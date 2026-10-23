पाटणमध्ये पालकमंत्र्यांच्या विजयाचं कपाट उघडणार की पाटणकरांची रिक्षा धावणार? सातारा डीडीसी बँकेच्या निवडणुकीत मजेशीर चिन्हांचं वाटप!
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीसाठी चिन्हांचे वाटप झालं झाल्यानं आता प्रचाराला वेग येणार आहे.
Published : October 23, 2026 at 8:28 AM IST
सातारा - सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीसाठी आता प्रचाराला वेग येणार आहे. हेलिकॉप्टर, हिरा, अंगठी, शिट्टी, ऑटो रिक्षा, छत्री, किटली, टॅक्सी, कपबशी, तसेच खटारा, फुटबॉल, प्रेशर कुकर, अशी मजेशीर चिन्हेदेखील मिळाली आहेत.
निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष निकालात पालकमंत्री शंभूराज देसाईंचं कपाट उघडणार की सत्यजितसिंह पाटणकरांची रिक्षा सुसाट धावणार? मंत्री जयकुमार गोरे फुटबॉलनं विजयी गोल करणार की बंधू शेखर गोरेंच्या कॅरमवरची सोंगटी वर्तुळात जाणार? समशेरसिंहांचे हेलिकॉप्टर उडणार की संजीवराजे निंबाळकरांची शिट्टी वाजणार? हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल.
सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी गेल्या महिन्याभरापासून जोरदार घडामोडी सुरू राहिल्या आहेत. जिल्हा परिषद सत्तास्थापनेच्या राड्यासारखी परिस्थिती उद्भवण्याची स्थिती निर्माण झाली होती. महायुतीतच जागा वाटपावरून घडामोडी सुरू होत्या. आरबीआयच्या नियमांमुळे जिल्हा बँकेची निवडणूक आणखी रंगतदार अवस्थेत पोहोचली. दोन विद्यमान संचालकांना सर्वोच्च न्यायालयानं अपात्र ठरविल्यानंतर सलग दहा वर्षांहून अधिक काळ संचालक असणाऱ्या दिग्गजांना निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे विजयादशमीच्या दिवशी महायुतीतील जागा वाटपाचे घोडं गंगेत न्हाले.
राखीव मतदार संघातील फक्त महिला मतदार संघ बिनविरोध झाला. मात्र, कराड, फलटण, कोरेगाव, पाटण, जावळी, महाबळेश्वर, खंडाळा तालुका सोसायटी मतदार संघात आणि इतर राखीव मतदार संघात जोरदार लढती होणार आहेत. निवडणुकीचं अंतिम चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर गुरूवारी उमेदवारांना चिन्हांचे वाटप झाले. त्यामुळे आता मतदारांच्या प्रत्यक्ष गाठीभेटीसह प्रचाराला वेग येणार आहे.
फलटण आणि पाटण तालुका सोसायटी मतदार संघात पारंपरिक कट्टर विरोधकांमध्ये दुरंगी लढत आहे. स्वतः पालकमंत्री शंभूराज देसाई हे पहिल्यांदाच जिल्हा बँकेच्या रिंगणात उतरले आहेत. विरोधात भाजपचे सत्यजितसिंह पाटणकर आहेत. देसाईंना कपाट तर पाटणकरांना ऑटोरिक्षा चिन्ह मिळाले आहे. याच चिन्हावर पाटणकरांनी अपक्ष म्हणून विधानसभा निवडणूक लढविली होती. मात्र, त्यांना विजयाने हुलकावणी दिली होती. आता त्याच चिन्हावर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत ते शंभूराज देसाईंसमोर उभे ठाकले आहेत.
फलटण तालुका सोसायटी मतदारसंघात तीन दशकानंतर ज्येष्ठ नेते रामराजे नाईक निंबाळकर उमेदवार नाहीत. आरबीआयचा निकष लक्षात घेऊन त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेत चुलत बंधू संजीव राजे निंबाळकर यांना रिंगणात उतरवले आहे. त्यांचेच कट्टर विरोधक माजी खासदार रणजीत सिंह निंबाळकर यांनीही फलटण नगराध्यक्ष असलेल्या समशेरसिंह निंबाळकर या थोरल्या बंधूला त्यांच्यासमोर उभे केले आहे. समशेरसिंह यांना हेलिकॉप्टर तर संजीवराजे निंबाळकरांना शिट्टी चिन्ह मिळाले आहे. या चिन्हांवरून जिल्ह्याच्या सहकार आणि राजकीय वर्तुळात गमतीदार चर्चा ऐकायला मिळत आहेत.