साताऱ्यात हत्येचा कट उधळला; 2 पिस्टल, 5 काडतुसे, सुरा, कुकरी जप्त करून एलसीबीने सराईत गुन्हेगाराच्या आवळल्या मुसक्या
घातक शस्त्रांसह हल्ला करण्याच्या तयारीत असलेल्या सराईत गुन्हेगारांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने मुसक्या आवळून हत्येचा मोठा कट उधळला.
Published : April 24, 2026 at 2:54 PM IST
सातारा - दीड वर्षापुर्वी केलेल्या मारहाणीचा बदला घेण्यासाठी देशी बनावटीची पिस्टल, सुरा, कुकरीसारखी शस्त्रे आणि मुलांना गोळा करून थांबलेल्या रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगाराला स्थानिक गुन्हे शाखेने जेरबंद केलं. पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईमुळे हत्येचा कट उधळला गेला. करण जोतिराम चव्हाण (रा. डबेवाडी, ता. जि. सातारा) असं अटक करण्यात आलेल्या सराईत गुन्हेगाराचं नाव आहे. एका अल्पवयीन मुलालाही ताब्यात घेतलं आहे. त्यांच्याकडून दोन पिस्टल, पाच काडतुसे, सुरा, कुकरी अशी शस्त्रे आणि मोटरसायकल जप्त करण्यात आली आहे.
दोन संशयितांना पाठलाग करून ताब्यात घेतलं - पोलीस रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार करण चव्हाण याला त्याच्याशी वैर असलेल्या युवकांनी दीड वर्षापुर्वी मारहाण केली होती. त्यांना जीवे मारण्यासाठी तो देशी बनावटीची पिस्टल घेऊन आला आहे. त्याच्याबरोबर इतर मुले देखील असून ते डबेवाडी येथील शुरवीर करिअर ॲकॅडमीजवळ थांबले असल्याची माहिती एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक विश्वजीत घोडके यांना मिळाली. त्यांनी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रोहित फार्णे यांच्या पथकास कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी दाखल होऊन दोन संशयितांना पाठलाग करून ताब्यात घेतलं.
हत्येचा कट उधळुन लावला - संशयितांची झडती घेतली असता 2 देशी बनावटीची पिस्टल, 5 जिवंत काडतुसे, 1 सुरा, 2 कुकरी, 2 मोबाईल हॅन्डसेट आणि मोटरसायकल, असा एकूण ३ लाख २५ हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. पोलिसांनी तत्परतेने केलेल्या कारवाईमुळे हत्येचा कट उधळुन लावला गेला. याप्रकरणी संशयितांवर सातारा ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस अधिक्षक निखील पिंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक विश्वजीत घोडके, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रमेश गर्जे, रोहित फार्णे, उपनिरीक्षक विश्वास शिंगाडे, परितोष दातिर यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.
