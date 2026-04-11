'तू सिंगल आहेस' म्हणत कंत्राटी सुरक्षा रक्षकाकडून मुलीचा विनयभंग, फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील धक्कादायक घटना
फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात (Phaltan Sub District Hospital) उपचार घेणाऱ्या तरुणीचा कंत्राटी सुरक्षा रक्षकाने विनयभंग केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
Published : April 11, 2026 at 1:11 PM IST
सातारा : महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणाची राळ खाली बसते ना बसते तोच फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात (Phaltan Sub District Hospital) उपचार घेणाऱ्या मुलीचा विनयभंग झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 'तू सिंगल आहेस, आनंदी राहायला हवं', असं म्हणत रुग्णालयातील कंत्राटी सुरक्षा रक्षकाने मुलीच्या गळ्यात हात घालून विनयभंग केलाय. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी त्याला चौकशीसाठी बोलावल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक अरविंद काळे यांनी दिली.
रुग्णालयातील वॉर्डमध्ये केला विनयभंग : फलटण शहर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार मुलगी फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत आहे. गुरूवारी (9 एप्रिल) रात्री 9 वाजण्याच्या सुमारास मुलीच्या ओळखीचा अभिषेक अशोक सोडमिसे (रा. सोमंथळी, ता. फलटण) हा तिच्या वॉर्डमध्ये आला. त्यावेळी तिची आई जेवणाचा डबा आणण्यासाठी बाहेर गेली होती. मुलीसोबत कोणी नसल्याची संधी साधून तो मुलीची चौकशी करत तिच्या बेडवर बसला. बोलत बोलत त्यानं मुलीच्या गळ्याला हात घालून 'तू सिंगल आहेस, आनंदी राहायला हवं', असं म्हणत तिचा विनयभंग केल्याची महिती पोलीस निरीक्षक अरविंद काळे यांनी दिली.
फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील रुग्णांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर : या प्रकारामुळं मुलीच्या मनात लज्जा आणि भीती निर्माण झाली. तिनं अभिषेक सोडमिसे या तरुणाविरूद्ध फलटण शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करून कारवाईची मागणी केली आहे. पोलीस सध्या या घटनेचा तपास करत आहेत. दरम्यान, सातत्याने फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात वादग्रस्त घटना घडत असताना वैद्यकीय यंत्रणेकडून रुग्णालयाच्या शिस्तीकडं दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळं रुग्णांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यावर लवकरात लवकर उपाय करावा अशी मागणी जनतेतून होत आहे.
