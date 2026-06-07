ETV Bharat / state

सुपारी देऊन सरकारी अधिकारी असलेल्या पतीची घडवून आणली हत्या; सीसीटीव्हीमुळे बिंग फुटल्यानंतर पत्नीसह मेहुण्याला अटक

जलसंधारण खात्यात अधिकारी असलेल्या पतीची सुपारी देऊन हत्या घडवून आणल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेनं सातारा जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.

Satara crime
इन्सॅटमध्ये हत्या झालेले अधिकारी (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 7, 2026 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा : पत्नीनेच सुपारी देऊन स्वतःच्या पतीला गाडीखाली चिरडून त्यांची हत्या घडवून आणल्याची धक्कादायक घटना कराड शहरात घडली आहे. लक्ष्मण श्रीरंग मंडले, असं हत्या झालेल्या अधिकाऱ्याचं नाव आहे. ते ठाणे जिल्ह्यात जलसंधारण खात्यामध्ये अधिकारी होते. कराड शहर पोलिसांनी अवघ्या 12 तासात गुन्हा उघडकीस आणत मृताच्या पत्नी आणि मेहुण्याला बेड्या ठोकल्या आहेत. दरम्यान, ही हत्या पतीशी असलेल्या वादातून की अन्य कारणातून झाली आहे, याचा पोलीस तपास करत आहेत.



कराड शहर पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे दिलेल्या माहितीनुसार, लक्ष्मण मंडले सलग दोन दिवस सुट्टी असल्यानं शुक्रवारी रात्री ठाण्याहून कराडला येत होते. शनिवारी (6 जून) सकाळी साडेपाचच्या दरम्यान कोल्हापूर नाक्यावर उतरून चालत येत असताना पाठीमागून भरधाव वेगानं आलेल्या अल्टो कारनं यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय हॉलसमोर त्यांना उडविले. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्याठिकाणी मंडले गंभीर जखमी अवस्थेत पडले होते.

Satara crime
गुन्हा घडल्याचे दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter)


पळून गेले दोघे संशयित- घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या एका महिलेनं ते पती लक्ष्मण श्रीरंग मंडले असून ठाण्याहून कराडला आल्याचं सांगितलं. त्यांना घेण्यासाठी मी आले असल्याचं महिलेनं पोलिसांना सांगितलं. पोलिसांनी जखमी अधिकाऱ्याला रूग्णालयात दाखल केले. परंतु, त्यांचा मृत्यू झाला असल्याचं डॉक्टरांनी घोषित केलं. या प्रकरणाचा संशय आल्यानं पोलिसांनी घटनास्थळाच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज चेक केले असता धक्कादायक प्रकार समोर आला. लक्ष्मण मंडले हे चालत निघाले असताना पाठीमागून आलेल्या भरधाव कारनं त्यांना धडक दिली. त्यावेळी त्यांची बॅग आणि अन्य साहित्य घेऊन दोघेजण पळून गेले. काही वेळात परत येऊन पुन्हा त्यांच्या अंगावर गाडी घालून त्यांना चिरडलं. या संपूर्ण घटनेचे सीसीटीव्ही रेकॉर्ड पोलिसांच्या हाती लागले. तसेच घटनास्थळावरील साक्षीदारांकडूनही पोलिसांना महत्वाची माहिती मिळाली.


पत्नीला फोन करून बोलाविलं आणि घात झाला!- पोलीस अंमलदार नवनाथ व्हनमाने यांनी कराड शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानंतर पोलिसांनी गतीनं तपास सुरू केला. मृत लक्ष्मण श्रीरंग मंडले (जलसंधारण अभियंता, शहापूर, जि. ठाणे, मूळ रा. मनव, ता. कराड) यांनी बसनं कराडला येत असल्याचं पत्नीला सांगितलं होतं. मला पहाटे कोल्हापूर नाक्यावर घ्यायला ये, असे पत्नी सुरेखाला फोन करुन सांगितलं होतं. पती-पत्नीमध्ये कौटुंबिक वाद होते, अशी माहिती तपासात समोर आली. त्यानंतर या भयंकर हत्येचा उलगडा झाला.


सीसीटीव्हीमुळे फुटले बिंगपोलिसांच्या माहितीनुसार पती त्रास देत असल्याच्या रागातून एक महिन्यापूर्वी सुरेखा मंडले आणि तिचा सख्खा भाऊ संग्राम दिनकर चव्हाण यांनी मुबई येथे जाऊन त्याचा काटा काढायचा प्लान केला होता. त्यासाठी ओळखीच्या दोघांना सुपारी दिली. त्यांना पतीचे लोकेशन कळवून पतीची हत्या घडवून आणल्याची धक्कादायक घटना तपासात निष्पन्न झाली. याप्रकरणी मृताची पत्नी सुरेखा लक्ष्मण मंडले (वय 36, रा. मनव, ता. कराड), मेहुणा संग्राम दिनकर चव्हाण (वय 40, रा. सुरुल, ता. वाळवा, जि. सांगली) यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. दरम्यान, हत्या करून पळून गेलेल्या दोघांच्या शोधार्थ तीन पोलीस पथके रवाना करण्यात आली आहेत. घटनास्थळावरील परिस्थिती आणि मृताच्या पत्नीच्या माहितीतील विसंगतीमुळे आम्ही बारकाईनं तपास केला. सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यानंतर हा अपघात नसून घातपात असल्याचे स्पष्ट झाले. तांत्रिक तपासातून आणखी धागेदोरे मिळाले आणि संपूर्ण घटनेचा उलगडा झाल्याचं पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांनी सांगितलं.

हेही वाचा-

TAGGED:

WIFE KILLED HUSBAND BY SUPARI
CONTRACT KILLERS WIFE SATARA
सुपारी देऊन पतीची हत्या
KARAD POLICE MURDER CASE
SATARA CRIME

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.