संरक्षक ग्रील तोडून शंभर फूट खोल दरीत कोसळली कार ; सहाजण जखमी, दोन गंभीर
महाबळेश्वर-पोलादपूर मार्गावरील आंबेनळी घाटात कार दरीत कोसळून दोन कुटुंबातील सहा जण जखमी झाले आहेत. घाटातून जखमींना सुरक्षितपणे बाहेर काढलं आहे.
सातारा - महाबळेश्वर-पोलादपूर मार्गावरील आंबेनळी घाटात गुरूवारी दुपारी कार १०० फूट खोल दरीत कोसळली. या अपघातात दोन कुटुंबातील सहा जण जखमी झाले आहेत. त्यातील दोघे गंभीर जखमी आहेत. सर्वजण अमरावती आणि पुण्यातील रहिवासी आहेत. प्रतापगडाकडे जाताना हा अपघात घडला आहे.
लोखंडी ग्रील तोडून कार दरीत कोसळली -महाबळेश्वर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आंबेनळी घाटातील लोखंडी संरक्षक ग्रील तोडून कार दरीत कोसळली. या अपघातात शशिकांत माधवराव पांढरीकर (वय ७५), त्यांच्या पत्नी शरयू शशिकांत पांढरीकर (वय ६५), मुलगा निखिल शशिकांत पांढरीकर (सर्व रा. कलोटीनगर, बायपास रोड, अमरावती) तसेच विवाहित मुलगी पल्लवी अभिजीत काशिकर (वय ४४), नातू यशवंत (वय ११) आणि यक्षित (वय ९, रा. पुणे) हे जखमी झाले आहेत. निखिल आणि त्याची बहिण पल्लवी ही गंभीर जखमी आहेत. सर्व जखमींवर महाबळेश्वर ग्रामीण रूग्णालयात प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी सातारा सिव्हिल हॉस्पिटलला पाठविण्यात आल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.
उतारावर चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले- पांढरीकर आणि काशिकर कुटुंबातील पाचजण कोल्हापूरहून टाटा नेक्सन कारनं गुरूवारी महाबळेश्वरात आले होते. दुपारी प्रतापगडाकडे जात असताना आंबेनळी घाटात एका वळण रस्त्यावरील तीव्र उतारावर चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटल्यानं कार १०० फूट खोल दरीत कोसळली. या अपघाताची माहिती मिळताच प्रतापगड आणि महाबळेश्वर रेस्क्यू टीम तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाल्या. टीमच्या सदस्यांनी दरीत उतरून बचाव कार्याला सुरुवात केली. अपघातामुळे घाटात मोठी गर्दी झाली होती. त्यामुळे महाबळेश्वर पोलिसांना वाहतूक नियंत्रण करावे लागले.
११ वर्षाच्या मुलानं दाखविलं प्रसंगावधान- अपघातानंतर कारमधील ११ वर्षाच्या मुलानं प्रसंगावधान राखत ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर संपर्क साधून अपघाताची माहिती दिली. फोनवर लहान मुलाचा आवाज ऐकून सुरुवातीला अपघात बसचा झालाय की काय, असा संभ्रम निर्माण झाला. तसेच अपघाताचे नेमके ठिकाण न समजल्यामुळे शोधकार्याला उशीर झाला. अपघातस्थळ शोधण्यापासूनच मदतकार्याला सुरुवात करावी लागली. त्यानंतर बचावकार्याला वेग आला.
रेस्क्यू टीमनं जखमींना दरीतून वर काढले - रेस्क्यू टीमनं उपलब्ध साहित्याच्या मदतीनं जखमींना दरीतून वर काढून महाबळेश्वर ग्रामीण रूग्णालयात दाखल केलं. या बचाव मोहिमेत महाबळेश्वर ट्रेकर्सचे सुनील भाटिया, अमित कोळी, सुजित कोळी, सुनील केळगने, दीपक ओंबळे यांचा सहभाग होता. तसेच प्रतापगड सर्च अँड रेसक्यू टीमचे अनिकेत वागदरे, आशिष बिरामणे, ऋषिकेश जाधव, संकेत सावंत, अजित जाधव, आदित्य बावळेकर आणि ओंकार शेलार साई हवालदार यांचा सहभाग होता. आंबेनळी घाटातील अपघात टाळण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. परंतु, त्या तकलादू असल्यानं अपघातांचे सत्र सुरूच आहे.
