डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात संशयिताचा मोबाईल अखेर पोलिसांच्या ताब्यात; एसआयटीकडं तपास देण्याची मार्डची मागणी
डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणी निलंबित उपनिरीक्षकाचा मोबाईल जप्त करण्यात आला. यामुळे तपासाला कलाटणी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडं एसआयटीकडं तपास देण्याची मार्डनं मागणी केली.
Published : October 29, 2025 at 10:13 PM IST
सातारा - फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणात आज मोठी घडामोड समोर आली आहे. मुख्य संशयित आरोपी निलंबित उपनिरीक्षक गोपाल बदने याचा मोबाईल त्याच्या नातेवाईकांनी फलटण शहर पोलीस ठाण्यात जमा केला असल्याची माहिती डीवायएसपी विशाल खांबे यांनी दिली.
संशयितांना उद्या कोर्टात हजर करणार - डॉक्टर तरूणीच्या आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या निलंबित उपनिरीक्षक गोपाल बदने आणि प्रशांत बनकर यांच्या पोलीस कोठडीची मुदत उद्या (गुरूवारी) संपत आहे. त्यामुळे दोघांनाही गुरूवारी फलटण जिल्हा न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे. मोबाईलच्या अनुषंगानं तपास करण्यासाठी गोपाल बदने याच्या वाढीव पोलीस कोठडीची तपास अधिकारी मागणी करतील. प्रशांत बनकर याला पोलीस कोठडी मिळणार की त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी होणार, हे उद्या स्पष्ट होईल.
- पीएसआय बदनेनं तिच्यावर बलात्कार केल्याचं मृत तरुणीच्या तळहातावर लिहिलेल्या संदेशामध्ये दिसून आलं. तर सॉफ्टवेअर इंजिनियर प्रशांत बनकरनं तिचा मानसिक छळ केल्याचं तळहातावर लिहिलेलं होतं. सातारा पोलीस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत.
तळहातावरील हस्ताक्षराचा होणार तपास- बुधवारी बोलताना सातारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी म्हणाले, बदनेचा फोन फॉरेन्सिक विश्लेषणासाठी पाठविला जाईल. पीडितेच्या हस्ताक्षरात विसंगती असल्याचा दावा शिवसेना (यूबीटी) नेत्या सुषमा अंधारे यांनी केला आहे. त्याबद्दल बोलताना दोशी म्हणाले, हस्ताक्षर हा तपासात पुराव्याचा एक भाग आहे. तो तज्ञांकडे पाठवण्यात आला आहे. पोलिसांना रिपोर्ट मिळेपर्यंत त्यावर भाष्य करता येईल. आतापर्यंतच्या तपासात आत्महत्येचा प्रकार असल्याचं दिसून आलं आहे. सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुराव्यांबद्दल सांगायचे तर, महिला डॉक्टर राहत असलेल्या खोलीत कोणीही गेले नव्हतं. फलटणमधील लॉज मालकाच्या मालकाच्या माहितीनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर डॉक्टर तरुणीला रुम देण्यात आली होती.
अखेरच्या क्षणाचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर- फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तरूणी २३ ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्री एका हॉटेलमधील रूम बुक केली होती. तिनं आत्महत्या केल्याची घटना दुसऱ्या दिवशी (२४ ऑक्टोबर) सकाळी उघडकीस आली होती. दरम्यान डॉक्टर तरुणी मध्यरात्री हॉटेलवर पोहोचल्याचे त्यावेळचे सीसीटीव्ही फुटेज आज समोर आले. त्यामध्ये डॉक्टर तरुणी एकटीच असल्याचे दिसत आहे.
एसआयटीकडून पारदर्शक चौकशी करावी- महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्सनं (मार्ड) राज्य सरकारकडं तातडीनं स्वतंत्र एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबत आणि शासकीय आरोग्य व्यवस्थेतील जबाबदारीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत मार्डनं या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. मार्डच्या निवेदनानुसार, या प्रकरणात राजकीय आणि प्रशासकीय हस्तक्षेपाची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयीन देखरेखीखाली स्वतंत्र एसआयटीकडून पारदर्शक चौकशी करावी, अशी संघटनेची ठाम मागणी आहे. त्यांनी मृत डॉक्टरांच्या कुटुंबाला किमान ५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत आणि एका सदस्याला सरकारी नोकरी देण्याचीही मागणी केली आहे.
मार्डच्या काय आहेत मागण्या- संघटनेनं आणखी काही मागण्या मांडल्या आहेत. फलटण डॉक्टरच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई, डॉक्टरांसाठी मानसिक आरोग्य सहाय्य व्यवस्था, पीओएसएच समित्यांचे पुनरुज्जीवन आणि आरोग्य सुरक्षा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. तसेच, चौकशीशी संबंधित सर्व सीसीटीवी फुटेज आणि कॉल रेकॉर्ड एसआयटीकडे सुपूर्द करून पारदर्शकता राखावी, अशी मार्डनं मागणी केली आहे.
राज्यभर शांततापूर्ण आंदोलनाचा आराखडा- या पार्श्वभूमीवर मार्डनं राज्यभर शांततापूर्ण आंदोलनाचा आराखडा जाहीर केला आहे. २९ ऑक्टोबरपासून डॉक्टर काळ्या फिती लावून सेवा देतील, ३० ऑक्टोबरला “दबलेला आवाज” म्हणजे तोंडाला काळया टेपने झाकून ही प्रतिकात्मक निषेध कृती करणार आहेत. तर ३१ ऑक्टोबरला डिजिटल मोहीम, आणि १ ते २ नोव्हेंबरला गेटवे ऑफ इंडिया आणि सीएसएमटी येथे मेणबत्ती मोर्चा काढला जाईल. ३ नोव्हेंबरपासून आपत्कालीन सेवा वगळता इतर सर्व सेवा बंद ठेवण्यात येतील. मार्डनं स्पष्ट केलं की हे आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण स्वरूपात राहील. मात्र, शासनानं ठोस कारवाई केली नाही, तर राज्यातील सर्व वैद्यकीय संघटना आझाद मैदानावर उतरतील, असा इशारा मार्डनं पत्रकाद्वारे दिला आहे.
हेही वाचा-
- फलटण महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण : उदयनराजे संतापले; म्हणाले, 'दोषींना फाशीची शिक्षा द्या'
- फलटणमधील महिला डॉक्टरची आत्महत्या नसून संस्थात्मक हत्या, जितेंद्र आव्हाड यांनी सोशल मीडिया पोस्टमधून व्यक्त केला संताप
- डॉक्टर तरूणी आत्महत्या प्रकरण : मुख्य संशयित आरोपी गोपाल बदनेला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी, सरकारी वकिलांचा जोरदार युक्तिवाद