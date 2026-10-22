सातारा जिल्हा बँक निवडणूक : 9 जागा बिनविरोध, उदयनराजेंसह 'या' दिग्गजांची धक्कादायक माघार; पाहा हाय-व्होल्टेज लढतींची यादी
सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीत आरबीआयच्या नियमामुळे खासदार उदयनराजे भोसले आणि शिवेंद्रसिंहराजेंसह आठ विद्यमान संचालकांनी माघार घेतल्याने 9 जागा बिनविरोध झाल्या आहेत.
Published : October 22, 2026 at 10:14 AM IST
सातारा : भाजपाचे खासदार उदयनराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राज्यसभा खासदार नितीन पाटील यांच्यासह सलग दहा वर्षांहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या तब्बल आठ विद्यमान संचालकांनी शेवटच्या दिवशी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतून माघार घेतली. काठावर मते असल्याने माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी घेतलेली माघार धक्कादायक ठरली. दरम्यान, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर आणि आमदार डॉ. अतुल भोसले यांची जिल्हा बँकेत पहिल्यांदाच, तीही बिनविरोध एन्ट्री झाली आहे.
आरबीआयच्या निकषांमुळे अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याने, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम दिवशी मोठ्या राजकीय घडामोडी समोर आल्या. सलग दहा वर्षे संचालक असणाऱ्या विद्यमान संचालकांना अखेर विश्रांती घ्यावी लागली आहे. बँकेचे ज्येष्ठ संचालक आणि विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सोमवारीच आपला अर्ज मागे घेतला होता. त्यामुळे आज अन्य आठ संचालकही माघार घेणार हे स्पष्टच होते. त्यानुसार खासदार उदयनराजे भोसले, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राज्यसभा खासदार नितीन पाटील यांच्यासह इतर संचालकांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले आहेत.
शिवेंद्रसिंहराजे आणि नितीन पाटील यांच्या माघारीमुळे सातारा आणि वाई तालुका सोसायटी मतदारसंघातून त्यांच्या निकटवर्तीयांची बिनविरोध संचालकपदी वर्णी लागली आहे. गृहनिर्माण व पाणीपुरवठा मतदारसंघातून उदयनराजेंच्या जागी काका धुमाळ या त्यांच्या कट्टर समर्थकाची बँकेत एन्ट्री झाली आहे. खरेदी-विक्री मतदारसंघातून मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांची बिनविरोध निवड झाली. बँका व नागरी पतसंस्था मतदारसंघातून माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर, तर कृषी प्रक्रिया मतदारसंघातून आमदार डॉ. अतुल भोसले हे बिनविरोध आणि पहिल्यांदाच संचालक झाले आहेत. आरबीआयच्या निकषांमुळे यंदा मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार उदयनराजे भोसले, खासदार नितीन पाटील, रामराजे निंबाळकर आणि माजी आमदार प्रभाकर घार्गे या दिग्गजांना फटका बसला आहे; तर माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी विजयाची ठाम खात्री नसल्याने निवडणूक रिंगणातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
जिल्ह्यातील 11 पैकी सातारा, वाई आणि खटाव हे तीन सोसायटी मतदारसंघ बिनविरोध झाले. माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या माघारीमुळे कराड सोसायटी मतदारसंघाच्या निवडणुकीतील चुरस संपुष्टात आली आहे. पाटण, माण आणि फलटण या मतदारसंघांतील लढती अत्यंत चर्चेच्या ठरणार आहेत. पाटणमध्ये पालकमंत्री शंभूराज देसाई (शिवसेना) विरुद्ध सत्यजितसिंह पाटणकर (भाजपा), तर माणमध्ये ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे (भाजपा) विरुद्ध त्यांचे बंधू शेखर गोरे (शिवसेना) आणि मनोज पोळ (राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्ष) यांच्यात तिरंगी लढत होईल. फलटणमध्ये रामराजे निंबाळकर यांचे चुलत बंधू संजीवराजे विरुद्ध फलटणचे नगराध्यक्ष समशेरसिंह निंबाळकर अशी थेट लढत होणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची मागील निवडणूक आघाडी सरकारच्या काळात झाली होती. त्यावेळी कराड उत्तरचे तत्कालीन आमदार बाळासाहेब पाटील सहकार मंत्री होते. त्यामुळे त्यांनी कराड तालुका सोसायटी मतदारसंघातून दावेदारी केली होती. डॉ. अतुल भोसले यांच्याकडे वीस मते होती. बाळासाहेबांनी भोसले यांच्याशी हातमिळवणी करून विलासकाका उंडाळकर यांचे सुपुत्र ॲड. उदयसिंह पाटील यांचा थोडक्या मतांनी पराभव केला होता. मात्र, आताच्या निवडणुकीत चित्र नेमके उलटे झाले आहे. उदयसिंह उंडाळकरांनी असा डाव टाकला की, माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना निवडणुकीतूनच माघार घ्यावी लागली आहे.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये सातारा तालुका सोसायटी मतदारसंघातून जितेंद्र सावंत (भाजपा), वाई तालुका सोसायटी मतदारसंघातून सत्यजित वीर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) आणि खटाव तालुका सोसायटी मतदारसंघातून नंदकुमार मोरे (भाजपा) यांचा समावेश आहे. तसेच, गृहनिर्माण व पाणीपुरवठा मतदारसंघातून काका धुमाळ (भाजपा), खरेदी-विक्री मतदारसंघातून मंत्री मकरंद पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस), नागरी बँका व पतसंस्था मतदारसंघातून माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर (भाजपा) आणि कृषी प्रक्रिया मतदारसंघातून आमदार डॉ. अतुल भोसले (भाजपा) यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. महिला राखीव मतदारसंघातून ऋतुजा पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस) आणि मंगल पाटील (शिवसेना) या दोन्ही उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली आहे.