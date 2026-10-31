सातारा जिल्हा बँकेसाठी रविवारी मतदान; महायुतीच्या दोन मंत्र्यांची प्रतिष्ठा पणाला, सहलीवरील मतदार येणार थेट मतदान केंद्रावर
गेल्या आठ दिवसांपासून सहलीवर असलेल्या मतदारांना रविवारी थेट मतदान केंद्रावर आणलं जाणार आहे.
Published : October 31, 2026 at 10:45 PM IST
सातारा - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी रविवारी मतदान होत आहे. साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांची पाटण तालुका सोसायटी मतदार संघ आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची माण सोसायटी मतदार संघात प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. काही दिवसांपासून सहलीवर असलेले ठराव धारक मतदार उद्या (रविवारी) थेट मतदार केंद्रावर येणार आहेत. निवडणुकीतील चुरस पाहून पोलिसांनी चोख बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे. त्यातच दिवाळीच्या निमित्ताने जिल्हाधिकाऱ्यांनी शस्त्र आणि जमावबंदीचे आदेशही लागू केले आहेत.
सातारा जिल्हा बँकेची निवडणूक जाहीर झाल्यापासून महायुतीतील तिन्ही पक्षांमध्ये मोठ्या घडामोडी सुरू होत्या. सरकारमध्ये असतानाही एकमेकांना चेकमेट देण्याचा प्रयत्न सुरू होता. दिग्गजांनी बाह्या सरसावून निवडणुकीची तयारी केली होती. मात्र, सलग दहा वर्षांहून अधिक काळ संचालक असणाऱ्या मातब्बरांसमोर आरबीआयच्या निकषाचा अडथळा निर्माण झाला. खुद्द सहकार मंत्रीच अपात्र ठरल्यानंतर साताऱ्यातील दिग्गजांना शहाणपण आलं आणि दाखल केलेले उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची वेळ आली.
भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे निंबाळकर, राज्यसभा खासदार नितीन पाटील यांच्यासह नऊ संचालकांना निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागली. परंतु, आरबीआयच्या निकषाचा फटका न बसणारे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे हे मैदानात राहिले. फलटणमध्ये रामराजे निंबाळकरांचे चुलत बंधू संजीवराजेंचा अर्ज रिंगणात राहिला. जावळी सोसायटीमधून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी माघार घेत निकटवर्तीयाचा अर्ज ठेवला. माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी देखील कराड सोसायटी गटातून उमेदवारी मागे घेतली.
सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतून काही दिग्गजांनी माघार घेतली असली तरी पाटण, माण , फलटण आणि जावळी सोसायटी मतदार संघात अटीतटीची निवडणूक आहे. त्यामुळे या चारही तालुक्यातील मतदारांची उमेदवारांनी मोठी बडदास्त ठेवली आहे. गेली अनेक दिवस मतदार सहलीवर आहेत. उद्या मतदान असल्याने मतदारांना जवळच्या ठिकाणी आणण्यात आले आहे. उद्या त्यांना मतदानाला थेट मतदान केंद्रावर आणले जाणार आहे.
कराड तालुका सोसायटी मतदार संघातील मतदारांची दहा दिवस चंगळ झाली. कोकण, गोवा पर्यटन करून मतदारांना कराडपासून तासाभराच्या अंतरावर आणण्यात आलंय. ते सकाळी दहापर्यंत मतदान केंद्रावर पोहचतील. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीत झालेल्या राड्यामुळे प्रशासनाची पुरती बेअब्रू झाली होती. तो धडा घेत पोलिसांनी स्वतःहून उमेदवारांना पोलीस संरक्षण हवे आहे का? अशी विचारणा पत्राद्वारे केली आहे. यावरून जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत महायुतीतच काय स्थिती आहे? याचा अंदाज येतो.