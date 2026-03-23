सातारा पोलीस अधीक्षकांचं तत्काळ निलंबन करा, उपसभापती निलम गोऱ्हे यांचे निर्देश; सातारा झेडपी राड्यावरून आमदार आक्रमक
साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना तत्काळ निलंबित करण्याचे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिले आहेत.
Published : March 23, 2026 at 11:33 AM IST
मुंबई : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. या निवडणुकीत प्रचंड राडा झाल्याचं समोर आलं होतं. यादरम्यान, राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री आणि साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना पोलिसांकडून धक्काबुक्कीदेखील झाली होती. आता या घटनेचे पडसाद आज (23 मार्च) विधानसभा आणि विधान परिषदेत उमटल्याचं पाहायला मिळालं. विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दाखल घेत साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांचं निलंबन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दोषींसह संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचंदेखील तत्काळ निलंबित करावं, असे निर्देश उपसभापती गोऱ्हे यांनी दिले आहेत.
शंभुराज देसाईंनी घटनाक्रम सांगितला : विधानपरिषदेत आपली बाजू मांडताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितलं की, चार दशकांहून अधिकच्या राजकीय कारकिर्दीत असा अनुभव त्यांना कधीच आला नव्हता. जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आघाडी करून ते ३३ सदस्यांसह मतदानासाठी निघाले होते. मात्र, या सदस्यांचं अपहरण झाल्याची खोटी तक्रार दाखल करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. मतदान केंद्राजवळ पोहोचल्यावर साध्या वेशातील पोलिसांनी त्यांना अडवलं. मंत्री असूनही पोलिसांनी जबरदस्तीनं त्यांना खेचत नेल्याचं त्यांनी नमूद केलं. या झटापटीत त्यांच्या हाताला दुखापत झाली. 'जर मंत्र्यांनाच अशी वागणूक मिळत असेल, तर सामान्य नागरिकांची सुरक्षितता कुठे आहे?' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आमदार आक्रमक झाले : या घटनेनंतर सभागृहात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. आमदार विक्रम काळे यांनी कामकाज स्थगित करून मुख्यमंत्र्यांकडून तातडीचं स्पष्टीकरण मागितलं. आमदार मकरंद पाटील यांनी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर निलंबनाऐवजी थेट बडतर्फीची कारवाई करण्याची मागणी केली. पोलिसांवर पक्षपाती वर्तनाचे आरोपही करण्यात आले.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी काय सांगितलं? : दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं की, निवडणुकीदरम्यान त्यांनी डीजींना फोन करून कोणालाही मतदानापासून वंचित ठेवू नये, असे निर्देश दिले होते. असं काही होणार नाही, असं आश्वासनदेखील त्यावेळी देण्यात आलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात घटनास्थळी मंत्र्यांना कोणी पाहिले नाही किंवा पोलिसांकडून धक्काबुक्की झाल्याचं सांगितलं गेलं, असं त्यांनी नमूद केलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणावर अधिक भाष्य करण्याचं टाळलं. मात्र, सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
निलम गोऱहे यांनी दिले आदेश : शेवटी घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी तातडीनं हस्तक्षेप केला. त्यांनी सातारा एसपी तुषार दोशी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे निर्देश दिले. तसेच घटनेशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून पुराव्यांमध्ये छेडछाड होऊ नये. मंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई पूर्ण करावी, असेही निर्देश देण्यात आले.
मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडून पोलिसांच्या भूमिकेचं समर्थन : दरम्यान, भाजपा नेते आणि मंत्री जयकुमार गोरे यांनी पोलिसांच्या भूमिकेचं समर्थन करताना वेगळी बाजू मांडली. त्यांच्या मते, निवडणुकीदरम्यान केवळ अधिकृत सदस्यांनाच प्रवेशाची परवानगी असते. काही जणांनी नियमांचे उल्लंघन करून गेटमध्ये जबरदस्ती प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. जमावाच्या मदतीनं दबाव टाकत पोलिसांचे आदेश न पाळल्यामुळे पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या संपूर्ण घटनेमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं असून, गृह विभाग पुढे काय निर्णय घेतो आणि पुढील कारवाई कशी होते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.