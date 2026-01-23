प्रेयसीनं पतीसह पहिल्या प्रियकराच्या मदतीनं दुसऱ्या प्रियकराची केली हत्या, मृतदेहाचे तुकडे करून फेकले नदीत!
पती आणि पहिल्या प्रियकराच्या मदतीनं दुसऱ्या प्रियकराची हत्या केल्यानंतर मृतदेहाचे तुकडे करून नदीत टाकल्याची थरकाप उडवणारी घटना फलटण तालुक्यात घडली आहे.
Published : January 23, 2026 at 5:24 PM IST
सातारा - विवाहित प्रेयसीनं नवरा आणि पहिल्या प्रियकराच्या मदतीनं दुसऱ्या प्रियकराची निर्घृण हत्या केली. त्यानंतर लाकडे कापण्याच्या मशीननं मृतदेहाचे तुकडे करून ती पोती नीरा नदी आणि शेततळ्यात टाकल्याची धक्कादायक घटना फलटण तालुक्यात घडली आहे. सतीश उर्फ आप्पा दादासाो दडस (रा. सोमंथळी, ता. फलटण) असं खून झालेल्या प्रियकराचं नाव आहे. त्याच्या हत्येप्रकरणी प्रेयसी रेश्मा लखन बुधावले, तिचा पती लखन बंडू बुधावले आणि पहिला प्रियकर सतीश तुकाराम माने (रा. विडणी, ता. फलटण) यांना पोलिसांनी आज अटक केली आहे.
फलटण पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार फलटण ग्रामीण पोलीस ठाण्यात सागर दादासो दडस यांनी आपला भाऊ सतीश ऊर्फ आप्पा दादासो दडस हा १४ जानेवारीपासून बेपत्ता असल्याची तक्रार २१ जानेवारीला दाखल केली होती. कुटुंबीय शोध घेत होते. मात्र, सतीशचा थांगपत्ता लागत नव्हता. त्या दरम्यान, तक्रारदार सागर यांना त्याच्या मालकानं एक धक्कादायक माहिती दिली की, लखन बंडू बुधावले आणि सतीश तुकाराम माने यांनी भावाला काठीनं मारहाण करून दूर सोडून दिले आहे. पुढे पोलीस तपासात माहिती समोर आली की, संक्रातीदिवशी दुपारी दोनच्या सुमारास सतीश दडस याचे लखन बंडू बुधावले आणि सतीश तुकाराम माने यांच्यासोबत भांडण झाले होते. त्यात त्याच्या प्रेयसीच्या नवऱ्यानं सतीशच्या डोक्यात लोखंडी रॉड घातला. त्यामुळे सतीश दडस हा गंभीर जखमी झाला होता.
डोक्यात दगड घालून निर्घृण हत्या- सतीश उर्फ आप्पा दडस याला उपचारासाठी दवाखान्यात नेण्याच्या बहाण्यानं लखन आणि सतीश माने यांनी त्याला विडणी येथील मांगोबामाळ परिसरात आणले. तेथून धुळदेव गावच्या हद्दीतील भिवरकरवाडी येथे नेऊन पुन्हा डोक्यात दगड घालून त्याची निर्घृण हत्या केली. या हत्येमध्ये प्रेयसी रेश्मा लखन बुधावले, तिचा पती लखन बंडू बुधवाले आणि पहिला प्रियकर सतीश तुकाराम माने या तिघांचा थेट सहभाग असल्याचं तपासात निष्पन्न झाले.
- पोलीस निरीक्षक संदीप जगताप यांनी सांगितलं की, गुन्ह्यात तिघांचाच सहभाग आहे. संशयितांनी गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. मृताचे धड मिळालं आहे. परंतु, नीरा नदी पात्रात पाणी जास्त असल्यानं मृतदेहाचे तुकडे भरून टाकलेल्या पोत्याचा शोध सुरू आहे. तिन्ही संशयितांना आज दुपारी न्यायालयात हजर करण्यात आलं आहे.
तुकडे नदीत टाकले- सतीश दडस याची हत्या केल्यानंतर आरोपींनी पुरावे नष्ट करण्यासाठी लाकडे कापण्याच्या मशीननं त्याच्या मृतदेहाचे तुकडे केले. मुंडके, खांद्यापासून हात आणि गुडघ्यापासून पाय वेगळे करून ते तुकडे दोन पोत्यात भरले. एक पोते नीरा नदीत तर दुसरे पोते शेततळ्यात टाकले. संशयितांनी दिलेल्या कबुलीनुसार पोलिसांनी नीरा नदी आणि शेततळ्यात शोध घेऊन मृतदेहाच्या तुकड्यांची पोती बाहेर काढली आहेत. पोलीस निरीक्षक संदीप जगताप हे या घटनेचा पुढील तपास करत आहेत. अंगावर शहारे आणणाऱ्या या घटनेमुळे फलटण तालुका हादरून गेला आहे.
दोन दिवसापूर्वीदेखील झाली होती खुनाची घटना- दोन दिवसांपूर्वीच जरंडेश्वर कारखान्याच्या उसतोड कामगाराचा अनैतिक संबंधातून खून करून मृतदेह उसाच्या शेतात टाकल्याची घटना उघडकीस आली होती. त्या प्रकरणात कारखान्याचा स्लीप बॉय आणि सुरक्षारक्षकाचा सहभाग निष्पन्न झाल्यानंतर अटकेच्या भीतीनं स्लीपबॉयनं आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आता फलटण तालुक्यात अंगाचा थरकाप उडवणारी घटना उघडकीस आली आहे.