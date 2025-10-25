ETV Bharat / state

डॉक्टर तरूणीच्या आत्महत्येप्रकरणी संशयित बनकरला पुण्यातून अटक; निलंबित अधिकारी बदने अद्याप फरारच

डॉक्टर तरूणीच्या आत्महत्येप्रकरणी संशयित प्रशांत बनकरला अटक करण्यात पोलिसांना यश आलंय. मात्र, निलंबित पोलीस उपनिरीक्षक गोपाल बदने अद्याप सापडलेला नाही.

Satara woman doctor suicide case
प्रतिकात्मक- (Source- IANS)
सातारा - फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येप्रकरणी पोलिसांनी संशयित प्रशांत बनकर याला पुण्यातून अटक केली आहे. तो मित्राच्या फार्महाऊस लपून बसला होता, अशी माहिती समोर येत आहे. बनकरच्या अटकेमुळं डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येआधी नेमकं काय घडलं होतं, याबद्दलचा उलगडा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.


डॉक्टर तरूणी ही फलटणच्या विद्यानगरमध्ये पेईंग गेस्ट म्हणून राहत होती. त्या घरमालकाचा मुलगा प्रशांत बनकर हा संशयित आरोपी आहे. तरूणीनं हातावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये प्रशांत बनकरनं शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचं म्हटलेलं आहे. त्यामुळे त्याचा डॉक्टर तरूणीशी नेमका काय संबंध होता, हेदेखील तपासात समोर येणार आहे.

आत्महत्येपुर्वी गुरूवारी (२३ऑक्टोंबर) डॉक्टर तरूणी आणि प्रशांत बनकरमध्ये मोबाईलवरून बोलणं झालं होतं. तसेच मेसेज करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं दिली आहे. बनकरच्या अटकेमुळं आता याप्रकरणातील बऱ्याच गोष्टींवर प्रकाश पडणार आहे. डॉक्टर तरूणीनं फलटण ग्रामीण पोलिसांच्या संदर्भात डीवायएसपींकडे केलेली लेखी तक्रारही समोर आली आहे. त्यावरूनही पोलिसांकडून तपास केला जात आहे.

निलंबित पोलीस उपनिरीक्षक बदने अद्याप फरार- पोलीस उपनिरीक्षक गोपाल बदने याने चारवेळा बलात्कार केल्याचं हातावर लिहून डॉक्टर तरूणीने आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली. वैद्यकीय अहवाल बदलून मागितले जात होते. त्यासाठी दबाव टाकला जात होता, असं डॉक्टर तरूणीने हातावर लिहलेलं आढळून आलंय.

तो खासदार कोण?- डॉक्टर तरूणीच्या काकानंही गंभीर आरोप केले आहेत. आरोपीच्या अहवालासाठी पीएच्या मोबाईलवरून खासदारानंही संपर्क साधला होता, असा आरोप नातेवाईकानं केला आहे. मात्र, तो खासदार कोण? याबद्दल माहिती नसल्याचं त्यांनी सांगितले आहे. यावरून फलटणमधील पोलिसांची कार्यपद्धती आणि राजकीय हस्तक्षेपही चव्हाट्यावर आला आहे.

दोन पोलीस पथके रवाना- डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येनंतर राज्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर फरार झालेल्या निलंबित पोलीस उपनिरीक्षक गोपाल बदनेला शोधासाठी दोन पोलीस पथके रवाना करण्यात आली आहेत. महिला डॉक्टरनं त्रास होत असल्याची तक्रार केल्यानंतर संबधित अधिकाऱ्यांनी कशी दखल घेतली हे पाहून सगळ्याच गोष्टींचा छडा लावण्यात येईल, असे साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी सांगितलं.

स्वतंत्र एसआयटी नेमून चौकशी करण्यात यावी- मूळच्या बीड जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्यातील महिला डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणात घटनेतील दोषींना कठोर शासन व्हावे, अशी मागणी माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली. तिनं केलेल्या तक्रारी वरिष्ठांनी डावलल्या असतील तर हे अतिशय गंभीर आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र एसआयटी नेमून चौकशी करण्यात यावी. तसेच हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवलं जावं, याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री यांना पत्र देणार असल्याचं धनंजय मुंडे यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

