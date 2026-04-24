700 फूट खोल दरीत दुचाकी पडून वाईतील दाम्पत्य ठार; अडथळे येत असल्यानं महिलेचा मृतदेह शनिवारी काढण्यात येणार
आंबेनळी घाटातील संरक्षक कठड्याला धडकून मोटरसायकलवरील दाम्पत्य दरीत कोसळून जागीच ठार झालं आहे. दुचाकीवरील नियंत्रण सुटल्यानं हा अपघात झाला आहे.
Published : April 24, 2026 at 9:02 AM IST
सातारा- महाबळेश्वर-पोलादपूर मार्गावरील आंबेनळी घाटात गुरूवारी सायंकाळी झालेल्या भीषण अपघातात मोटरसायकलवरील दाम्पत्य दरीत पडून जागीच ठार झालं. मोहन चव्हाण (वय 55) आणि राजश्री चव्हाण (वय 48, रा. सोनगिरवाडी, ता. वाई), असं मृत दाम्पत्याचं नाव आहे. घाटातील धोकादायक वळणावर मोटारसायकल बॅरिकेट्समध्ये अडकलेल्या अवस्थेत आढळून आली. पाऊस आणि धुक्यामुळे प्रतापगड रेस्क्यू टीम आणि महाबळेश्वर ट्रेकर्सला बचाव कार्यात अडथळे येत आहेत.
घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, वाईतील मोहन चव्हाण आणि राजश्री चव्हाण हे दाम्पत्य हिरो स्प्लेंडर मोटरसायकलवरून (एम. एच. 11 सी. एल. 8287) आंबेनळी घाटातून प्रतापगडला निघाले होते. घाटातील एका धोकादायक वळणावर चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटल्यानं मोटरसायकल संक्षक कठड्याला धडकून बॅरिकेट्समध्ये अडकली. त्यामुळे मोटरसायकलवरील दाम्पत्य दरीत पडून जागीच ठार झालं. 700 फूट खोल दरीत दाम्पत्य मृतावस्थेत आढळून आलं आहे. या अपघाताची नोंद पोलादपूर पोलीस ठाण्यात झाली आहे.
मृतदेह काढण्याचे प्रयत्न सुरू- महाबळेश्वर तालुक्यातील कुंभरोशी गावाजवळ हा भीषण अपघात झाला आहे. घटनास्थळ हे पोलादपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आहे. दरम्यान, या भीषण अपघातानंतर आंबेनळी घाटातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अवकाळी पाऊस आणि दाट धुक्यामुळे बचावकार्य कठीण बनलं आहे. निसरड्या उतारांमुळे आणि कमी दृश्यमानतेमुळे रेस्क्यू टीमला मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. प्रतापगड रेस्क्यू टीम आणि महाबळेश्वर ट्रेकर्सचे सदस्य जीव धोक्यात घालून मृतदेह दरीतून वर काढण्याचे प्रयत्न करत आहेत.
प्रतापगड सर्च अँड रेस्क्यू टीमचे सदस्य अमित जाधव हे पोलादपूर ते प्रतापगड प्रवास करीत असताना आंबेनळी घाटात एक मोटरसायकल रस्त्याकडेला आढळून आली. त्यांना संशय आला की, कोणी तरी खाली पडलं असावं. अमित जाधव यांनी प्रतापगड आणि महाबळेश्वर ट्रेकर्सच्या सदस्याना संपर्क केल्यानंतर लगेच दोन्ही टीमचे सदस्य घटनास्थळाकडे रवाना झाले. प्रथम सदस्यांनी रोपचा सेटअप लाऊन घेतला. खोल दरीत उतरून शोधमोहीम सुरू केली. पहिल्यांदा पुरुषाचा मृतदेह शोधण्यात दोन्ही टीमच्या सदस्यांना यश आलं. पुरुषाच्या मृतदेहापासून १५० फुट खाली महिलेचा मृतदेह दिसला. दोन्ही मृतदेह साधारणतः 700 ते 900 फूट खोल दरीमध्ये होते. अंधार आणि पाऊस असल्यामुळे मृतदेह बाहेर काढण्यात अडथळे निर्माण झाले होते. त्यामुळे रात्री दीड वाजता शोधमोहीम थांबवण्यात आली. आज सकाळी पुरूषाचा मृतदेह दरीतून वर काढण्यात आला आहे. तर महिलेचा मृतदेह उद्या (शनिवारी) काढण्यात येणार आहे.
सतर्कता बाळगण्याचं आवाहन- या घटनेत पोलादपूर पोलीस आणि महाबळेश्वर पोलीस यंत्रणेनेही तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्याला हातभार लावला आहे. स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयातून संपूर्ण परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवण्यात येत आहे. आंबेनळी घाट हा अत्यंत धोकादायक वळणांचा आणि खोल दऱ्यांचा घाट म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करताना वेग मर्यादित ठेवावा, सतर्कता बाळगावी आणि नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून सातत्यानं केलं जातं.
सातत्यानं घडतात अपघात- डिसेंबर 2025 मध्येदेखील आंबेनळी घाटात भीषण अपघात घडला होता. तेव्हा महाबळेश्वर-पोलादपूर मार्गावरील आंबेनळी घाटात गुरूवारी दुपारी संरक्षक ग्रील तोडून कार 100 फूट खोल दरीत कोसळली होती. या अपघातात दोन कुटुंबातील सहा जण जखमी तर दोघे गंभीर जखमी आहेत. प्रवासी कारनं प्रतापगडाकडे जाताना हा अपघात घडला होता.आंबेनळी घाटातील अपघात टाळण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. परंतु, तरीही सातत्यानं अपघात घडतात.
