आपल्या मृत्यूनंतर हाल होतील म्हणून पोटच्या मुलाची हत्या, सातारा न्यायालयानं जन्मदात्याला ठोठावली जन्मठेपेची शिक्षा
पोटच्या मुलाचा खून केल्याप्रकरणी जन्मदात्या पित्याला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
Published : October 30, 2026 at 10:43 PM IST
सातारा - कॅन्सरच्या आजारामुळे आपण मरणार आहोत, अशी समजूत करून मृत्यूनंतर हाल होतील म्हणून पोटच्या 12 वर्षाच्या मुलाची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मदात्या पित्याला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. विजय आनंदराव खताळ (वय 35, रा. हिवरे, ता. कोरेगाव) असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे.
काय आहे प्रकरण? - कॅन्सर झाल्याने आपण मरणार आहोत, अशी आरोपी विजय खताळ याची समजूत झाली होती. आपल्या मृत्यूनंतर मुलगा विक्रम ऊर्फ प्रणव विजय खताळ (वय 12) याचे हाल होतील. म्हणून 23 डिसेंबर 2023 रोजी पोटच्या मुलाची जन्मदात्या पित्यानेच हत्या केला. पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह स्वतःच्याच उसाच्या शेतात टाकला. याप्रकरणी कोरेगाव तालुक्यातील वाठार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता.
सातारा न्यायालयाचा निर्णय - वाठार पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन सहायक पोलीस निरीक्षक शिवाजी भोसले यांनी गुन्ह्याचा पर्दाफाश करून आरोपी पित्याला अटक केली होती. त्यानंतर तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. सातारा जिल्हा व सत्र न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी झाली. सरकार पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी वकील महेश कुलकर्णी आणि तत्कालीन जिल्हा सरकारी अभियोक्ता श्रीमती लकडे यांनी काम पाहिले. सरकार पक्षातर्फे खटल्यात एकूण 15 साक्षीदार तपासण्यात आले. परिस्थितीजन्य पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब तसेच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले.
पोलिसांनी दिली माहिती - सरकार पक्षाचा युक्तिवाद आणि उपलब्ध पुरावे ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीला दोषी धरून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. भारतीय न्याय संहिता कलम 302 अंतर्गत जन्मठेप व 3 हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिने साधी कैद, तर कलम 201 अंतर्गत ७ वर्षे सक्तमजुरी व ५०० रुपये दंड, दंड न भरल्यास १५ दिवस साधी कैद, अशी शिक्षा न्यायालयाने सुनावली असल्याची माहिती सध्याचे प्रभारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुशील भोसले यांनी दिली आहे.
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