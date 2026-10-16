सातारा जिल्हा बँक निवडणूक! आरबीआयच्या निकषामुळे कोण गोत्यात येणार? 'सर्वोच्च' निकालाकडे लक्ष, उदयनराजे, शिवेंद्रराजेंसह दिग्गजांचं ठरणार भवितव्य!
लग 10 वर्षे संचालक असणाऱ्या व्यक्तीला निवडणूक लढविता येणार नसल्याच्या निकालाविरोधातील अपिलावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
Published : October 16, 2026 at 9:40 AM IST
सातारा - सलग 10 वर्षे संचालक असलेल्या व्यक्तींना पुढील 5 वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिला आहे. त्या विरोधात दोन उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं आहे. आज सकाळी त्यावर तातडीची सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, त्यावर भाजपा खासदार उदयनराजे भोसले, राज्यसभा खासदार नितीन पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्यासह दहा जणांचा निर्णय होणार आहे.
10 वर्षे संचालक असल्याने आरबीआयच्या निकषानुसार पुन्हा निवडणूक लढवता येत नाही : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या अर्जांची छाननी झाली. त्यानंतर अर्ज माघारीची प्रक्रिया सुरू झाली. सलग 10 वर्षे संचालक असल्याने आरबीआयच्या निकषानुसार त्यांना निवडणूक लढवता येत नाही, असा आक्षेप घेऊनही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अनिल देसाई आणि राजेंद्र राजपुरे या दोन उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरवले. त्या विरोधात संबंधित उमेदवारांच्या विरोधकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली होती.
अनिल देसाई आणि राजेंद्र राजपुरे यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान : संबंधित याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर कोल्हापूर सर्किट बेंचने अनिल देसाई आणि राजेंद्र राजपुरे यांना निवडणूक लढवता येणार नाही असा धक्कादायक निकाल दिला. त्या निकालाने सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणूक रिंगणातील खासदार उदयनराजे भोसले, राज्यसभा खासदार नितीन पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, ज्येष्ठ नेते रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्यासारख्या दिग्गजांची कोंडी झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिलेल्या निर्णयाला अनिल देसाई आणि राजेंद्र राजपुरे यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आज अपिलावर तातडीची सुनावणी होणार आहे. देसाई आणि राजपुरे यांच्या वतीने मुकुल रोहतगी हे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या सहकार वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. सर्किट बेंचचा निकाल कायम राहिल्यास साताऱ्यातील उदयनराजे, शिवेंद्रराजे यांच्यासह सलग दहा वर्षे संचालक असलेल्या दिग्गज नेत्यांना आपले उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायला लागतील.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना उमेदवारांचा अर्ज नामंजूर करण्याचा अधिकार नाही : यासंदर्भात सहकार कायद्याचे निष्णात वकील लुईस शाहा यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. ॲड. शाहा म्हणाले की, 10 वर्षे पूर्ण झाली म्हणून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना उमेदवारांचा अर्ज नामंजूर करण्याचा अधिकार नाही. निवडून आल्यानंतर पात्र-अपात्र ठरविण्याचा अधिकार आरबीआयचा आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला होता. परंतु यासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना अपात्रता बघता आली असती, असं सर्किट बेंचने निकालात म्हटलं असल्याचं लई शाहा यांनी सांगितलं.
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