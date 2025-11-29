साताऱ्यात तीन लाखांचा ११ किलो गांजा जप्त, झोपडीच्या आडोशाला केली होती गांजाची लागवड
सातारा स्थानिक गुन्हे शाखा आणि पुसेगाव पोलिसांनी अंमली पदार्थ विरोधी कारवाई करत ११ किलो गांजा जप्त केला आहे.
Published : November 29, 2025 at 9:20 PM IST|
Updated : November 29, 2025 at 9:27 PM IST
सातारा : सगु वहिनीच्या वस्तीवर झोपडीच्या आडोशाला गांजाच्या झाडांची लागवड केली असल्याची खबऱ्याने टीप देताच सातारा एलसीबी पथक आणि पुसेगाव पोलिसांनी संयुक्तरित्या छापा टाकून तीन लाखांचा ११ किलो गांजा जप्त केला. खटाव तालुक्यातील रामोशीवाडी येथे ही कारवाई करण्यात आली असून, सचिन बापू मदने या संशयिताला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
अंमली पदार्थ विरोधी कारवाई : सातारा जिल्ह्यात नगरपालिका निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यापासून वेगवेगळ्या कारवाईमध्ये रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांकडून चार पिस्तुले आणि जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत. त्यानंतर आता अंमली पदार्थ विरोधी कारवाई करण्यात आली आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अवैध व्यवसायांवर कारवाई करण्याच्या सुचना पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक अरूण देवकर यांनी अधिकारी व अंमलदारांची पथके तयार करून गोपनीय माहिती प्राप्त करण्याचे आदेश दिले होते.
गांजाची लागवड केली : सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अरुण देवकर यांना त्यांच्या खबऱ्याने टीप दिली की, रामोशीवाडी-जाखणगाव (ता. खटाव) येथील सगु वहिनीच्या वस्तीवर एकजण झोपडी बांधून राहिला आहे. त्याने झोपडीच्या आडोशाला गांजाची लागवड केली आहे. गांजा विक्री करण्याच्या उद्देशाने त्याने गांजाच्या झाडांची जोपासना केली आहे. त्या माहितीच्या आधारे स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक आणि पुसेगाव पोलिसांनी संयुक्तरित्या छापा टाकला असता खबऱ्याची माहिती खरी ठरली. पोलिसांनी गांजाची झाडे जप्त केली. गांजाचे वजन ११ किलो भरले. बाजारात त्याची किंमत ३ लाख रूपये आहे.
पोलिसांची मोठी कारवाई : सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अरुण देवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई केलेल्या पथकामध्ये पुसेगावचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप पोमण, एलसीबीचे उपनिरीक्षक परितोष दातीर, पोलीस अंमलदार साबीर मुल्ला, सचिन साळुंखे, मंगेश महाडीक, सनी आवटे, मुनीर मुल्ला, अमित झेंडे, अजय जाधव, हसन तडवी, अमृत कर्पे, अमित सपकाळ, राजू कांबळे, गणेश कापरे, धीरज महाडीक, चंद्रहार खाडे, सुधाकर भोसले, योगेश बागल, विपुल भोसले, अमृता चव्हाण, तात्या ढोले, अशोक सरक, रेश्मा भोसले, दऱ्याबा नरळे यांचा सहभाग होता.
हेही वाचा -
- विजापूर-गुहागर महामार्गावर मद्यधुंद तरुणीचा धिंगाणा; वाहने अडवून बसली बोनेटवर, महिलांनी दिला चोप
- पर्यटनाच्या नावाखाली थायलंडच्या महिलांचं शारीरिक शोषण; एका दलालास अटक, थायलंडच्या दोन तरुणींची सुधारगृहात रवानगी
- बदलापूर निवडणुकीत पैशांचे पाकिटे वाटप करणाऱ्या ‘त्या’ दोन महिलांवर गुन्हा दाखल; काय आहे प्रकरण?