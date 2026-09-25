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साताऱ्यात पोलीस हवालदाराला 11 हजारांची लाच घेताना रंगेहात पकडलं, पोलीस निरीक्षकावरही गुन्हा दाखल

साताऱ्यातील शाहूपुरी पोलीस ठाण्याचे हवालदार दीपक पोळ यांना आकाशपाळण्याच्या परवान्यासाठी 11 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं (एसीबी) रंगेहात पकडलं.

Satara police caught taking bribe
साताऱ्यात पोलीस हवालदाराला लाच घेताना पकडलं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2026 at 2:01 PM IST

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सातारा : आकाशपाळण्याच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी 11 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना शाहूपुरी पोलीस ठाण्यातील हवालदाराला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं (एसीबी) सापळा रचून रंगेहात पकडलं. दीपक पोळ, असं या पोलीस हवालदाराचं नाव आहे. गुरुवारी रात्री राजवाडा परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, लाच मागण्यास प्रोत्साहन दिल्याचं एसीबीच्या पडताळणीत आढळून आल्यानं शाहूपुरीचे पोलीस निरीक्षक संग्राम शेवाळे यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ऐन गणेशोत्सवात 'एसीबी'नं केलेल्या या कारवाईमुळे जिल्हा पोलीस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे.

यासंदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराचा आकाशपाळण्याचा व्यवसाय आहे. राजवाडा परिसरात आकाशपाळणा लावण्यासाठी तक्रारदारानं शाहूपुरी पोलीस ठाण्याकडे अर्ज केला होता. या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी पोलीस हवालदार दीपक पोळ यानं तक्रारदाराकडे सुरुवातीला 30 हजार रुपयांची लाच मागितली होती. तक्रारदारानं नाइलाजाने 15 हजार रुपये दिले आणि उर्वरित पैसे दोन दिवसांत देतो असं सांगितलं.

पाळणा लावण्यासाठी ना हरकत दाखला दिल्याबद्दल पोलीस हवालदार दीपक पोळ हा 15 हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी करत असल्याची तक्रार संबंधित तक्रारदारानं लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दाखल केली. त्यानुसार, शाहूपुरी पोलीस ठाण्यात पंचांसमक्ष पडताळणी करण्यात आली. या पडताळणीमध्ये पोलीस हवालदार पोळ यानं ना हरकत परवाना दिला म्हणून स्वतःसाठी व पोलीस निरीक्षक शेवाळे यांच्यासाठी तडजोडीअंती 11 हजार रुपये लाचेची मागणी केल्याचं, तसंच पोलीस निरीक्षक शेवाळे यांनी लाच मागणीस प्रोत्साहन दिल्याचं आढळून आलं.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकानं राजवाडा परिसरात गुरुवारी रात्री सापळा रचून 11 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना हवालदार दीपक पोळ याला रंगेहात पकडलं. 'एसीबी'च्या डीवायएसपी शैला कोरडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणी पोलीस निरीक्षक संग्राम शेवाळे (सध्या रा. 6 वा मजला, राहुलदेव रेसिडेन्सी, दौलतनगर, सातारा, मूळ रा. येवती, ता. कराड) आणि हवालदार दीपक पोळ (रा. एसजी-3, यशोनंदन अपार्टमेंट, म्हसवे रोड, पिल्लेश्वरी नगर, करंजे, सातारा, मूळ रा. धोम, ता. वाई) यांच्यावर शाहूपुरी पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 चं कलम 7 आणि 12 प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे जिल्हा पोलीस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे.

गणेश विसर्जनाच्या धामधुमीत पोलीस हवालदाराला लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आल्यानं आणि पोलीस निरीक्षकावरही गुन्हा दाखल झाल्यानं पोलीस दलाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. हप्तेबाजी आणि लाचखोरीमुळे सातारा पोलीस दलाच्या लौकिकाला तडा गेल्याची चर्चा सातारकरांमध्ये सुरू आहे. डीजे आणि डॉल्बीवर कारवाई करण्यात कुचराई करणाऱ्या पोलीस दलावर या घटनेमुळे उपरोधिक टीका होत आहे. पोलीस हवालदार दीपक पोळ आणि पोलीस निरीक्षक संग्राम शेवाळे या दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लाच घेताना हवालदार पोळ याला एसीबीनं ताब्यात घेतलं आहे. "पोलीस निरीक्षक शेवाळे हे अद्याप आमच्या ताब्यात नाहीत", अशी माहिती एसीबीच्या डीवायएसपी शैला कोरडे यांनी दिली.

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TAGGED:

BRIBERY CASE SATARA
SHAHUPURI PI BOOKED
सातारा हवालदार लाच
सातारा हवालदार दीपक पोळ
SATARA POLICE CAUGHT TAKING BRIBE

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