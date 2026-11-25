'प्रत्येक व्यक्तीच्या कामाकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहणं योग्य नाही'- सरसंघचालक मोहन भागवत
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी समाजपरिवर्तन, आत्मविश्वास, सेवाभाव, युवा पिढी, भारतीय संस्कृती आणि विकसित भारत 2047 या विषयांवर भाष्य केलं.
Published : November 25, 2026 at 7:58 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - आजच्या युवा पिढीमध्ये प्रामाणिकपणा आणि देशाला पुढे नेण्याची इच्छाशक्ती दिसून येते. खोट्या गोष्टींचा त्यांना तिरस्कार असून, प्रामाणिकपणे मांडलेल्या विचारांशी जोडले जाण्याची त्यांची तयारी आहे. 2047 पर्यंत विकसित भारत घडविण्याचं काम नव्या पिढीचे आहे. ज्येष्ठांनी मार्गदर्शन करावे. मात्र, भविष्यातील भारत युवा पिढीनंच घडवायचा आहे, असे मत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केलं. ते पाचव्या पद्म फेस्टिवल कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले की, विकसित भारत घडवायचा असेल, तर त्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. देशात देशहितासाठी निःस्वार्थ भावनेनं काम करणारे असंख्य लोक आहेत. त्यामुळे देश वेगानं प्रगती करत आहे. 2047 मधील सशक्त भारत हा जगाला दिशा देणारा असेल. भारताला शक्तिशाली व्हायचे आहे. ते दुर्बलांना काबूत ठेवण्यासाठी नव्हे, तर त्यांचे रक्षण करण्यासाठी आहे.
बदल घडवण्यासाठी आत्मविश्वास महत्वाचा- “कोणताही चांगला बदल घडवायचा असेल, तर आत्मविश्वास असणं आवश्यक आहे. हा आत्मविश्वास उदाहरणांतून मिळतो. एका व्यक्तीच्या प्रयत्नांमुळे लगेच बदल दिसून येत नाही. मात्र सामूहिक प्रयत्नांतून परिवर्तन घडते. आपल्या महापुरुषांनी हेच दाखवून दिलं आहे. त्यांनी सुरुवात स्वतःपासून केली. संघाचा स्वयंसेवक समाजातील दुःख पाहतो. तेव्हा त्यावर काम करण्यासाठी केवळ विचार करत बसत नाही, तर प्रत्यक्ष कार्याला सुरुवात करतो. त्यानंतर त्याला आपोआप सहकार्य मिळू लागते. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की देशात चुकीचे काम करणाऱ्या लोकांपेक्षा अनेक पट अधिक लोक निःस्वार्थ भावनेनं चांगल्या हेतूनं काम करत आहेत. देशभर प्रवास करताना आम्हाला हे अनुभवायला मिळते. त्यामुळे चांगले काम करणाऱ्यांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. प्रत्येक व्यक्तीच्या कामाकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहणं योग्य नाही, असे मोहन भागवत यांनी म्हटलं.
संकटात मदतीचा हात देणं, ही भारताची भूमिका आहे- भारताचं सामर्थ्य केवळ स्वतःच्या प्रगतीपुरते नसून, संकटात सापडलेल्या देशांना मदत करण्याची क्षमता आणि भूमिका त्यात आहे. मालदीव, श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश यांसह विविध देशांना भारताने संकटाच्या काळात मदत केली आहे. शेजारी देशांशी मतभेद असले तरी संकटात मदतीचा हात देणे, ही भारताची भूमिका आहे. शक्तीचा उपयोग दुर्बलांना आधार देण्यासाठी झाला पाहिजे, असेदेखील मोहन भागवत यांनी सांगितलं. जग आज अस्थिर परिस्थितीतून जात असताना भारताचा विकास हा केवळ देशापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण विश्वाला सुख, शांती आणि समृद्धी देणारा असावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. गोवर्धन पर्वत उचलण्याच्या कथेतही सामूहिक सहभागाचं महत्त्व आहे. भगवान श्रीकृष्णाने पर्वत उचलला, मात्र गोपाळकांनीही काठ्यांच्या माध्यमातून सहभाग दिला. मोठे परिवर्तन हे सामूहिक प्रयत्नांतूनच घडते, असा संदेश मोहन भागवत यांनी दिला.
पद्म फेस्टिव्हलचे शहरात आयोजन- दोन दिवसीय पद्म फेस्टिवलचे उद्घाटन करण्यात आलं. या पाचव्या पद्म फेस्टिव्हलमध्ये एअर मार्शल पद्मा बंडोपाध्याय (निवृत्त), रमेश पतंगे, डॉ. शुभा व्ही. अय्यंगार, डॉ. बी. एन. गंगाधर, देवेंद्र झाझरिया, भिकल्या लाडक्या धिंडा, श्रीरंग लाड, पद्मजा फेणाजी जोगळेकर, डॉ. एन. राजम, फैसल अली डार, चामी मुर्मू, जार्देन लेपचा आदी पद्म पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला. या सर्व मान्यवरांची या दोन दिवसीय कार्यक्रमात उपस्थिती राहणार आहे. कार्यक्रमात व्यासपीठावर निवृत्त सीडीएस जनरल अनिल चौहान, पद्म फेस्टिव्हलचे अध्यक्ष मिलिंद केळकर, स्वागताध्यक्ष उन्मेश टाकळकर आणि मंगला केंडे उपस्थित होते. तसेच शहरातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती होती.
हेही वाचा-