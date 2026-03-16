ETV Bharat / state

ससून रुग्णालयात दोन दिवस पुरेल एवढा गॅससाठा; व्यवस्थापनानं जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलं पत्र

एलपीजीची टंचाई निर्माण होत असताना घरगुती गॅस सिलेंडरलाच प्राधान्य देत असल्यानं ससूनमधील कॅन्टीनला येत्या काळात मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Sassoon General Hospital Canteen
ससून कॅन्टीन हॉस्पीटल (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 16, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे: गेल्या काही दिवसांपासून इराण विरोधात अमेरिका आणि इस्राईल यांचे युद्ध सुरू असल्यानं आरोग्य यंत्रणेलादेखील फटका बसला आहे. इराणनं होर्मुझ हा सागरी मार्ग बंद केल्यानं गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला. व्यावसायिक सिलेंडर मिळत नसल्यानं अनेक हॉटेल बंद झाले आहेत. अनेक ठिकाणी घरगुती गॅस सिलेंडरसाठी रांगा लागल्याचं पाहायला मिळत आहे. अशातच पुण्यातील ससून रुग्णालयात सुरू असलेल्या डॉक्टरांच्या कॅन्टीनमध्ये गॅसचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ससून रुग्णालयात रुग्णांसाठी आणि डॉक्टरांसाठी दोन कॅन्टीन आहेत. पुण्यातील ससून रुग्णालयात पुणे जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील विविध ठिकाणाहून रुग्ण हे उपचारासाठी येत असतात. दिवसभरात जवळपास दोन हजारांहून अधिक रुग्णांची ओपीडीमध्ये तपासणी होत असते. रुग्णालयात रुग्णांसाठी दररोज तीन वेळ जेवण दिलं जातं. या रुग्णांसाठी सुरू असलेल्या कॅन्टीनसाठी गॅस मिळत आहे. तर डॉक्टरांच्या कॅन्टीनमधील गॅस दोन दिवस पुरेल एवढा आहे. त्यामुळे या कॅन्टीनमधील मेन्यू कमी करण्यात आले आहेत.

सध्या गॅसचा तुटवडा नाही. खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे. पीजीचे 800 ते 900 डॉक्टर आहेत. त्यांच्यासाठी गॅसचा तुटवडा नाही-कॅन्टीन व्यवस्थापक


ससून रुग्णालयात निवासी डॉक्टरांचे कॅन्टीन आहे. ज्या पदार्थांना जास्त तेल लागते, ते पदार्थ कमी केल्याची माहिती कॅन्टीन व्यवस्थापकाने दिली आहे. तर या गॅसच्या तुटवड्याचा परिणाम हा निवासी डॉक्टरांच्या जेवणावर झाला तर त्याचा परिणाम रुग्णांवरती होऊ शकतो. त्यामुळे या ठिकाणचा गॅस पुरवठा सुरळीत करण्यात यावा, यासाठी आम्ही जिल्हाधिकारी यांना पत्र लिहिले असल्याची माहिती ससूनचे अधीक्षक यलप्पा जाधव यांनी दिली आहे. तसेच निवासी डॉक्टरांच्या कॅन्टीनमध्ये गॅसला पर्याय म्हणून इंडक्शनवर स्वयंपाक केला जात आहे. गॅस संपला तर 800 लोकांचं जेवण कसं बनवायचं? असा प्रश्न कॅन्टीन व्यवस्थापकावर आल्यानं त्यांनी इंडक्शन हा पर्याय वापरायला सुरुवात केली आहे. इंडक्शनवर वडापाव तयार केला जात आहे.

केंद्र सरकारकडून नियंत्रण कक्षांची स्थापना- केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार एलपीजी सिलेंडरची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये धाडी टाकल्या जात आहेत. तसेच, परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (UTs) नियंत्रण कक्ष (Control Rooms) स्थापन करण्यात आले आहेत. ग्राहकांनी घाबरून जाऊन अतिरिक्त बुकिंग करणे टाळावे. डिजिटल बुकिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा आणि LPG वितरक केंद्रांना अनावश्यक भेटी देणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात आलं आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं एका निवेदनात स्पष्ट केलं आहे की, सरकार घरगुती ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. तसेच, विशेषतः कुटुंबे आणि रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांसाठी एलपीजीचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

TAGGED:

SASSOON GENERAL HOSPITAL ISSUE
LPG STOCK IN SASSOON
एलपीजी ससून गॅस साठा
SASSOON CANTEEN GAS ISSUE
LPG SHORTAGE IN PUNE

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.