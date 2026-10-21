भाजपा नेत्यांनी रिल बनवलेल्या 'युनिक' उड्डाणपुलावरील भीषण अपघातात चार मित्रांचा मृत्यू; जेवायला थांबण्यापूर्वीच काळाचा घाला
'युनिक' उड्डाणपूल म्हणून गवगवा झालेल्या कराडमधील उड्डाणपुलावर भीषण अपघातात चार मित्रांचा जागीच अंत झाला. हा अपघात मंगळवारी रात्री साडे दहा वाजण्याच्या सुमारास झाला.
Published : October 21, 2026 at 12:59 PM IST
सातारा - कोल्हापुरातील व्यावसायिक कामे झाल्यानंतर महालक्ष्मीचे दर्शन घेऊन परत येताना भरधाव कारच्या भीषण अपघातात कातरखटाव (ता. खटाव) गावातील चार तरुणांना जीव गमवावा लागला. ऐन दसऱ्याच्या दिवशी रात्री साडे दहाच्या सुमारास पुणे-बंगळुरू महामार्गावरील कराडच्या युनिक उड्डाणपुलावरील हा अपघात घडला. हा अपघात एवढा भीषण होता की कारचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला.
सुयश शशिकांत चिंचकर (वय 21), रोहित दादासो धोत्रे (वय 21), तेजस तानाजी देशमुख (वय 26) आणि सागर जालिंदर निंबाळकर (वय 26) , अशी अपघातातील मृत तरूणांची नावे आहेत. या अपघातात अमन तांबोळी (वय 24), अर्णव दाभाडे (वय 15) आणि शंतनु शिंगाडे (वय 20), हे तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत. सर्वजण कातरखटाव गावातील रहिवासी आहेत.
व्यावसायिक कामासाठी कोल्हापूरला गेले होते- कातरखटाव ग्रामस्थ आणि कराड शहर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोघांचं कोल्हापूरमध्ये व्यावसायिक काम होतं. एकाला दरवर्षाप्रमाणे दिवाळीत गावात फटाक्यांचा स्टॉल लावायचा होता. त्यासाठी घाऊक विक्रेत्याला फटाक्यांची ऑर्डर द्यायची होती. दुसऱ्यात तरुणाला चहा विक्रीचा व्यवसाय सुरू करायचा होता. त्यासाठी कोल्हापुरातील व्यावसायिकाची फ्रॅंचाईची घ्यायची होती. या कामाच्या निमित्तानं सर्वजण कारनं (क्र. MH 11 DH 8381) कोल्हापूरला गेले होते. व्यावसायिक कामे झाल्यानंतर त्यांनी महालक्ष्मीचं दर्शन घेतलं.
कारनं ट्रकला पाठीमागून धडक- कोल्हापुरातून रात्री ते परत यायला निघाले. कराडमधील आख्खा मसूर स्पेशल म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या शिवराज ढाब्यावर जेवण करून जाण्याचा त्यांचा बेत होता. ढाबा अवघ्या अर्ध्या किलोमीटरवर असतानाच कराडमधील सहा पदरी महामार्गावरील नव्या उड्डाणपुलावर भरधाव कारचा भीषण अपघात झाला. भरधाव कारनं ट्रकला पाठीमागून धडक दिल्यानंतर चौघा मित्रांचा जागीच अंत झाला. एकाचवेळी गावातील चार तरुणांवर काळानं झडप घातल्याने कातरखटाव गाव सुन्न झालं आहे.
खटाव तालुक्यावर शोककळा- अपघाताची माहिती मिळताच कराड शहर पोलीस आणि महामार्ग देखभाल विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी कारमधून मृत आणि जखमींना बाहेर काढले. जखमींना तातडीनं कृष्णा रूग्णालयात दाखल केलं. मृतदेह वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवले. मृतदेहांची ओळख पटविण्याचे आव्हान होतं. अशावेळी कारच्या नंबरवरून मालकाचे नाव शोधून काढल्यानंतर सर्वजण खटाव तालुक्यातील असल्याची माहिती समोर आली आहे. चार मित्रांचा अपघातात मृत्यू झाल्यानं खटाव तालुक्यावर शोककळा पसरली आहे.
हयगयीनं आणि भरधाव गाडी चालवून समोरील वाहनाला धडक देत इतरांच्या मृत्युस कारणीभूत ठरल्यानं उड्डाणपुलावरील अपघात प्रकरणी मृत स्कार्पिओ चालक तेजस देशमुख याच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. मी स्वतः अपघाताचा तपास करत आहे- कराड शहर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे
अपघाताच्या दिवशी उड्डाणपुलावरील विद्युत दिवे बंद- दरम्यान, कराडच्या सहापदरी महामार्गावरील नव्या उड्डाणपुलाचा भाजपानं युनिक उड्डाणपूल म्हणत मोठा गवगवा केला होता. खासदार उदयनराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि भाजपाच्या सातारा जिल्ह्यातील आमदारांनी पाहणी करताना उड्डाणपुलावर रिल बनवल्या होत्या. त्याच पुलावर पहिल्याच अपघातात जिल्ह्यातीलच चार तरूणांना जीव गमावला लागला आहे. तसेच अपघाताच्या दिवशी उड्डाणपुलावरील विद्युत दिवे बंद होते, ही बाबदेखील उघडकीस आली आहे.
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