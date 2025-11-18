ETV Bharat / state

रामराजे पुत्राच्या हाती धनुष्यबाण! ४३ वर्षे नगराध्यक्षपद भूषविलेल्या नेत्याच्या कुटुंबाला उमेदवारी नाही!

नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी (सोमवारी) अनेक ठिकाणी नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या.

शिवेंद्रराजेंचे समर्थक अमोल मोहिते यांना नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी (Source- ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

November 18, 2025

Updated : November 18, 2025 at 8:57 AM IST

सातारा - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या उमेदवारांना अर्ज भरण्याच्या दिवशी सातारा जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. साताऱ्यात नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी शिवेंद्रराजे गटाकडे गेली. कराडचे सलग ४३ वर्षे नगराध्यक्ष पद भूषविलेल्या ज्येष्ठ नेते दिवंगत पी. डी. पाटील यांच्या कुटुंबातील कुणीही उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही. तर फलटणच्या रामराजे पुत्रानं धनुष्यबाण हाती घेतल्याने फलटणच्या राजे कुटुंबात तिसऱ्या पक्षाची भर पडली आहे.



खासदार उदयनराजेंना मोठा धक्का-उदयनराजे आणि शिवेंद्रराजेंनी 'आमचं मनोमिलन झालंय', असं जाहीर केल्यानंतर नगराध्यक्ष पदावरून दोन्ही गटातील रस्सीखेच सुरू होती. अखेर नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी शिवेंद्रराजेंचे समर्थक अमोल मोहिते यांना मिळाली. त्यामुळे उदयनराजे समर्थकांना मोठा धक्का बसला. आता उदयनराजे गटाला जागा तरी समसमान मिळणार का? हे पाहावे लागेल. दरम्यान, महाविकास आघाडीनं नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार म्हणून भाजपा महिला आघाडीच्या प्रदेश उपाध्यक्षा सुवर्णा पाटील यांचे नाव जाहीर केल्यानं राजकीय गोटात खळबळ उडाली.

Local body election
शिवेंद्रराजेंचे समर्थक अमोल मोहिते यांना नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी (Source- ETV Bharat Reporter)


काँग्रेसला पूर्ण पॅनलही करता आलं नाही - काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे अनेक दिवसांपासून दिल्लीत होते. त्यामुळे निवडणुकीबद्दलचा निर्णय स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना घेता येत नव्हता. पृथ्वीराज चव्हाण रविवारी सकाळी कराडमध्ये दाखल झाले. त्यानंतर निवडणुकीची बोलणी सुरू झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) नेते, माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील लोकशाही आघाडीबरोबर काँग्रेसनं चर्चा केली. मात्र त्यांचे सूर जुळले नाहीत. अखेर शेवटच्या दिवशी नगराध्यक्ष पदासह 20 जागांवर काँग्रेसच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. उर्वरित जागांवर काँग्रेस अपक्षांना पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे.

शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी (शरचंद्र पवार गट) एकत्र- भाजपानं माजी नगरसेवक विनायक पावसकर यांना कराडच्या नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी जाहीर केली आहे. पावसकर यांच्या रूपानं सर्वसाधारण जागेवर भाजपानं ओबीसी कार्ड बाहेर काढलं आहे. तोच कित्ता गिरवत काँग्रेसनंही मुस्लिम अल्पसंख्याक आघाडीचा पदाधिकारी असलेल्या झाकीर पठाण यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. तर शिवसेनेने (शिंदे गट) सर्वात आधी राजेंद्रसिंह यादव यांच्या उमेदवारीची घोषणा केली होती. दरम्यान, रविवारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षातील चर्चेचे सूर जुळले नाहीत. त्यामुळे सोमवारी राष्ट्रवादी समर्थक लोकशाही आघाडीनं शिंदे गटाच्या यशवंत विकास आघाडीबरोबर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. या घडामोडीत महाविकास आघाडीत फूट पडल्याचं चित्र समोर आले.

फलटणच्या राजे कुटुंबाचा आणखी एका पक्षात प्रवेश- नगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्तानं फलटणमध्ये वेगळेच राजकीय चित्र निर्माण झालं आहे. फलटणच्या राजघराण्यात विधान परिषदेचे माजी सभापती आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर हे सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (अजित पवार गट) तर त्यांचे चुलत बंधू संजीवराजे नाईक-निंबाळकर हे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षात आहेत. आता रामराजेंचे सुपुत्र अनिकेतराजे यांनी नगरपालिका राजकारणात प्रवेश करताना शिवसेनेचा (शिंदे गट) धनुष्यबाण हाती घेतला आहे. त्यांच्या विरोधात माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांचे बंधू समशेरसिंह हे भाजपाचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत.

आरक्षणाची पाळावी लागणार मर्यादा- महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. मात्र, महाराष्ट्र सरकारनं 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यास आम्हाला निवडणुका स्थगित कराव्या लागतील, अशी सक्त ताकीद सर्वोच्च न्यायालयानं दिली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सोमवारी सुनावणी पार पडली.

November 18, 2025

