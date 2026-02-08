कोणत्याही जातीचा व्यक्ती सरसंघचालक बनू शकतो, मुंबईतील कार्यक्रमात मोहन भागवत यांचं मोठं वक्तव्य
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. 'कोणत्याही जातीचा व्यक्ती सरसंघचालक बनू शकतो,' असं त्यांनी मुंबईतील व्याख्यानमालेत स्पष्ट केलं.
Published : February 8, 2026 at 1:48 PM IST
मुंबई : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 100व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबईत आयोजित एका व्याख्यान मालिकेत आज रविवारी (8 फेब्रुवारी) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी एक मोठं विधान केलं आहे. ते म्हणाले की, 'कोणत्याही जातीचा व्यक्ती आरएसएसमध्ये सर्वोच्च पदावर पोहोचू शकतो. अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचा असणं ही अडचण नाही. सोबतच, तो व्यक्ती ब्राह्मणच असावा ही पात्रता नाही'.
संघाची स्थापना झाली तेव्हा संघात ब्राह्मणांची संख्या अधिक होती, मात्र संघ सर्व जातींसाठी काम करतो, असं भागवत म्हणाले. त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं की, संघाचा सरसंघचालक ब्राह्मण, क्षत्रिय किंवा इतर कोणत्याही जातीचा नसतो. जो कोणी सरसंघचालक बनेल तो फक्त हिंदू असतो.
विशेष म्हणजे, आतापर्यंत झालेल्या 6 सरसंघचालकांपैकी 5 ब्राह्मण होते. सध्याचे सरसंघचालक मोहन भागवत हेदेखील ब्राह्मण आहेत. चौथे सरसंघचालक प्रा. राजेंद्र सिंह ऊर्फ ‘रज्जू भैय्या’ हे राजपूत (ठाकूर) होते.
मोहन भागवत यांचे महत्त्वाचे मुद्दे:
- धर्मनिरपेक्षता हा शब्द चुकीचा आहे. त्याला पंथनिर्पेक्षता म्हटलं पाहिजे. कारण धर्म हा जीवनाचा पाया आहे.
- भारत हे भौगोलिक नाव नाही, तो एक स्वभाव आहे.
- हिंदू हे नाम नाही, ते एक विशेषण आहे. भारतात राहणारा प्रत्येकजण हिंदू आहे.
- संघानं आधीच ठरवलं आहे की, ते संपूर्ण समाजाचं संघटन करण्याशिवाय दुसरं कोणतंही काम करणार नाही.
- संघाचे कार्य अद्वितीय आहे. जगात इतरत्र असं कार्य नाही. आता आपण हे प्रत्यक्ष अनुभवत आहोत.
- संघाचं कार्य संपूर्ण भारत देशासाठी आहे. संघ समाजाच्या प्रेमानं आणि स्वयंसेवकांच्या भक्तीनं चालवला जातो.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कसा चालतो? : सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी '100 Years of Sangh Journey : New Horizons' या विशेष व्याख्यानमालेत संघाच्या कार्यपद्धती, निधी, भाषा आणि विविध सामाजिक विषयांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
संघाच्या निधीबाबत लोकांमध्ये नेहमीच उत्सुकता असते, मात्र आरएसएस मुख्यतः स्वयंसेवकांच्या सहकार्यावर चालतो, असं भागवत यांनी सांगितलं. संघाचे कार्यकर्ते प्रवासादरम्यान हॉटेलमध्ये थांबण्याऐवजी स्वयंसेवकांच्या घरी मुक्काम करतात आणि त्यांच्याकडील जेवणावरच आपलं काम भागवतात, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
भाषेच्या मुद्द्यावर बोलताना भागवत म्हणाले की, "आम्ही इंग्रजी भाषेचे विरोधक नाही. जिथं इंग्रजीशिवाय काम होत नाही, तिथं आम्ही इंग्रजीचा वापर करतो. मात्र आमचा प्रयत्न नेहमी मातृभाषा किंवा हिंदीचा वापर करण्याचा असतो.
घरवापसी आणि भाषा विवादावर सरसंघचालकांचं मत : घरवापसीच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी सांगितलं की, प्रत्येक धार्मिक विचाराचा सन्मान केला पाहिजे. मात्र, जिथं जबरदस्तीनं धर्मांतर झालं आहे, तिथं संबंधित व्यक्तीच्या इच्छेनं त्यांना पुन्हा मूळ धर्मात आणण्याबाबत चर्चा होऊ शकते.
मुस्लिमबहुल भागात काम करताना येणाऱ्या अडचणींचा उल्लेख करताना भागवत म्हणाले की, अपशब्द वापरले गेले तरी त्यावर प्रतिक्रिया देऊ नये, कारण त्यामुळे संघर्ष वाढू शकतो. भाषावादाबाबत त्यांनी याला 'स्थानिक आजार' असं म्हटलं आणि तो पसरू देऊ नये, असं मत व्यक्त केलं.
कार्यक्रमाला नामवंत व्यक्तींची उपस्थिती : मुंबईत आयोजित या विशेष व्याख्यानमालेसाठी अनेक नामवंत व्यक्ती उपस्थित होत्या. अभिनेता सलमान खान यानंही कार्यक्रमाच्या पहिल्या दिवशी (7 फेब्रुवारी) उपस्थिती दर्शवली होती. त्याच्या उपस्थितीनं सर्वांचं विशेष लक्ष वेधून घेतलं. विशेष म्हणजे, हा कार्यक्रम याआधीच आयोजित करण्यात येणार होता, मात्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातात झालेल्या निधनामुळे तो रद्द करण्यात आला होता. दरम्यान, यापूर्वी दिल्लीतही अशाच प्रकारच्या कार्यक्रमात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी संबोधन केलं होतं.
