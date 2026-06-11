उरी सेक्टरमध्ये साताऱ्याच्या जवानाला वीरमरण: मुलाच्या पहिल्या वाढदिवसाला येणार होते घरी मात्र . . . .
जम्मू-काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेजवळ कर्तव्य बजावताना दोन जवानांना वीरमरण आलं. या घटनेत साताऱ्याच्या अर्जुन जाधव या सुपुत्राचा देखील समावेश आहे.
Published : June 11, 2026 at 7:44 AM IST
सातारा : जम्मू-काश्मीरमधील उरी सेक्टरमधील नियंत्रण रेषेजवळ कर्तव्य बजावताना महाराष्ट्रातील दोन जवान हुतात्मा झाले. विक्रम चव्हाण आणि अर्जुन जाधव असं वीरमरण आलेल्या दोन जवानांची नावं आहेत. बारामुल्ला नियंत्रण रेषेजवळ असलेल्या कमलकोटे इथल्या शिबिरावळ झालेल्या हँड ग्रेनेडच्या स्फोटात हे दोघं गंभीर जखमी झाले. घटनेनंतर इतर सहकाऱ्यांनी बचाव मोहीम राबवून दोन्ही जखमी जवानांना उपचारासाठी श्रीनगरच्या बदामीबाग इथल्या '92 बेस हॉस्पिटल'मध्ये दाखल केलं. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. वीरमरण आलेल्या जवानांपैकी अर्जुन राजेंद्र जाधव हे साताऱ्यातील शहापूर (ता. कराड) गावचे सुपूत्र आहेत. या घटनेमुळे सातारा जिल्ह्यासह कराड तालुक्यावर शोककळा पसरली आहे.
शहापूरच्या जवानाला वीरमरण : कराड तालुक्यातील शहापूर गावातील सामान्य शेतकरी कुटुंबातील अर्जुन जाधव हे 2017 साली सैन्य दलात भरती झाले. अवघ्या पावणे दोन वर्षांपूर्वी त्यांचं लग्न झालं. सर्वेशच्या रूपानं 11 महिन्यांपूर्वी त्यांच्या संसार वेलीवर एक फूल उमललं. त्याचा नामकरण सोहळा देखील जाधव कुटुंबानं भव्यपणे केला होता. येत्या पंधरा दिवसावर मुलाचा वाढदिवस होता. त्यासाठी अर्जुन जाधव सुट्टीवर गावी येणार होते. मात्र, ते येण्याआधी त्यांना वीरमरण आल्याची बातमी गावात पोहोचली.
गावावर पसरली शोककाळा : गावचा सुपुत्र हुतात्मा झाल्याची बातमी कळताच शहापूर गावावर शोककाळा पसरली. अर्जुन जाधव यांचं प्राथमिक शिक्षण शहापूर गावातील जिल्हा परिषद शाळेत आणि माध्यमिक शिक्षण सह्याद्री कारखाना कार्यस्थळावरील यशवंतराव चव्हाण विद्यालयात झालं. एफवायबीएला प्रवेश घेतला असतानाच पुण्यातील बॉम्बे इंजिनिअरिंग रेजिमेंटमध्ये ते भरती झाले. दोन वर्षांपूर्वीच त्यांचा विवाह झाला होता. त्यांना 11 महिन्यांचा मुलगा आहे. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून धाकटा भाऊ देखील नेव्हीमध्ये भरती झाला.
चिमुकल्या मुलाच्या पहिल्या वाढदिवसाला येणार होते घरी : अर्जुन जाधव यांचा मुलगा मुलगा सर्वेशचा पहिला वाढदिवस अवघ्या 15 दिवसांवर आला होता. त्यासाठी सुट्टी घेऊन ते घरी येणार होते. मात्र, भूसुरुंग स्फोटक निकामी करताना त्यांना वीरमरण आलं. या घटनेमुळे त्यांच्या कुटुंबासह संपूर्ण शहापूर गाव सुन्न झालं आहे. अर्जुन यांच्या मित्र परिवाराला मोठा धक्का बसला आहे. हुतात्मा जवान अर्जुन जाधव यांचं पार्थिव श्रीनगरवरुन विमानानं दिल्लीत आणि तेथून पुणे विमानतळावर येणार आहे. हुतात्मा जवानाला अखेरचा निरोप देण्यासाठी शहापूर ग्रामस्थांनी व्यवस्था केली आहे. त्यांच्या जाधव वस्ती परिसरातील शेतातच हुतात्मा जवानावर अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. शहापूर ग्रामस्थांना आता हुतात्मा सुपुत्राच्या पार्थिवाची प्रतीक्षा आहे.
हेही वाचा :