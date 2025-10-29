ETV Bharat / state

फलटण महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण : उदयनराजे संतापले; म्हणाले, 'दोषींना फाशीची शिक्षा द्या'

फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणावर मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार असून दोषींना फाशीची शिक्षा मिळावी, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची प्रतिक्रिया उदयनराजेंनी दिली आहे.

Satara MP Udayanraje Bhosale
खासदार उदयनराजे भोसले (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 29, 2025 at 7:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा : "फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येची चौकशी सुरू आहे. खरं काय, खोटं काय मला माहिती नाही, पण जे कुणी दोषी असतील त्यांना फाशीशिवाय दुसरी शिक्षा असूच शकत नाही," अशी प्रतिक्रिया खासदार उदयनराजे भोसले यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. तसेच पोलिसांनी आणि शासकीय यंत्रणेनं या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.


पोलिसांनी सखोल चौकशी करावी : कराड तालुक्यातील एका कार्यकर्त्याच्या वाढदिवसासाठी खासदार उदयनराजे भोसले आले होते, यावेळी त्यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. खासदार उदयनराजे म्हणाले की, "डॉक्टर तरूणीच्या आत्महत्येप्रकरणी चौकशी सुरू आहे. खरं काय, खोटं काय मला माहिती नाही. पण जो कुणीही दोषी असेल, त्याला फाशीशिवाय दुसरी शिक्षा असूच शकत नाही. आता पोलीस आणि शासकीय यंत्रणेनं सखोल चौकशी करावी."

खासदार उदयनराजे भोसले (ETV Bharat)



दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे : "डॉक्टर तरूणीच्या आत्महत्येला जे जबाबदार असतील आणि ते कुणीही असले, तरी त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. कारण, सातारा जिल्ह्याला वेगळी परंपरा आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखे अनेक नेते होऊन गेले. ज्यांनी महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशाला दिशा दिली. अशा सातारा जिल्ह्यात घडलेली घटना जिल्ह्याच्या लौकीक आणि वैचारिक परंपरेला गालबोट लावणारी आहे," असं उदयनराजे म्हणाले.


फलटण भागातील लोकांनी माहिती द्यावी : "डॉक्टर तरूणीच्या आत्महत्येप्रकरणी मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलणारच आहे. फलटण दौऱ्यावर असताना मला त्यांच्याशी संपर्क करता आला नाही. पण, मला खात्री आहे की, आपली यंत्रणा कुठेही कमी पडणार नाही," असा विश्वास देखील उदयनराजेंनी व्यक्त केला. "ज्या भागात ही घटना घडली. त्या भागातील ज्या लोकांना याबद्दल माहिती असेल, त्यांनी ती माहिती तपास यंत्रणांना द्यावी," असं आवाहन देखील उदयनराजेंनी यावेळी केलं.



डॉक्टर तरुणीच्या मृत्यूचं कारण आलं समोर : उपनिरीक्षक गोपाळ बदने यानं चारवेळा बलात्कार केल्याचा आणि प्रशांत बनकर याने मानसिक, शारीरिक छळ केल्याचं हातावर लिहून डॉक्टर तरुणीनं आत्महत्या केली होती. आता शवविच्छेदनाचा अहवाल समोर आला असून त्यानुसार तरुणीचा मृत्यू गळफासामुळे झाल्याचं निष्पन्न झालं आहे. तरूणीच्या शरीरावर इतर कुठल्याही जखमा आढळून आल्या नसल्याचंही शवविच्छेदन अहवालात नमूद आहे. मात्र, डॉक्टर तरुणीच्या कुटुंबीयांकडून अनेक धक्कादायक आरोप केले जात आहेत.

हेही वाचा

TAGGED:

UDAYANRAJE ON DOCTOR SUICIDE CASE
PHALTAN WOMAN DOCTOR SUICIDE SATARA
SATARA MP UDAYANRAJE BHOSALE
फलटण महिला डॉक्टर आत्महत्या
SATARA PHALTAN DOCTOR WOMEN CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.