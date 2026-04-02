सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची नोकर भरती स्थगित, खंडपीठातील याचिका अन् तक्रारीमुळे बँकेवर नामुष्की
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकर भरतीला राज्य सरकारनं स्थगिती दिल्यानं देशातील अग्रगण्य आणि नाबार्डचे अनेक पुरस्कार पटकावणाऱ्या बँकेवर मोठी नामुष्की ओढवली आहे.
Published : April 2, 2026 at 1:45 PM IST
सातारा - सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकर भरतीला राज्य सरकारनं स्थगिती दिली आहे. कोल्हापूर विभागाच्या विभागीय सहनिबंधकांनी त्यासंदर्भात 30 मार्च 2026 रोजी बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून नोकर भरती स्थगित ठेवण्याची सूचना केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील याचिकेचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत भरती प्रक्रिया थांबविण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. भूमिपुत्र संघटना तसंच श्रीमंत महादजी शिंदे शेतकरी संस्थेनं भरतीतील गैरव्यवहाराविरोधात दिलेल्या लढ्याला यश आलं आहे.
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 2024 मध्ये 'वर्कवेल इन्फोटेक प्रा. लि.’ या एजन्सीमार्फत राबविण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेत मोठी अनियमितता झाल्याचा आरोप भूमिपुत्र संघटनेच्या प्रवीण बाबर यांनी केला होता. तसंच कोरेगाव तालुक्यातील कण्हेरखेडच्या श्रीमंत महादजी शिंदे शेतकरी संस्थेचे अध्यक्ष किशोर शिंदे यांनी देखील नोकर भरतीमध्ये भ्रष्टाचार झाला असून राज्य शासनाच्या अधिकृत यादीवर नसलेल्या एजन्सीला नोकर भरतीचे काम दिले असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या.
नोकर भरती संदर्भातील तक्रारी आणि नागपूर खंडपीठात दाखल असलेल्या याचिकेचा अंतिम निर्णय लागेपर्यंत नोकर भरती स्थगित ठेवण्याचे निर्देश सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दिले. त्यावरून भरती प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका क्र. 1691 प्रलंबित असून, अंतिम निर्णय होईपर्यंत भरती प्रक्रिया थांबवण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
आदेशाची अंमलबजावणी करून त्याचा अनुपालन अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, त्याची प्रत कोल्हापूर येथील विभागीय सहनिबंधक कार्यालयालाही पाठवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे भरती प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी पुढे गेली आहे. त्यामुळे भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
या संदर्भात श्रीमंत महादजी शिंदे शेतकरी संस्थेचे अध्यक्ष किशोर शिंदे यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, संस्थेच्या वतीनं आम्ही सातारा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष नितीन पाटील आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र सरकाळे यांना भरती करू नये, अशी मागणी अर्जाद्वारे केली होती. परंतु, त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने आम्ही उच्च न्यायालयात गेलो. म्हणूनच आता सहकार खात्याला हे पाऊल उचलावे लागले आहे.
हेही वाचा...