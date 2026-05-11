ETV Bharat / state

सातारा झेडपीतील राड्यानंतर आजी-माजी पालकमंत्री शंभुराज देसाई आणि बाळासाहेब पाटील एका मंचावर, भाजपाविरोधात मोठ्या घडामोडी

महाविकास आघाडी आणि महायुतीतील आजी-माजी पालकमंत्री एकाच मंचावर आल्यामुळे सातारा जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठ्या घडामोडी पाहायला मिळत आहेत.

बाळासाहेब पाटील आणि शंभुराज देसाई एका मंचावर
बाळासाहेब पाटील आणि शंभुराज देसाई एका मंचावर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 11, 2026 at 9:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा - जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणुकीतील राड्यानंतर साताऱ्यातील भाजपा आणि राष्ट्रवादी, शिवसेनेत बिनसलं आहे. आता तर दोन्ही राष्ट्रवादी आणि शिवसेना नेते हातात हात घालून वाटचाल करू लागले असल्याचा प्रत्ययच एका कार्यक्रमात आला. माजी पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील (राष्ट्रवादी श. प. पक्ष) आणि विद्यमान पालकमंत्री शंभूराज देसाई (शिवसेना शिंदे) एका मंचावर आल्याने राजकीय वर्तुळात भुवया उंचावल्या आहेत. लवकरच सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड महत्त्वाची मानली जात आहे.



कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या पुण्यतिथीसाठी सातारा दौऱ्यावर आलेल्या खासदार शरद पवार यांची अजितदादा गटाचे राज्यसभा खासदार नितीन पाटील यांनी शासकीय विश्रामगृहात भेट घेतली होती. जिल्हा परिषद सत्तास्थापनेवेळी झालेल्या संघर्षातील सदस्य देखील उपस्थित होते. त्यामुळे शरद पवार यांच्या सातारा दौऱ्यात अनेक घडामोडी पाहायला मिळाल्या होत्या. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणुकीत झालेला राडा संपूर्ण राज्याने पाहिला होता. याच मुद्यावर आता सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडताना दिसत आहेत.

बाळासाहेब पाटील आणि शंभुराज देसाई एका मंचावर
बाळासाहेब पाटील आणि शंभुराज देसाई एका मंचावर (ETV Bharat)



माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील चेअरमन असलेल्या सह्याद्री साखर कारखान्याचे कार्यक्षेत्र कराड, सातारा, खटाव, कोरेगाव आणि कडेगाव तालुक्यात आहे. कराड तालुक्यात उत्तर आणि दक्षिण, असे दोन विधानसभा मतदार संघ आहेत. त्यात दक्षिणमधील तांबवे जिल्हा परिषद गट हा पाटण विधानसभा मतदार संघाला जोडला आहे. याच गटातील कारखाना पुरस्कृत पाणी पुरवठा योजनेच्या 16 तास वीज पुरवठा योजनेचा आणि मंदिर सभामंडप, स्मशानभूमी निवारा शेड, या विकासकामांचे लोकार्पण पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील होते.

बाळासाहेब पाटील आणि शंभुराज देसाई एका मंचावर
बाळासाहेब पाटील आणि शंभुराज देसाई एका मंचावर (ETV Bharat)



दोन्ही नेत्यांनी कार्यक्रमात विरोधकांवर टीका-टिप्पणी टाळून संयत भाषण केलं. पालकमंत्री शंभूराज देसाई चांगलं काम करत आहेत, असं कौतुक बाळासाहेब पाटलांनी केलं. तर सह्याद्री कारखान्याच्या माध्यमातून बाळासाहेब पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले असल्याचं शंभूराज देसाई म्हणाले. एकूणच सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात भाजपाला रोखण्यासाठी व्यूहरचना आखली जात असल्याचेच या घडामोडींवरून पाहायला मिळत आहे. या बदलत्या राजकारणाचे प्रतिबिंब जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत देखील दिसू शकते.

हेही वाचा...

  1. राष्ट्रवादीला मोठा धक्का : औंध संस्थानच्या पंतप्रतिनिधी गायत्रीदेवी भाजपाच्या वाटेवर, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले . .
  2. फडणवीस सरकारचं मोठं पाऊल; 'सातारा आयटी पार्क'सह मंत्रिमंडळ बैठकीत चार महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर मोहोर

TAGGED:

SATARA POLITICS
शंभुराज देसाई
बाळासाहेब पाटील
भाजपा
GUARDIAN MINISTERS OF SATARA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.