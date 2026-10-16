जिल्हा बँक निवडणूक : साताऱ्यातील दिग्गजांना 'सर्वोच्च' दणका! संचालकांवर निवडणूक रिंगणातून माघार घेण्याची वेळ
सलग दहा वर्षांहून अधिक काळ संचालक असतानाही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अर्ज वैध ठरवलेल्या दोन उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र ठरवलं आहे.
Published : October 16, 2026 at 9:42 PM IST
सातारा - सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिलेल्या निकालाने सहकार क्षेत्रातील मातब्बरांचे धाबे दणाणले आहेत. सलग दहा वर्षांहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या दोन उमेदवारांना कोर्टाने आरबीआयच्या निकषानुसार (Banking Regulation Act) अपात्र ठरवलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या दणक्यामुळे एक मंत्री, दोन खासदार, दोन माजी आमदारांसह ९ विद्यमान संचालकांना जिल्हा बँक निवडणुकीच्या रिंगणातून गाशा गुंडाळावा लागणार आहे.
दिग्गजांवर आपली उमेदवारी मागे घेण्याची वेळ - दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाने संपूर्ण देशातीलच सहकार क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. वर्षानुवर्षे सहकारी संस्थांवर मांड ठोकलेल्या मातब्बर नेत्यांना आता काही काळ तरी (कुलिंग पिरियड) खुर्च्या खाली कराव्या लागणार आहेत, हेच न्यायालयाच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे. या निकालाचा मोठा परिणाम सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत होणार आहे. मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, खासदार उदयनराजे भोसले, राज्यसभा खासदार नितीन पाटील, विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर या दिग्गजांवर आपली उमेदवारी मागे घेण्याची वेळ आली आहे.
निवडणूक लढविण्यास अपात्र - सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक जाहीर झाल्यापासूनच आरबीआयच्या निकषाची धास्ती होती. तरीही सलग दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या विद्यमान संचालकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. छाननीमध्ये अर्ज वैध ठरल्याने मिळालेला दिलासा अल्पकाळच टिकला. चंद्रकांत कोकाटे आणि संजय मोरे या उमेदवारांनी विद्यमान संचालक राजेंद्र राजपुरे आणि अनिल देसाई यांच्या उमेदवारीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवर निकाल देताना सर्किट बेंचने राजपुरे आणि देसाईंना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवले.
विद्यमान संचालक राजेंद्र राजपुरे यांच्या पत्नी रूपाली राजपुरे यांचे पाचगणी सोसायटीमध्ये दोन वर्षांचे सभासदत्व पूर्ण झाले नसल्याने त्यांची उमेदवारी रद्द करण्याची याचिकाही दाखल झाली होती. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल देत रूपाली राजपुरे यांचीही उमेदवारी रद्द केली. मात्र, अपिलात सुप्रीम कोर्टाने रूपाली राजपुरेंना दिलासा देत उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचा निकाल रद्दबातल ठरवला. त्यामुळे पतीच्या जागी आता पत्नी निवडणूक रिंगणात असणार आहे.
निवडणूक रिंगणातून माघार - सातारा जिल्हा बँकेत दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेल्या संचालकांमध्ये मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, खासदार उदयनराजे भोसले, राज्यसभा खासदार नितीन पाटील, विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, माजी आमदार प्रभाकर घार्गे या मातब्बरांचा समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्यामुळे आता या दिग्गजांना निवडणूक रिंगणातून माघार घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे सातारा आणि वाई तालुका सोसायटी मतदार संघ, गृहनिर्माण, पाणी पुरवठा संस्था मतदार संघ बिनविरोध होईल.
नवे चेहरे दिसतील - आरबीआयच्या निकषाचा फटका बसू शकतो, हे गृहीत धरून मातब्बर नेत्यांनी काळजी घेत कुटुंबातील किंवा निकटवर्तीयांचा अर्ज दाखल केला होता. त्यामुळे ज्यांच्या ध्यानीमनी नसेल अशा कार्यकर्त्यांना संचालक पदाची संधी मिळेल आणि सातारा जिल्हा बँकेच्या नव्या संचालक मंडळात बऱ्याच वर्षांनी नवे चेहरे दिसतील.
काय होता युक्तिवाद? - निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना उमेदवारांचा अर्ज नामंजूर करण्याचा अधिकार नाही. निवडून आल्यानंतर पात्र-अपात्र ठरविण्याचा अधिकार आरबीआयचा आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला होता. परंतु, खंडपीठाने याचिकाकर्त्या उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवलं. आम्ही सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने कोल्हापूर खंडपीठाचाच निकाल कायम ठेवल्याची माहिती सहकार कायद्यातील ज्येष्ठ विधीज्ञ लुईस शाहा यांनी दिली.
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