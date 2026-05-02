साताऱ्यात पिस्तुल विक्रीचा बाजार, LCB ॲक्शन मोडवर, दहा दिवसात 5 पिस्तुलासह 8 काडतुसे जप्त
विना परवाना शस्त्र बाळगणाऱ्या आणि विक्रीसाठी पिस्तुल आणणाऱ्या संशयितांविरोधात एलसीबीने कारवाईची मोहीम उघडली आहे.
Published : May 2, 2026 at 9:31 PM IST
सातारा - देशी बनावटीचे पिस्तुल विक्री करण्यासाठी आलेल्या तरूणाला स्थानिक गुन्हे शाखेने (एलसीबी) सापळा रचून ताब्यात घेत त्याच्याकडून दोन पिस्तुल आणि दोन जिवंत काडतुसे हस्तगत केली. शनिवारी दुपारी कराड-चिपळूण मार्गावर साकुर्डी (ता. कराड) गावच्या हद्दीत ही कारवाई करण्यात आली. याप्रकरणी सुमित युवराज साठे (रा. साजूर, ता. कराड) यास अटक करण्यात आली असून सुरज ऊर्फ चिक्या जगन्नाथ मोहिते (रा. सोहोली, ता.कडेगाव, जि. सांगली) हा फरार झाला आहे. गेल्या दहा दिवसात एलसीबीने तीन कारवाया करत 5 पिस्तुल आणि 8 काडतुसे जप्त केली आहेत.
कारवाई करण्याचे आदेश - साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक निखील पिंगळे यांनी विनापरवाना शस्त्र बाळगणाऱ्यांची माहिती काढून कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेने खबऱ्यांचे नेटवर्क कामाला लावले आहे. एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक विश्वजीत घोडके यांना खबऱ्याकडून माहिती मिळाली की, कराड-पाटण रोडवर कराड तालुक्यातील साकुर्डी गावच्या हद्दीत दुर्गामाता हॉटेलजवळ निळ्या रंगाचा टीशर्ट घातलेला तरूण देशी बनावटीचे पिस्तुल विक्रीसाठी येणार आहे. त्या माहितीच्या आधारे एलसीबीच्या पथकाने घटनास्थळी सापळा रचला.
पोलीस ठाण्यात दोघांवर गुन्हा दाखल - माहितीतील वर्णनाचा तरूण दिसताच पोलीस त्याला पकडत असताना तो पळून जाऊ लागला. पोलिसांच्या पथकाने पाठलाग करुन त्याला पकडले. त्याची अंगझडती घेतली असता त्याच्याकडे 2 देशी बनावटीचे पिस्तुल आणि 2 जिवंत काडतुसे, असा एकूण 1 लाख 60 हजार रुपये किंमतीचा मुद्देमाल आढळून आला. त्याने आपले नाव सुमित साठे असून पिस्तुल व काडतुसे विक्री करण्यासाठी साथिदाराकडून आणल्याचे पोलिसांना सांगितले. याप्रकरणी कराड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस निरीक्षक महेंद्र जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे.
एलसीबी ॲक्शन मोडवर - सातारा जिल्ह्यात गेल्या दहा दिवसात सातारा ग्रामीण, सातारा शहर आणि कराड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत तीन कारवाया करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये 5 पिस्तुल आणि 8 काडतुसे हस्तगत करण्यात एलसीबीला यश आलं आहे. निखिल पिंगळे यांनी पोलीस अधीक्षक पदाचा चार्ज घेतल्यानंतर एलसीबी (स्थानिक गुन्हे शाखा) चांगलीच ॲक्शन मोडवर आली आहे.
