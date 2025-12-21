साताऱ्यात भाजपाचा डंका! कराड, फलटणमध्ये सत्तांतर, रामराजेंच्या ३० वर्षांच्या सत्तेला सुरुंग
सातारा जिल्ह्यातील नगरपालिका निवडणुकीत दहापैकी सात ठिकाणी भाजपाचे नगराध्यक्ष निवडून आलेत. राष्ट्रवादीचे दोन, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा (शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी) एक नगराध्यक्ष विजयी झाला.
Published : December 21, 2025 at 8:59 PM IST|
Updated : December 21, 2025 at 9:13 PM IST
सातारा - सातारा जिल्ह्यातील दहापैकी सातारा, वाई, मलकापूर, फलटण, रहिमतपूर आणि म्हसवड या नगरपालिका आणि मेढा नगरपंचायतीमध्ये भाजपाचा नगराध्यक्ष विजयी झाला आहे. महाबळेश्वर आणि पाचगणी नगरपालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसनं (अजित पवार गट) बाजी मारली. तर कराडमध्ये भाजपाला धक्का देत शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) युतीचा उमेदवार ९ हजार मतांनी विजयी झाला. फलटणमध्ये ३० वर्षांनी सत्तांतर झाले. त्यामुळे रामराजेंच्या एकहाती सत्तेला सुरुंग लागला आहे. नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार असलेल्या त्यांच्या मुलाला पराभव पत्करावा लागला.
साताऱ्यातील सातारा, वाई, म्हसवड, रहिमतपूर, फलटण, मेढा, मलकापूर याठिकाणी भाजपाचा नगराध्यक्ष निवडून आला आहे. महाबळेश्वर आणि पाचगणीत राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला आहे. तर कराड नगरपालिका निवडणूक निकालात भाजपाला मोठा धक्का बसला. याठिकाणी शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार पक्ष) युतीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार राजेंद्रसिंह यादव हे तब्बल ९ हजाराच्या मताधिक्यानं विजयी झाले आहेत. नगराध्यक्ष पदासाठी सर्वसाधारण खुला प्रवर्ग आरक्षण असताना भाजपानं हिंदू एकता आंदोलनाचे प्रांतिक उपाध्यक्ष विनायक पावस्कर या ओबीसी समाजातील हिंदुत्ववादी नेत्याला उमेदवारी दिली होती. त्याचा मोठा फटका भाजपाला बसला आहे.
माजी नगराध्यक्षांचा धक्कादायकरित्या पराभव- साताऱ्यात दोन्ही राजेंनी वर्चस्व राखलं आहे. सातारा नगरपालिका निवडणुकीत भाजपाचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार अमोल मोहिते यांनी तब्बल ४१ हजार इतक्या फरकाने ऐतिहासिक विजय मिळवला. मात्र, अनपेक्षित निकालांनी दोन्ही राजेंना धक्के बसले आहेत. निकालाच्या सुरुवातीलाच दोन अपक्ष उमेदवार विजयी झाले. त्यानंतर कमळाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविलेल्या अशोक मोरे आणि स्मिता घोडके या दोन्ही माजी नगराध्यक्षांचा धक्कादायकरित्या पराभव झाल्यानं साताऱ्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. त्याचबरोबर माजी आमदार डॉ. दिलीप येळगावकर यांच्या स्नुषा रेणू येळगावकर यांचादेखील अपक्ष उमेदवार जयश्री जाधव यांनी पराभव केला. त्यामुळे दोन्ही राजेंच्या मनोमिलनाला सातारकरांनी जोरदार झटका दिला आहे.
वाईमध्ये भाजपाचं कमळ फुललं- वाईमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) आमदार आणि राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांना भाजपानं जोरदार धक्का दिला आहे. वाईमध्ये भाजपाचं कमळ फुललं आहे. भाजपाचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार अनिल सावंत विजयी झाले असून भाजपानं १० जिंकल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसला (अजित पवार गट) १२ जागांवर विजय मिळाला आहे. तर एका अपक्षानं बाजी मारली आहे. त्यांना बहुमत मिळालं असलं तरी भाजपाचा नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार विजयी झाला. या निकालानं मकरंद पाटील यांचे पारंपरिक विरोधक माजी आमदार मदन भोसले यांना बळ मिळालं आहे.
अवघ्या २ मतांनी निसटता विजय- पाचगणी नगरपालिकेत राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) पुरस्कृत नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार दिलीप बगाडे यांनी अवघ्या २ मतांनी निसटता विजय मिळवला. मात्र, निकालावर आक्षेप घेतल्यानं फेरमतमोजणी करण्यात आली. मात्र, तोच निकाल कायम राहिला. महाबळेश्वरमध्ये राष्ट्रवादीनं (अजित पवार गट) आपलं वर्चस्व राखलं आहे. नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार सुनील शिंदे यांनी १,४५१ मतांच्या फरकानं दणदणीत विजय मिळवला आहे.
रहिमतपुरात भाजपाची रणनीती यशस्वी- कोरेगाव तालुक्यातील रहिमतपूर नगरपालिकेचा गड भाजपानं काबीज केला आहे. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जिल्हाध्यक्ष पदाचा राजीनामा देऊन अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश केलेल्या सुनील माने यांच्या पॅनेलनं बहुमत मिळवले. मात्र, त्यांच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराचा पराभव झाला. भाजपाच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार वैशाली माने ५५ मतांनी विजयी झाल्या आहेत. रहिमतपुरात भाजपाची रणनीती यशस्वी ठरली.
अनिकेतराजे नाईक-निंबाळकर यांचा धक्कादायक पराभव - अत्यंत चुरशीचा झालेल्या फलटणनगर पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपचे समशेरसिंह नाईक-निंबाळकर हे ६०० मतांनी निवडून आले. फलटण नगरपालिकेत तब्बल ३० वर्षांनी सत्तांतर झाले आहे. विधान परिषदेचे माजी सभापती, आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर यांचे सुपुत्र अनिकेतराजे नाईक-निंबाळकर यांचा धक्कादायक पराभव झाला आहे. या निवडणुकीत भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध शिवसेना मित्र पक्ष, अशी जोरदार लढत झाली. भाजपाचे समशेरसिंह निंबाळकर यांना १६,४८९ तर शिवसेनेच्या अनिकेतराजे नाईक-निंबाळकर यांना १५,८८९ मते मिळाली. भाजपा-राष्ट्रवादीचे १८ तर शिवसेना आणि मित्र पक्षाचे ९ उमेदवार विजयी झाले आहेत.
म्हसवड नगरपालिकेत भाजपाचा सर्व २० जागांवर निर्विवाद विजय- माण तालुक्यातील म्हसवड नगरपालिका निवडणुकीत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचा करिष्मा दिसून आला. भाजपानं सर्व २० जागांवर निर्विवाद विजय मिळवत सर्व विरोधकांना चारी मुंड्या चित केले. भाजपाच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार पूजा विरकर विजयी झाल्या आहेत. त्याठिकाणी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (शिंदे गट), रासप आणि अपक्षांना भोपळाही फोडता आला नाही.
निवडणूक निकालाचे ही आहेत वैशिष्ट्ये
- कराडमधील सख्ख्ये यादव बंधू विजयी, एक झाला लोकनियुक्त नगराध्यक्ष तर दुसरा पहिल्यांदाच झाला नगरसेवक
- साताऱ्यात नगराध्यक्षपद पदाचे उमेदवार अमोल मोहिते विक्रमी मतांनी विजयी, तब्बल ९ अपक्षांची बाजी
- फलटणमध्ये ३० वर्षांनी सत्तांतर, रामराजे नाईक-निंबाळकरांच्या एकहाती सत्तेला सुरुंग
- म्हसवडमध्ये मंत्री जयकुमार गोरेंचा करिष्मा, सर्व २० जागांवर निर्विवाद विजय, विरोधकांना भोपळा
- वाईमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा 'गड आला, पण सिंह गेला', भाजपचा नगराध्यक्ष विजयी
नगराध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे
- सातारा - अमोल मोहिते (भाजपा)
- कराड - राजेंद्रसिंह यादव (शिवसेना-शिंदे गट - राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष)
- फलटण - समशेरसिंह नाईक-निंबाळकर (भाजपा)
- म्हसवड - पूजा वीरकर (भाजपा)
- वाई - अनिल सावंत (भाजपा)
- पाचगणी - दिलीप बगाडे (राष्ट्रवादी-अजित पवार गट)
- महाबळेश्वर - सुनील शिंदे (राष्ट्रवादी-अजित पवार गट)
- रहिमतपूर - वैशाली माने (भाजपा)
- मलकापूर - तेजस सोनावणे (भाजपा)
- मेढा नगरपंचायत - रूपाली वारागडे (भाजपा)
१० जागा विरोधकांना मिळाल्याची खंत-नगरपालिका निवडणुकीत कराडकरांनी लोकशाही आघाडी आणि यशवंत विकास आघाडीला स्पष्ट बहुमत दिलेलं आहे. या शहराला यशवंत विचारांचा वारसा आहे. त्याच मार्गावर आम्ही वाटचाल करणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते, माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. तसेच १० जागा विरोधकांना मिळाल्याची खंत आमच्या मनात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.