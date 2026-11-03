सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत मित्रपक्षांकडूनच दगाफटका; जयकुमार गोरेंचा थेट आरोप, महायुतीत कुरबुरीला सुरूवात
सातारा जिल्हा बँकेच्या निकालात मतांची आकडेवारी समोर आल्यानंतर काही वेळातच महायुतीत कुरबुर सुरू झाली आहे.
Published : November 3, 2026 at 9:39 PM IST
सातारा - जिल्हा बँकेची निवडणूक लढताना भाजपाने महायुतीचा धर्म पाळला, मात्र काही ठिकाणी मित्रपक्षांनीच भाजपच्या उमेदवारांना अडचणीत आणल्याने विजयाच्या संधी हुकल्या, असा थेट आरोप मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केला. तसेच भाजपाने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविली असती, तर जिल्हा बँकेच्या सर्व जागांवर आमचा झेंडा फडकला असता, असेही गोरे म्हणाले. गोरेंच्या आरोपावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना नेते काय प्रतिक्रिया देतात, याची उत्सुकता आहे.
भाजपाने ताकद लावली - जिल्हा बँकेची निवडणूक महायुतीच्या माध्यमातून लढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या सूचनेनुसार झाला होता. त्यांच्या निर्णयाचा आदर करून भाजपने जागावाटप स्वीकारले. ज्या मतदारसंघात मित्रपक्षाचा उमेदवार होता, तेथे त्याच्या विजयासाठी भाजपाने ताकद लावली. मात्र, काही ठिकाणी मित्रपक्षांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळाले नाही, असा थेट आरोप गोरे यांनी केला.
अवघ्या पाच मतांनी पराभव - शब्दाला जागणे ही आमची भूमिका आहे. मात्र, युतीतील सर्वांनीच ती भूमिका घेतली नाही, अशी नाराजी जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केली. माणमध्ये राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला ११६ मते, खटावमध्ये १४४ आणि भाजपला ११२ मते मिळाली. पाटणमध्ये महायुतीच्या उमेदवाराला १०४, तर अपक्षाला ९९ मते मिळाली. फलटणमध्ये रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी चांगले मतदान घेतले; मात्र समशेरसिंह नाईक-निंबाळकर यांना अवघ्या पाच मतांनी पराभव स्वीकारावा लागल्याचे सांगत भाजप उमेदवारांना महायुतीतील काही घटकांकडून अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न झाले, असं जयकुमार गोरे म्हणाले.
भाजपाला अनेक राजकीय धडे मिळाले - पदवीधर निवडणुकीप्रमाणे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतही काही ठिकाणी निकालावर परिणाम घडविण्याचा प्रयत्न झाला. या निवडणुकीतून भाजपाला अनेक राजकीय धडे मिळाले आहेत. पुढील जिल्हा परिषद निवडणुकीत पक्ष अधिक आक्रमक आणि ठाम भूमिका घेईल. तसेच 'मला लढायचं माहीत आहे,' असा सूचक इशारा गोरे यांनी आपल्या विरोधकांसह महायुतीतील मित्रपक्षांना दिला.
'जो दे उसका भी और न दे उसका भी भला' - सार्वत्रिक निवडणुकीतील राजकीय संघर्ष बँकेच्या कामकाजात आणू नये, अशी भूमिकाही गोरे यांनी स्पष्ट केली. निवडणूक संपली आहे. त्यामुळे मतभेद बाजूला ठेवून बँकेच्या हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे. 'जो दे उसका भी और न दे उसका भी भला', असा टोलाही गोरे यांनी लगावला. तसेच बॅंकेच्या अध्यक्षपदाचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील. पक्षाचे आणि महायुतीचे वरिष्ठ नेतृत्व जो निर्णय घेईल, तो सर्वांना मान्य असेल, असे सांगत गोरे यांनी अध्यक्षपदाचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात टोलवला.
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