? गोकुळ तुमची जहागीर नाही, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला खडे बोल सुनावले. दरम्यान, या अध्यादेशाच्या निषेधार्थ ९ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजता कोल्हापुरातील दसरा चौकातून संघर्ष मोर्चा काढण्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे.
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