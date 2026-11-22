साताऱ्यात कारमधून 25 किलो गांजा; दोघांना अटक, 16 लाखांचा ऐवज जप्त
सातारा तालुका पोलिसांनी अंमली पदार्थ विरोधी कारवाई करत गांजा, कारसह लाखो रूपयांचा मुद्देमाल शनिवारी सायंकाळी जप्त केला आहे.
Published : November 22, 2026 at 9:29 PM IST
सातारा - अमली पदार्थांच्या तस्करी करणाऱ्याविरोधात सातारा पोलिसांनी कारवाईचा फास आवळला आहे. सातारा ग्रामीण पोलिसांनी शनिवारी मोठी कारवाई करून दोघांना अटक केली आहे.
टाटा नेक्सॉन कारमधून गांजा विक्रीसाठी आलेल्या दोघांना सातारा ग्रामीण पोलिसांनी मुद्देमालासह सुरुवातीला ताब्यात घेतलं. संशयितांकडे 25 किलो गांजा आढळून आला. पोलिसांनी गांजासह नेक्सॉन कार, दोन मोबाईल, असा 16 लाखांचा ऐवज जप्त केला. याप्रकरणी साहिल तानाजी चंदनशिवे (रा. मांडवे, ता. खटाव, जि. सातारा) आणि वैभव रामलिंग गाडेकर (रा. उपळाई बुद्रुक, ता. माढा, जि. सोलापूर) यांना अटक करण्यात आली आहे.
सातारा ग्रामीणचे पोलीस निरीक्षक नीलेश तांबे यांनी आज (रविवारी) दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात अंमली पदार्थांची विक्री आणि तस्करीवर कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी दिले आहेत. त्यानुसार सातारा ग्रामीण पोलीस ठाण्यातील गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे पथक शनिवारी सायंकाळी गस्त घालत होते. शेंद्रे गावच्या हद्दीत चारचाकी वाहनातून गांजाची विक्री करण्यासाठी दोन व्यक्ती येणार असल्याची गोपनीय माहिती पथकाला मिळाली होती.
सातारा-शेंद्रे मार्गावरील डोंगरातील खाणीसमोर पोलिसांनी टाटा नेक्सॉन (क्र. एम. एच. 11 डी. एच. 9371) कार थांबवली. कारमधील दोघांकडे चौकशी केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. वाहनाची तपासणी करून देण्यास आडकाठी केली. संशय बळावल्याने दोन पंचांच्या उपस्थितीत पोलिसांनी कारची तपासणी केली असता कारमध्ये सव्वा सहा लाखांचा 25 किलो गांजा आढळून आला.
पोलिसांनी गांजासह कार आणि दोन मोबाईल, असा एकूण 16 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून दोन्ही संशयितांना अटक केली. सातारा ग्रामीणचे पोलीस निरीक्षक नीलेश तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक सुदर्शन काटकर, पोलीस उपनिरीक्षक अभिजीत गुरव, पोलीस हवालदार मनोज गायकवाड, राजू शिखरे, दादा स्वामी, पंकज ढाणे, संदीप पांडव, चंद्रकांत माने, संदीप आवळे, सुनील भोसले, फॉरेन्सिक पथकातील सहायक पोलीस निरीक्षक रुपाली मोरे यांनी ही कारवाई केली. पोलीस उपनिरीक्षक अभिजीत गुरव पुढील तपास करत आहेत.