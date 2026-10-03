साताऱ्यातील पोलिसाची पोलादपूरच्या लॉजमध्ये आत्महत्या, सुसाईड नोटमधून धक्कादायक कारण आलं समोर
चार दिवसांपूर्वी घरातून निघून गेलेल्या पोलिसाने लॉजमध्ये आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.
Published : October 3, 2026 at 6:44 AM IST
सातारा - चार दिवसांपूर्वी घरातून निघून गेलेल्या वाहतूक पोलिसाने रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका लॉजमध्ये आत्महत्या केल्याची घटना शुक्रवारी उघडकीस आली. संतोष रामचंद्र ननावरे (वय 36) असे आत्महत्या केलेल्या पोलिसाचे नाव आहे. ते वाई तालुक्यातील ओझर्डे गावचे रहिवासी होते. या घटनेमुळे सातारा जिल्हा पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, पोलिसांना सुसाईड नोट सापडली आहे. पत्नी नांदायला येत नसल्याच्या नैराश्यातून पोलिसाने टोकाचे पाऊल उचलल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बेपत्ता होते संतोष - संतोष ननावरे हे चार दिवसांपूर्वी घरातून निघून गेले होते. मात्र, ते बेपत्ता असल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात दाखल नव्हती. बेपत्ता काळात ते मुंबई-गोवा महामार्गावरील काळकाई हॉटेलच्या मागील बाजूस असलेल्या जोगळे लॉजमध्ये मुक्कामी होते. शुक्रवारी सकाळी लॉजमधील कर्मचारी ननावरे यांना आंघोळीसाठी पाणी द्यायला त्यांच्या खोलीकडे गेला. त्याने रूमचा दरवाजा ठोठावून हाका मारल्या. मात्र, आतून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे खिडकीची काच सरकवून आत डोकावले असता संतोष ननावरे हे गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसले.
घटना कशी आली उघडकीस? - या घटनेची लॉज कर्मचाऱ्यांनी तातडीने पोलादपूर पोलिसांना माहिती दिली. पोलीस उपनिरीक्षक सतीश पवार हे घटनास्थळी दाखल झाले. पोलादपूर पोलिसांनी ननावरे यांच्या नातेवाईकांना घटनेची माहिती देऊन बोलावून घेतले. नातेवाईक घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर खोलीचा दरवाजा तोडून मृतदेह खाली उतरविण्यात आला. पोलिसानेच आत्महत्या केली असल्याने महाडचे डीवायएसपी प्रदीप काळे, पोलादपूरचे सहायक पोलीस निरीक्षक विजय सुर्वे यांनी घटनास्थळी भेट दिली.
सुसाईड नोट सापडली - पोलिसांना सापडलेल्या सुसाईड नोटमध्ये कौटुंबिक कलहाचा उल्लेख असल्याची माहिती या घटनेचा तपास करणारे पोलीस उपनिरीक्षक सतीश पवार यांनी दिली. दरम्यान, पत्नी नांदायला येत नसल्याने सतत वाद होत होता. त्याच नैराश्यातून संतोष ननावरे यांनी टोकाचे पाऊल उचलले असल्याचे सुसाईड नोटवरून स्पष्ट झाले आहे.
पोलिसांकडून तपास सुरू - या घटनेची पोलादपूर पोलीस ठाण्यात नोंद झाली असून उपनिरीक्षक सतीश पवार अधिक तपास करत आहेत. दरम्यान, शवविच्छेदनानंतर संतोष ननावरे यांचा मृतदेह ताब्यात घेऊन नातेवाईकांनी तो वाई तालुक्यातील ओझर्डे या मूळ गावी आणला. रात्री उशिरा मृतदेहावर शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार झाले.
(टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध)
हेही वाचा - सातारा तरुणी आत्महत्या प्रकरण: विद्यार्थिनी आत्महत्येप्रकरणी प्राचार्यांसह वसतिगृह रेक्टर, कमिटी सदस्यांवर गुन्हा,