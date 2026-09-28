शेकडो सीसीटीव्ही फुटेज तपासून 12 दिवसांनी गुन्ह्याचा छडा, पत्नीची हत्या करणाऱ्या पतीला माळशिरसमधून अटक
कोणतेही धागेदोरे नसताना अनोळखी महिलेच्या मृतदेहाचे गूढ उकलत हत्येच्या गुन्ह्याचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश आलं. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : September 28, 2026 at 11:01 PM IST
सातारा - खटाव तालुक्यातील राजाचे कुर्ले गावच्या हद्दीत आढळून आलेल्या महिलेच्या मृतदेहाचं गूढ उकलण्यात पोलिसांना अखेर 12 दिवसांनी यश आलं. चारित्र्याच्या संशयावरून डोक्यात खोरे घालून पत्नीची हत्या केल्याप्रकरणी पतीला पोलिसांनी अटक केली आहे. सलग बारा दिवस शेकडो सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करून धागेदोरे मिळवत स्थानिक गुन्हे शाखा आणि औंध पोलिसांनी राहुल संभाजी कोळी (रा. मांडवे, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) या आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत. त्यानं पत्नी मनीषा हिची हत्या केल्याची कबुली दिली आहे.
खटाव तालुक्यातील राजाचे कुर्ले गावच्या हद्दीत 12 सप्टेंबर रोजी सकाळी झीरो पॉईंटजवळ एका अनोळखी महिलेचा मृतदेह आढळून आला होता. याप्रकरणी औंध पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला होता. घटनास्थळी मृतदेहाची ओळख पटवणारा कोणताही पुरावा नसल्यानं पोलिसांसमोर तपासाचं मोठं आव्हान निर्माण झालं होतं. घटनेपासून स्थानिक गुन्हे शाखा आणि औंध पोलीस ठाण्याची स्वतंत्र पथके अहोरात्र तपास करत होती.
पोलिसांनी घटनास्थळाच्या परिसरातील सर्व मार्गांवरील शेकडो CCTV फुटेज ताब्यात घेऊन तपासणी सुरू केली. एका फुटेजचा दुसऱ्या फुटेजशी कडी जोडत मागोवा घेतला. बेपत्ता झालेल्या तक्रारीतील महिलांशी मृतदेहाचे वर्णन जुळत नव्हते. त्यामुळे सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांसह थेट कर्नाटक राज्याच्या सीमावर्ती भागातही पथके पाठवून शोध घेण्यात आला. तरीही धागेदोरे मिळत नव्हते.
शेकडो सीसीटीव्ही पाहिल्यानंतर अखेर एका सीसीटीव्हीत दिसलेल्या वाहनाचा क्रमांक मिळाला. त्या वाहनाच्या मूळ मालकाचा शोध घेत पोलीस पथक मांडवे (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) येथे पोहोचले. तेव्हा गुन्ह्याचा पर्दाफाश झाला. मृत महिलेचा पती राहुल संभाजी कोळी याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. सुरूवातीला उडवाउडवीची उत्तरे देणाऱ्या आरोपीला पोलिसी खाक्या दाखवताच चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नीला राजाचे कुर्ले (ता. खटाव) येथे आणून तिचा खून केल्याची कबुली आरोपीनं दिली.
एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक विश्वजीत घोडके, औंधचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील जानकर, अभिजित यादव, रोहित फार्णे, पोलीस उपनिरीक्षक परितोष दातीर, चंद्रकांत पुजारी, सतीश मयेकर आणि पोलीस अंमलदारांच्या पथकानं ही कारवाई केली. कोणताही पुरावा आणि धागेदोरे नसताना गुन्हा उघडकीस आणणाऱ्या पोलीस पथकांचे पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी कौतुक केलं.
औंध पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील जानकर म्हणाले की, स्थानिक गुन्हे शाखा आणि औंध पोलीस या गुन्ह्याचा तपास करत होते. महिलेची ओळख पटत नव्हती. मिसिंगही दाखल नव्हती. अशा परिस्थितीत अथक तपास करून सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून धागेदोरे मिळवत गुन्ह्याचा छडा लावण्यात यश आलं.