निकालानंतर सातारा जिल्हा परिषद त्रिशंकू, दिग्गजांचा पराभव; राष्ट्रवादी-शिवसेना सत्ता स्थापन करणार?

साताऱ्यात एकाही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यानं त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच दिग्गज राजकारण्यांच्या कुटुंबातील उमेदवारांना मतदारांनी मतपेटीतून पराभवाचा धक्का दिला आहे.
सातारा - जिल्हा परिषदेच्या निकालात भाजपाला मोठा झटका बसला आहे. बहुमत मिळविण्यात भाजपाला अपयश आलं आहे. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यानं जिल्हा परिषदेत त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, अजितदादांच्या पश्चात राष्ट्रवादीनं जिल्ह्यात जोरदार मुसंडी मारली आहे. शिवसेनेनंदेखील आपला करिष्मा दाखवला आहे. भाजपानं प्रचारात पालकमंत्री शंभूराज देसाईंना टार्गेट केलं होतं. त्यामुळे भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र येऊन जिल्हा परिषदेत सत्ता काबीज करण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रवादी-शिवसेनेची भाजपाला टक्कर - सातारा जिल्हा हा पूर्वीपासून कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला होता. १९९९ पासून राष्ट्रवादीचे जिल्ह्यावर वर्चस्व होते. मात्र, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे ११ पैकी तब्बल नऊ आमदार निवडून आले. त्यामुळे भाजपाच जिल्हा परिषदेची एकहाती सत्ता घेणार, अशी अशी चर्चा होती. परंतु, स्वबळ आजमावण्यासाठी सर्वच पक्ष स्वतंत्र लढले. त्यात भाजपाला मोठा फटका बसला. अजितदादांच्या राष्ट्रवादीनं आणि शिवसेनेनं जोरदार मुसंडी मारली. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाला हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्याच जागा मिळाल्या.
जयकुमार गोरेंची भावजय पराभूत - सातारा जिल्ह्यात माजी मंत्री दिवंगत मदनराव पिसाळ यांची नात दीप्ती पिसाळ, राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची भावजय भारती गोरे, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्या पत्नी प्राची पाटील, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष भाऊसाहेब गुदगे यांचे चिरंजीव सुरेंद्र गुदगे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष नितीन भरगुडे-पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक ज्ञानदेव रांजणे यांच्या पत्नी अर्चना रांजणे यांना पराभवाचा धक्का बसला आहे.
दिग्गजांची जिल्हा परिषदेत पुन्हा एन्ट्री- राज्याचे माजी मंत्री दिवंगत विलासराव उंडाळकरांचे पुत्र उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांनी सलग दुसऱ्यांदा जिल्हा परिषदेत एन्ट्री केली आहे. ते कराड दक्षिणमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आहेत. माण तालुक्यातील कुकुडवाड गटातून जिल्हा बँकेचे संचालक अनिल देसाई यांनीदेखील जिल्हा परिषदेचं मैदान मारलं आहे. शिरवळमधून जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष उदय कबुले यांनी माजी उपाध्यक्ष आणि निवडणुकीआधी भाजपामध्ये प्रवेश केलेल्या नितीन भरगुडे-पाटील यांचा पराभव करत भाजपाला नीरा घाट दाखवला. साताऱ्यातील कारी गटातून भाजपाचे मंत्री शिवेंद्रराजे भोसलेंचे निकटवर्तीय राजू भोसले यांनी जिल्ह्यात सर्वाधिक १६ हजारांहून अधिक मताधिक्यानं विजय मिळवला. खटाव गटात शिवसेना आमदार महेश शिंदे यांच्या पत्नी प्रिया शिंदे विजयी झाल्या आहेत. माजी आमदार दिवंगत चिमणराव कदम यांचे पुत्र सह्याद्री कदम यांनी कोळकी गटातून बाजी मारली. वाईतील भुईंज गणात माजी आमदार मदन भोसले यांची कन्या सुरभी भोसले आणि कुडाळ गणात माजी आमदार राजेंद्र शिंदे यांचे सुपुत्र सौरभ शिंदे यांनी पंचायत समितीचे मैदान मारलं.
पाटणमध्ये शिवसेना सुसाट, एकहाती वर्चस्व - पाटण तालुक्यात शिवसेनेनं अभूतपूर्व यश मिळवलं आहे. जिल्हा परिषदेचे ७ पैकी ६ आणि १४ पैकी १३ पंचायत समिती सदस्य शिवसेनेचे निवडून आले आहेत. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांचा या निवडणुकीत मोठा करिष्मा पाहायला मिळाला. त्यांचे पारंपरिक विरोधक असलेल्या पाटणकर गटाला या निकालानं जबर हादरा बसला आहे. ढेबेवाडी गटात माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांच्या पत्नी प्राची पाटील यांचा शिवसेनेच्या अवघ्या २२ वर्षांच्या तरूणीनं पराभव केला.
- काँग्रेसनं दाखवला लढवय्या बाणा- कराड दक्षिण आणि उत्तरमध्ये काँग्रेसनं दोन गट आणि दोन गणात उमेदवार उभे केले होते. त्यातील एक जिल्हा परिषद उमेदवार आणि दोन पंचायत समितीचे उमेदवार विजयी झाले. भाजपा, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या झंझावातातदेखील कॉंग्रेसनं कडवी झुंज देत यश मिळविलं आहे.
