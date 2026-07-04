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सातारा जिल्ह्यात पावसाचा धुमाकूळ, महाबळेश्वरमध्ये सर्वाधिक पावसाची नोंद; कोयना धरणाची पाणी पातळी वाढली

गेल्या 24 तासांतील हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, कोयनानगर इथं 189 मिलीमीटर, नवजा इथं 210 मिलीमीटर, तर महाबळेश्वर इथं सर्वाधिक 233 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे.

Satara Rains
सातारा जिल्ह्यात पावसाचा धुमाकूळ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 4, 2026 at 10:15 AM IST

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सातारा : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळित झालं आहे. विशेषतः घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर कायम असून, कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या दोन दिवसांपासून संततधार सुरू आहे. आज सातारा जिल्ह्याला रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

गेल्या 24 तासांत महाबळेश्वर इथं तब्बल 233 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. या सततच्या पावसामुळे कोयना धरणात सध्या प्रति सेकंद 25 हजार क्युसेक पाण्याची आवक सुरू आहे. धरणातील पाणीसाठ्यात 2.16 टीएमसीने वाढ झाली असून, एकूण पाणीसाठा 13 टीएमसीवर पोहोचला आहे. कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या दोन दिवसांपासून संततधार सुरू आहे. घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर कायम असून, महाबळेश्वर, नवजा आणि कोयनानगर परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला आहे.

आतापर्यंत किती पाऊस झाला? : गेल्या 24 तासांतील हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, कोयनानगर इथं 189 मिलीमीटर, नवजा इथं 210 मिलीमीटर, तर महाबळेश्वर इथं सर्वाधिक 233 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. कोयना धरणाच्या तांत्रिक वर्षाची सुरुवात 1 जूनपासून झाली असून, आतापर्यंत नवजा इथं 873 मिलीमीटर, महाबळेश्वरइथं 872 मिलीमीटर, तर कोयनानगर इथं 622 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे.

मुसळधार पावसामुळे कोयना धरणातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत आहे. कोयना धरण व्यवस्थापन विभागाच्या माहितीनुसार, गेल्या 24 तासांत धरणाच्या पाणीसाठ्यात अडीच टीएमसीची वाढ झाली असून, सध्या धरणातील एकूण पाणीसाठा 13.7 टीएमसीवर पोहोचला आहे. तसेच धरणात होणारी पाण्याची आवक 10 हजार क्युसेकवरून वाढून प्रति सेकंद 25 हजार क्युसेक झाली आहे. पावसाचा जोर असाच कायम राहिल्यास कोयना धरणाच्या उपनद्यांच्या काठावरील भागात पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, संततधार पावसामुळे कोयना आणि कृष्णा या प्रमुख नद्यांच्या पाणीपातळीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे.

Satara Rains
पश्चिम घाटात पावसाचा धुमाकूळ (ETV Bharat)

आंबेनळी घाट वाहतुकीसाठी बंद : सातारा जिल्ह्याला आज रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. सातारा जिल्ह्यातील प्रमुख धबधबे प्रवाहित झाले असून धरणांमध्ये पाण्याची आवक वेगानं वाढत आहे. दाट धुकं आणि दरड कोसळण्याच्या धोक्यामुळे महाबळेश्वर–पोलादपूर जोडणारा आंबेनळी घाट 7 जुलैपर्यंत वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे.

प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा : दरम्यान, जिल्हा प्रशासनानं आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत. नद्यांच्या पाणी पातळीत सातत्यानं वाढ होत असल्यानं, नागरिकांनी नदीकाठच्या भागात जाऊ नये. तसेच, पाण्याखाली गेलेल्या किंवा धोकादायक मार्गावरून कोणत्याही प्रकारची वाहतूक करू नये, असं आवाहन सातारा जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.

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