झेडपी अध्यक्षा, पत्नीच्या कुणबी प्रमाणपत्रावर हरकत दाखल होताच आमदार पती महेश शिंदेंनी दिलं स्पष्टीकरण
जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे यांचं कुणबी प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे आरोप होत आहेत. त्यांचे पती आमदार महेश शिंदे यांनी यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.
Published : April 10, 2026 at 7:54 AM IST
सातारा- सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत आणि आता निकालानंतरही पुन्हा चर्चेत आली आहे. दोन मंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींना झालेल्या धक्काबुक्कीनंतर 20 मार्च रोजी गोंधळात प्रिया शिंदे यांची जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी निवड झाली. मात्र, त्यांच्या कुणबी प्रमाणपत्राला कायदेशीर आव्हान देण्यात आलं आहे. त्यावर त्यांचे पती आमदार शिंदे यांनी बाजू स्पष्ट केली आहे.
"जिल्हा परिषद निवडणुकीत कोरेगाव तालुक्यात ओबीसी उमेदवारांना संधी देताना कोणताही अन्याय झालेला नाही. काही किरकोळ मतभेद असूनही महायुतीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चांगला समन्वय आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत काही मतभेद झाले असतील, मात्र ते आता मागे टाकून पुढे जाण्याची गरज आहे", अशी सावध भूमिका जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे यांचे पती आमदार महेश शिंदे यांनी घेतली आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे यांचा कुणबी दाखला खोटा असल्याची तक्रार जयदीपकुमार मगर आणि संतोष साळुंखे यांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडं केली आहे. यानंतर त्यांचे पती आमदार महेश शिंदे तातडीनं माध्यमांसमोर आले. ते म्हणाले की," प्रिया शिंदे यांचे जात पडताळणी संदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना माध्यमांमध्ये सुरू असलेली चर्चा थांबवावी. अध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया पूर्णपणे नियमांनुसार झाली असून ती वैध आहे."
"जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदांच्या निवडीनंतर महायुतीतील काही सहकाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. मात्र, या निवडी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली पार पडल्या असून अर्ज छाननीवेळी कोणीही आक्षेप नोंदवला नव्हता. त्यामुळे या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचं कारण नाही. माझी पत्नी प्रिया शिंदे यांच्या कुटुंबाची वंशावळ सन 1812 सालापासून उपलब्ध आहे. त्यामध्ये कुणबी समाजाच्या नोंदी आहेत. अशा नोंदींवर अनेकांना ओबीसीदाखले देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी कोणालाही आक्षेप असल्यास त्यांनी तो संबंधित प्राधिकरणाकडे मांडावा", असं आवाहन आमदार महेश शिंदे यांनी केलं.
सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीदरम्यान महायुतीमध्ये काही मतभेद झाले असतील, मात्र ते आता मागे टाकून पुढे जाण्याची गरज आहे. अडीच वर्षांनंतर सभापती पदासाठी शिवसेनेच्या उमेदवारांना संधी दिली जाईल-आमदार महेश शिंदे
युती एकसंध-सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीतील राजकीय घडामोडींवर भाष्य करताना ते म्हणाले की," जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वीच महायुतीतील काही सदस्यांना महाविकास आघाडीशी युती मान्य नव्हती. त्यामुळे त्यांनी आमच्या बाजूनं मतदान केलं. कोरेगाव तालुक्यात ओबीसी उमेदवारांना संधी देताना आम्ही त्यांच्यावर कोणताही अन्याय केलेला नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चांगला समन्वय आहे. काही किरकोळ मतभेद असूनही युती एकसंध आहे."
अध्यक्षपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिलेसाठी राखीव : जिल्हा परिषद अध्यक्षपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिलेसाठी राखीव होते. प्रिया शिंदे यांनी खटाव जिल्हा परिषद गटातून सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातून निवडणूक लढवली होती. नामनिर्देशनपत्रात त्यांनी जातीचा उल्लेख केवळ मराठा असा केला आहे. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीवेळी त्यांनी कुणबी जातीचं खोटं प्रमाणपत्र सादर केल्याचं मगर आणि साळुंखे यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे.
