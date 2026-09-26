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साताऱयात कानाचे पडदे फाडणारा डीजे, डॉल्बीचा दणदणाट! तीसहून अधिक जणांवर गुन्हे दाखल

सातारा जिल्ह्यात गणेशोत्सव मंडळांच्या मिरवणुकांमध्ये आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करून डीजे, डॉल्बीचा दणदणाट पाहायला मिळत आहे.

Ganesh visarjan miravnuk 2026
गणेश विसर्जन मिरवणूक (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2026 at 6:53 AM IST

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सातारा - सार्वजनिक उत्सवांमधून डीजे, डॉल्बी आणि लेझर लाईट हद्दपार करा, या मागणीसाठी साताऱ्यातील सामाजिक संस्थांनी राजवाडा ते पोलीस करमणूक केंद्रापर्यंत मूक मोर्चा काढला. त्याच दरम्यान डीजेच्या कानठळ्या बसविणाऱ्या आवाजावर आणि लेझर लाईटचा झगमगाटात गणेशोत्सव मंडळांच्या मिरवणुका सुरू होत्या. दरम्यान, साताऱ्यात पोलिसांनी शुक्रवारी दुपारपर्यंत तीसहून अधिक जणांवर गुन्हे दाखल करून 2 कोटी रूपये किंमतीचं डीजे, डॉल्बी, लेझर लाईटचे साहित्य जप्त केले आहे.

Satara Ganesh visarjan
सातारा गणेश विसर्जन मिरवणूक (ETV Bharat Reporter)

साताऱ्यातील सामाजिक संस्थांनी गतवर्षी मुख्यमंत्र्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांना डीजेवर बंदी आणण्यासाठी निवेदन दिलं होतं. भर पावसात मोर्चा काढला होता. मात्र, शासन आणि प्रशासनाकडून म्हणावा तेवढा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. तरी देखील आंदोलनाचा मोठा परिणाम झाला होता. गतवर्षी 75 टक्के यश मिळालं होतं. यंदा 100 टक्के यश मिळविण्याच्या उद्देशाने डीजे आणि लेझर लाईट विरोधात एकूण २१ संस्था उभ्या ठाकल्या.

Satara Ganesh visarjan
सातारा गणेश विसर्जन मिरवणूक (ETV Bharat Reporter)

अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी (शुक्रवारी) सायंकाळी राजवाडा परिसरात एकत्र येत सर्व संस्थांच्यावतीने राजवाडा ते पोलीस करमणूक केंद्रापर्यंत मूक मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात घोषणा न देता केवळ डीजे आणि लेझर विरोधी फलक उंचावून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. मोर्चात प्रसिद्ध धन्वंतरी, ज्येष्ठ नागरिक संघ, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, जनरल प्रॅक्टिशन असोसिएशन, सामाजिक क्षेत्रातील विजय देशपांडे, प्रसाद चाफेकर, सुजाता कानेटकर, प्रकाश खटावकर, श्रीकांत शेटे, विजय मांडके, सुरेश महाजनी, डॉ संजय यादव, डॉ. सोहोनी, जनार्दन घाडगे गुरुजी आदी मान्यवर सहभागी झाले होते.

Satara Ganesh visarjan
सातारा गणेश विसर्जन मिरवणूक (ETV Bharat Reporter)

नियमांचे उल्लंघन करुन सार्वजनिक ठिकाणी उपद्रव होईल अशारितीने डॉल्बीचा वापर करणाऱ्यांवर शाहुपूरी, सातारा शहर आणि स्थानिक गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई केली. याप्रकरणी पोलिसांनी 2 कोटी 25 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. सातारा शहरामध्ये गणेश विसर्जन मिरवणूक मार्गावर शाहुपूरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एकूण 12, सातारा शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील 3 गणेश मंडळांनी गणेश विसर्जन मिरणूकीमध्ये नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शाहुपूरी पोलीस ठाण्यात 12 आणि सातारा शहर पोलीस ठाण्यात 3 गुन्हे दाखल केले. तसेच 2 कोटी 25 लाख रुपये किंमतीच्या डॉल्बी व वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. डॉल्बी मालक आणि वाहन चालक, अशा 30 जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.

Satara Ganesh visarjan
सातारा गणेश विसर्जन मिरवणूक (ETV Bharat Reporter)

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TAGGED:

सातारा गणेश विसर्जन
गणेश विसर्जन मिरवणूक डीजे
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