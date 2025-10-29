फलटण महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण : उदयनराजे संतापले; म्हणाले, 'दोषींना फाशीची शिक्षा द्या'
फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणावर मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार असून दोषींना फाशीची शिक्षा मिळावी, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची प्रतिक्रिया उदयनराजेंनी दिली आहे.
Published : October 29, 2025 at 7:50 AM IST
सातारा : "फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येची चौकशी सुरू आहे. खरं काय, खोटं काय मला माहिती नाही, पण जे कुणी दोषी असतील त्यांना फाशीशिवाय दुसरी शिक्षा असूच शकत नाही," अशी प्रतिक्रिया खासदार उदयनराजे भोसले यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. तसेच पोलिसांनी आणि शासकीय यंत्रणेनं या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
पोलिसांनी सखोल चौकशी करावी : कराड तालुक्यातील एका कार्यकर्त्याच्या वाढदिवसासाठी खासदार उदयनराजे भोसले आले होते, यावेळी त्यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. खासदार उदयनराजे म्हणाले की, "डॉक्टर तरूणीच्या आत्महत्येप्रकरणी चौकशी सुरू आहे. खरं काय, खोटं काय मला माहिती नाही. पण जो कुणीही दोषी असेल, त्याला फाशीशिवाय दुसरी शिक्षा असूच शकत नाही. आता पोलीस आणि शासकीय यंत्रणेनं सखोल चौकशी करावी."
दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे : "डॉक्टर तरूणीच्या आत्महत्येला जे जबाबदार असतील आणि ते कुणीही असले, तरी त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. कारण, सातारा जिल्ह्याला वेगळी परंपरा आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखे अनेक नेते होऊन गेले. ज्यांनी महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशाला दिशा दिली. अशा सातारा जिल्ह्यात घडलेली घटना जिल्ह्याच्या लौकीक आणि वैचारिक परंपरेला गालबोट लावणारी आहे," असं उदयनराजे म्हणाले.
फलटण भागातील लोकांनी माहिती द्यावी : "डॉक्टर तरूणीच्या आत्महत्येप्रकरणी मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलणारच आहे. फलटण दौऱ्यावर असताना मला त्यांच्याशी संपर्क करता आला नाही. पण, मला खात्री आहे की, आपली यंत्रणा कुठेही कमी पडणार नाही," असा विश्वास देखील उदयनराजेंनी व्यक्त केला. "ज्या भागात ही घटना घडली. त्या भागातील ज्या लोकांना याबद्दल माहिती असेल, त्यांनी ती माहिती तपास यंत्रणांना द्यावी," असं आवाहन देखील उदयनराजेंनी यावेळी केलं.
डॉक्टर तरुणीच्या मृत्यूचं कारण आलं समोर : उपनिरीक्षक गोपाळ बदने यानं चारवेळा बलात्कार केल्याचा आणि प्रशांत बनकर याने मानसिक, शारीरिक छळ केल्याचं हातावर लिहून डॉक्टर तरुणीनं आत्महत्या केली होती. आता शवविच्छेदनाचा अहवाल समोर आला असून त्यानुसार तरुणीचा मृत्यू गळफासामुळे झाल्याचं निष्पन्न झालं आहे. तरूणीच्या शरीरावर इतर कुठल्याही जखमा आढळून आल्या नसल्याचंही शवविच्छेदन अहवालात नमूद आहे. मात्र, डॉक्टर तरुणीच्या कुटुंबीयांकडून अनेक धक्कादायक आरोप केले जात आहेत.
हेही वाचा
- मुख्यमंत्र्यांनी कशाच्या आधारावर रणजीत निंबाळकर यांना क्लीन चिट दिली? सुषमा अंधारेंचा सवाल
- फलटणमधील महिला डॉक्टरची आत्महत्या नसून संस्थात्मक हत्या, जितेंद्र आव्हाड यांनी सोशल मीडिया पोस्टमधून व्यक्त केला संताप
- डॉक्टर तरुणीनं राजकीय दबावातून आत्महत्या केल्याचे दावे मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळले; माजी खासदारांना दिली 'क्लीन चिट'