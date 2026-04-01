सातारा जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ युवराज करपे निलंबित: मृतदेहांच्या अदलाबदलीचं प्रकरण भोवलं

एकाच महिन्यात दोनवेळा झालेल्या मृतदेहांच्या अदलाबदलीमुळे सातारा जिल्हा शल्य चिकित्सकांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 1, 2026 at 11:26 PM IST

सातारा : क्रांतिसिंह नाना पाटील जिल्हा शासकीय रूग्णालयातील मृतदेहांच्या अदलाबदलीचं प्रकरण शल्य चिकित्सक डॉ. युवराज करपे यांना चांगलंच भोवलं आहे. एकाच महिन्यात दोनवेळा मृतदेहांची अदलाबदल झाल्यानं कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेऊन त्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. तसेच त्यांची विभागीय चौकशीही होणार आहे. विजापूर (कर्नाटक) येथील अल्पवयीन गर्भवती मुलीच्या प्रसूतीनंतर काळजी न घेतल्यानं अर्भक दगावल्याच्या घटनेची देखील सध्या त्रिसदस्यीय समितीकडून चौकशी सुरू आहे.

संग्रहित छायाचित्र

मृतदेहाची आदला बदल झाल्यानं नातेवाईकांचा सताप :वाई तालुक्यातील सोनगिरवाडीचे नागरिक मृतदेह घेऊन गेले. परंतु, तो दुसऱ्याच रूग्णाचा असल्याचं समजल्यानंतर ते मृतदेह घेऊन परत जिल्हा रूग्णालयात आले. मृतदेहांच्या अदलाबदलीमुळे नातेवाईकांनी मंगळवारी मोठा गोंधळ घातला. त्यामुळे पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. पहिल्यांदा मृतदेह घेऊन गेलेल्या आरळे गावच्या लोकांनी त्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार देखील केले. परंतु, वेळीच पोलिसांनी संपर्क साधल्यानं पेटती चिता विझवावी लागली. जिल्हा रूग्णालयात हा प्रकार दुसऱ्यांदा घडला.

पत्र

जिल्हा रुग्णालयात दोन वेळा घडला प्रकार : सातारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयात यापूर्वी (५ मार्च) असाच प्रकार घडला होता. एकाच महिन्यात दोनवेळा घडलेल्या मृतदेहांच्या अदलाबदलीमुळे जिल्हा रुग्णालयाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला. रुग्णाला मरणानंतरही यातना सहन कराव्या लागत असल्यानं 'मरणाने केली सुटका पण कर्मचाऱ्यांनी छळले होते', असाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. या घटनेमुळे मृतांच्या नातेवाईकांना मोठा मनस्ताप सहन लागला. त्यांनी मंगळवारी शवविच्छेदन गृहासमोरच ठिय्या मारला होता.या गंभीर प्रकारानंतर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेऊन राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागानं जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. युवराज करपे यांना निलंबित करून त्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, २८ मार्च रोजी त्रिसदस्यीय समितीने डॉ. करपे यांची दीर्घकाळ चौकशी केली होती. विजापूरमधील मुलीच्या प्रसूतीनंतर रूग्णालयाच्या निष्काळजीपणामुळे अर्भक दगावल्याचा आरोप मुलीच्या कुटुंबीयांनी केला होता. तसेच यासंदर्भात कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. खंडपीठाच्या आदेशावरून करण्यात आलेल्या चौकशीचा अहवाल त्रिसदस्यीय समितीकडून खंडपीठाला सादर केला जाणार आहे.

शल्य चिकित्सक डॉ. युवराज करपे

