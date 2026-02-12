ETV Bharat / state

सातारा 'झेडपी'तील सत्तानाट्य रंगात, शिवेंद्रराजे म्हणतात, हात द्यायला नाही तर मिठी मारायला तयार; शंभूराजेंचाही भाजपाला मिश्किल टोला

त्रिशंकू अवस्था झालेल्या सातारा जिल्हा परिषदेत सत्तानाट्याला वेग आला आहे. भाजपाला सत्तेत सहभागी करून घेतले जाणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि मंत्री शंभूराज देसाई (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 12, 2026 at 10:29 PM IST

  1. सातारा : जिल्हा परिषदेच्या सत्तानाट्यात भाजपाने आता नरमाईची भूमिका घेतली आहे. आम्ही हात द्यायला नाही तर मिठी मारायला तयार आहोत. आता पालकमंत्रीच आम्हाला सोबत घेतायत का बघू, अशी मिश्किल प्रतिक्रिया सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंनी दिली. त्यावर 'तोफ मागितल्यावर बंदुक तरी मिळते', अशा शब्दांत शंभूराज देसाईंनी त्यांना टोला लगावला.

  3. भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची रणनीती - जिल्हा परिषदेतील सत्तानाट्य आता चांगलेच रंगात आले आहे. भाजपला दूर ठेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना नेत्यांनी सत्ता स्थापनेच्या हालचाली सुरू केल्यानंतर भाजप नेत्यांनी आता पालकमंत्री शंभूराज देसाईंशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्रिशंकू परिस्थिती असली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्याकडे सत्ता स्थापन करण्याइतके संख्याबळ आहे. भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांनी स्वबळावर निवडणूक लढवली. भाजपाला सर्वाधिक २७ जागा मिळाल्या. परंतु, भाजपा नेत्यांनी प्रचारात घटक पक्षांच्या नेत्यांवर जहरी टीका केल्यामुळे भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची रणनीती सुरू आहे.

  5. मिठी मारायला तयार आहोत - जिल्हा परिषदेच्या सत्तानाट्याला वेग आला असतानाच आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीनंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि पालकमंत्री शंभूराज देसाईंनी माध्यमांशी संवाद साधला. सत्तानाट्यावर पत्रकारांनी छेडले असता, शिवेंद्रराजे म्हणाले, "शंभूराज देसाई हे जिल्ह्याचे पालक आहेत. त्यांच्या पालकत्वाखाली आम्ही आहोत. आम्ही हात द्यायला नाही तर मिठी मारायला तयार आहोत. आता त्यांना चालतंय का बघू."

  7. आम्ही वाट बघत बसलो - नगरपालिका निवडणुकीवेळी शंभूराजेंनी आयोजित केलेल्या बैठकीला हजर न राहिल्याने नाराजी आहे का? या प्रश्नावर बोलताना शिवेंद्रराजे म्हणाले की, "शंभूराजेंनी थेट मला बोलावलं आणि मी आलो नाही, असे होत नाही. त्यांचा तो निरोप व्हाया व्हाया आला होता. त्यामुळे जरा घोटाळा झाला. भाजपाच्या सदस्यांचा आकडा जरी मोठा असला तरी शंभूराज देसाई मोठे आहेत. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेत एकत्र येण्याबाबत पालकमंत्रीच सांगतील. आम्ही वाट बघत बसलो आहोत. मोठ्यांनी सामावून घेतलं पाहिजे."

शंभूराज देसाई यांचं प्रत्युत्तर - "बंदूक मागितल्यावर तोफ मिळत नाही. म्हणून आधी तोफ मागितली की बंदूक तरी मिळेल," अशा खोचक प्रतिक्रियेतून पालकमंत्री शंभूराज देसाईंनी शिवेंद्रराजेंच्या मिश्किल टिपण्णीला प्रत्युत्तर दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत महायुतीच्या नेत्यांमध्ये खेळीमेळीचे वातावरण पाहायला मिळाले. परंतु, सत्तेत भाजपला सहभागी करून घेतले जाणार का? हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.

