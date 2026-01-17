ETV Bharat / state

भारताचं भविष्य आणि जगाच्या मार्गदर्शनासाठी हिंदू समाज जबाबदार; सरसंघचालक मोहन भागवत यांचं प्रतिपादन

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या हिंदू संमेलनामध्ये बोलताना सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी भारताच्या भविष्याबाबत हिंदू समाज जबाबदार असल्याचं प्रतिपादन केलं.

Published : January 17, 2026 at 5:28 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : हिंदू धर्म, परंपरा, संस्कृती आणि मूल्यांचं संरक्षण व संवर्धन या उद्देशानं हिंदू संमेलन समिती, गंगापूर यांच्या वतीनं 'हिंदू संमेलन' आयोजित करण्यात आलं होतं. "जगाला हेवा वाटेल असा चारित्र्यसंपन्न बलशाली समाज आपल्याला घडवावा लागेल. त्यासाठी आपला स्वभाव आणि आचरण तसं करावं लागेल. भारताच्या भविष्यासाठी हिंदू समाजच जबाबदार आहे. त्यासाठी हिंदू समाजानं स्वतःच्या आचरणातून समाज परिवर्तन घडवून आणावं", असं आवाहन करुन तेच जगाला मार्गदर्शक ठरेल असं सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं.

समाज परिवर्तन गरजेचे : "आपल्याला समाज परिवर्तन करायचं आहे. त्यासाठी प्रत्यक्ष कृती करावी लागेल. समानता आपल्याला केवळ ओठात नको कृतीत हवी आहे. सगळ्या जातीपातीतील मित्र केले पाहिजेत. समाजात सद्भावना असायला हवी. कुटुंबात आपल्या संस्कार, परंपरांची चर्चा करायला हवी. जीवन जगताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची काळजी केली पाहिजे. विदेशी वस्तूंचा वापर करण्यापेक्षा स्वदेशीला प्राधान्य दिलं पाहिजे. आपल्याला आत्मनिर्भर व्हायचं आहे. आपण आत्मनिर्भर झालो तर आपल्या शक्तीला अर्थ राहील. ह्या सगळ्या गोष्टी आचरणात आणल्या तर आपला समाज बलशाली होईल," असं मत देखील मोहन भागवत यांनी व्यक्त केलं.

हिंदूंना संघटीत व्हावं लागेल : संघानं मान अपमान सहन करत शंभर वर्षाचा प्रवास केला आहे. जातीपातीत विभागलेल्या हिंदू समाजाचं त्यांनी संघटन केलं. आता हिंदू समाजानं सामाजिक एकोपा ठेवून वाटचाल करावी, असं आवाहन भास्करगिरी महाराज यांनी केलं. कार्यक्रमात उपस्थित संतांनी आशीर्वचन करताना समाजाला समरसता व कुटुंब प्रबोधनासाठी मार्गदर्शन केलं. रामगिरीजी महाराजांनी बांग्लादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचाराकडं लक्ष वेधलं. ते म्हणाले "आपल्याला संघटित राहावं लागेल. आपल्या समाजातील जातीवादाचं समूळ उच्चाटन करावं लागेल." त्यानंतर शांतीगिरी महाराजांनी समाजानं आपल्या संस्कृतीचं आचरण करणं आवश्यक असल्याचं प्रतिपादन केलं. "विदेशी संस्कृतीच्या आहारी गेल्यामुळं आपली पिढी चुकीच्या मार्गाला जात आहे. आपलं कुटुंब सुसंस्कृत करा. ज्यामुळं आपला समाज सुरक्षित होईल," असं शांतीगिरी महाराजांनी सांगितलं. गाथामूर्ती रामभाऊजी महाराज यांनी लिखित स्वरुपात आशीर्वचन संदेश पाठवला. या कार्यक्रमाचा उद्देश सफल करून समाजानं येथील संत संदेश आचरणात आणावा, असं त्यांनी सांगितलं.

गंगापूरमध्ये झालं संमेलन : गंगापूरमधील जि. प. प्रा. शाळा मैदान, गंगापूर इथं हजारो हिंदू बंधू भगिनी व संतांच्या उपस्थितीत संमेलन पार पडलं. या संमेलनास ह. भ. प. गुरुवर्य भास्करगिरी महाराज (श्री क्षेत्र देवगड संस्थान), ह.भ.प. गुरुवर्य महंत रामगिरी महाराज (मठाधिपती, गोवर्धन धाम, श्री क्षेत्र सरलाबेट), जगद्गुरु श्री श्री 1008 स्वामी शांतिगिरी महाराज (जगद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी आश्रम, श्री क्षेत्र वेरूळ) यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक सुनील छत्रे यांनी केलं. त्यांनी या संमेलनाची पार्श्वभूमी मांडली आणि पसायदानानं कार्यक्रमाचा समारोप झाला.

संपादकांची शिफारस

