पुढं मतदारांची ट्रॅव्हल्स, पाठीमागं गाड्यांचा ताफा! सातारा जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी सिनेस्टाईल मतदान
दहा दिवस सहलीवर असलेल्या मतदारांनी ट्रॅव्हल्समधून थेट मतदान केंद्रावर येत मतदान केले. आता मंगळवारी जाहीर होणाऱ्या निकालाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
Published : November 1, 2026 at 10:19 PM IST
सातारा - सातारा जिल्हा बँकेच्या मैत्रीपूर्ण निवडणुकीत खेळीमेळीच्या वातावरणात रविवारी मतदान पार पडले. महायुतीतील तिन्ही पक्षांच्या काही जागा तडजोडीने बिनविरोध झाल्या. मात्र, निवडणूक लागलेल्या उर्वरित मतदार संघात रविवारी चुरशीने मतदान झाले. गेली दहा दिवस सहलीवर असलेल्या मतदारांनी ट्रॅव्हल्समधून थेट मतदान केंद्रावर येत मतदान केले. आता मंगळवारी होणाऱ्या निकालाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
कार्यकर्त्यांची मारामारी - फलटणमधील एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले रामराजे आणि रणजितसिंह निंबाळकर यांच्यात मतदानावेळी दिलखुलास संवाद झाला. त्यामुळे जिल्ह्याच्या भुवया उंचावल्या. तसेच खंडाळा तालुक्यात मतदानावेळी भाजप-राष्ट्रवादीच्या मतदार आणि कार्यकर्त्यांची मारामारी झाली. ही एकमेव घटना वगळता जिल्ह्यात सर्वत्र चुरशीने आणि शांततेत मतदान झाले.
आरबीआयच्या निकषाचा फटका - जिल्हा बँकेत सोसायटी मतदार संघातून प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मातब्बर नेत्यांना यंदा आरबीआयच्या निकषाचा फटका बसला. अपात्र ठरण्याची भीती असल्याने या निवडणुकीतून दिग्गजांनी आपले अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे सातारा, वाई तालुका सोसायटी आणि गृहनिर्माण पाणी पुरवठा मतदार संघ बिनविरोध झाले. त्याचबरोबर महिला राखीवमधील दोन्ही उमेदवारही बिनविरोध निवडून आल्या.
कोणाकोणात लढत? - जिल्हा बँकेच्या उर्वरित मतदार संघातील निवडणुकीसाठी रविवारी मतदान झाले. सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ या वेळेत कोरेगाव, खंडाळा आणि वाई येथे शंभर टक्के आणि बाकीच्या तालुक्यात ९७ टक्के मतदान झाले. सोसायटी मतदार संघात पालकमंत्री शंभूराज देसाई (पाटण), मंत्री जयकुमार गोरे (माण) यांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले आहे. त्याचबरोबर फलटणमध्ये रामराजेंचे चुलत बंधू संजीवराजे आणि माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर याचे सख्खे भाऊ तथा फलटणचे नगराध्यक्ष समशेरसिंह निंबाळकर यांच्यात लढत झाली आहे.
आता निकालाची उत्सुकता - जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीची मतमोजणी मंगळवारी (३ नोव्हेंबर) होणार आहे. भगवे फेट्यात ५८ मतदारांना एकावेळी मतदान केंद्रावर आणत पालकमंत्री शंभूराज देसाईंनी विजयाचा दावा केला. फलटणमध्ये रामराजेंनी आपला झंझावात दाखवला. जावळी तालुक्यात देखील अटीतटीने मतदान झाले. कोरेगावमध्ये राष्ट्रवादीचे उमेदवार तथा बॅंकेचे माजी उपाध्यक्ष सुनील माने यांच्या बाजूला जास्त मतदार दिसून आले. माण तालुका सोसायटी मतदार संघात ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, त्यांचे बंधू शेखर गोरे आणि माजी आमदार सदाशिव पोळ यांचे सुपुत्र मनोज पोळ यांच्यात तिरंगी लढत झाली आहे. आता निकालात कोण बाजी मारणार? याची जिल्ह्यात उत्सुकता आहे.
सातारा - ४६७ (४७३) ९८.७३%
जावली - ६५ (६९) ९४.२०%
महाबळेश्वर - ४६ (५१) ९०.२०%
कराड - ३३० (३३६) ९८.२१%
पाटण - १९७ (१९९) ९८.९९%
कोरेगाव - १२७ (१२७) १००%
खटाव - १४५ (१५०) ९६.६६%
माण - ११९ (१२३) ९६.७४%
खंडाळा - ८८ (८८) १००%
वाई - १४२ (१४२) १००%
फलटण - २५३ (२६३) ९६.१९%
एकूण - १९७९ (२०२१) ९७.९२%
महिला मतदार - १६१
पुरुष मतदार - १८१८
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