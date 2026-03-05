ETV Bharat / state

सातारा जिल्हा शासकीय रूग्णालयात मृतदेहांची अदलाबदल; नातेवाईकांची धावपळ, नेमकं काय घडलं?

मृतदेहांची अदलाबदल झाल्याची गंभीर घटना समोर आल्यानंतर सरकारी रूग्णालयाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 5, 2026 at 8:18 AM IST

1 Min Read
सातारा - सातारा जिल्हा शासकीय रूग्णालयातील दोन मृतदेहांची अदलाबदल झाल्याची खळबळजनक घटना बुधवारी घडली‌. नातेवाईकांनी परस्पर मृतदेह नेल्याने हा प्रकार घडल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. परंतु, गरिबांचे आरोग्य मंदिर असलेल्या सरकारी रूग्णालयातील भोंगळ कारभाराचा नमुना यानिमित्ताने समोर आला आहे.

काय घडलं नेमकं? - साताऱ्यातील करंजे भागात राहणाऱ्या माणिकसिंग चतुरसिंग रजपूत (वय ५०) यांनी मंगळवारी (३ मार्च) आत्महत्या केली. पोलिसांनी त्यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात आणला. शवविच्छेदन झाल्यावर मृतदेह माणिकसिंग यांचा मुलगा ओंकार रजपूत याच्या ताब्यातही देण्यात आला. परंतु, कर्नाटक येथून नातेवाईक येणार असल्याने मृतदेह बुधवारी घेऊन जाणार असल्याचे त्यांनी रूग्णालय प्रशासनाला सांगितले. त्यानंतर मृतदेह डीपफ्रिजला ठेऊन नातेवाईक निघून गेले.

दुसराच मृतदेह गेले घेवून - बुधवारी रात्री उशिरा आणखी एका बेवारस वृद्धाचा मृतदेह जिल्हा शासकीय रूग्णालयातील शवविच्छेदन रूममधील कठड्यावर ठेवण्यात आला होता. बुधवारी सकाळी माणिकसिंग रजपूत यांचे नातेवाईक त्यांचा मृतदेह नेण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात आले. कायदेशीर सोपस्काराची कागदपत्रे घेऊन येईपर्यंत माणिकसिंग रजपूत यांचा मृतदेह समजून नातेवाईक बेवारस वृद्धाचा मृतदेह घेऊन गेले. घरी गेल्यावर मृतदेहाची अदलाबदल झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. काही वेळात त्यांनी तो मृतदेह परत जिल्हा रूग्णालयात आणला आणि माणिकसिंग रजपूत यांचा मृतदेह घेऊन गेले.

जिल्हा शल्य चिकित्सकांचा खुलासा - शासकीय रूग्णालयातून नवजात बालकांची चोरी, रूग्णांनी पलायन केल्याच्या घटना घडल्याचे ऐकिवात होत्या. परंतु, चक्क मृतदेहांचीच अदलाबदल झाल्याने सरकारी रूग्णालयातील भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक युवराज करपे यांनी तातडीने रूग्णालयात येऊन माहिती घेतली आणि हा संपूर्ण प्रकार अनवधानाने घडल्याचा खुलासा त्यांनी केला.

