नागाव बीचवर ‘रोबो रक्षक’ तैनात; समुद्रात बुडणाऱ्यांच्या बचावासाठी ही प्रणाली लवकरच कार्यरत

नागाव समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत ग्रामपंचायतीच्यावतीनं अत्याधुनिक रोबोटिक वॉटर रेस्क्यू यंत्रणा तैनात करण्यात आली आहे.

Published : April 12, 2026 at 8:41 PM IST

रायगड : पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी रायगडमधील नागाव समुद्रकिनाऱ्यावर आता हायटेक पाऊल उचलण्यात आलं आहे. सरपंच हर्षदा निखिल मयेकर यांच्या पुढाकारातून ‘रोबो रक्षक’ (Robo Guards) ही अत्याधुनिक रोबोटिक वॉटर रेस्क्यू यंत्रणा सज्ज करण्यात आली असून बुडणाऱ्यांच्या बचावासाठी ही प्रणाली लवकरच कार्यरत होणार आहे.


समुद्रात अडकलेल्या व्यक्तींना जलद बाहेर काढणं शक्य : नागाव समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत ग्रामपंचायतीच्यावतीनं अत्याधुनिक रोबोटिक वॉटर रेस्क्यू यंत्रणा तैनात करण्यात आली आहे. सरपंच हर्षदा निखिल मयेकर यांच्या पुढाकारातून ‘रोबो रक्षक’ या यंत्रणेद्वारे समुद्रात अडकलेल्या व्यक्तींना जलद गतीनं सुरक्षित बाहेर काढणं शक्य होणार आहे. कलेक्टर कार्यालयाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत आयोजित विशेष कार्यशाळेत रायगड जिल्ह्यातील विविध पोलीस स्टेशनसह नागाव, काशीद आणि श्रीवर्धन येथील ग्रामपंचायतींना निमंत्रित करण्यात आलं होतं. मात्र, या प्रशिक्षणासाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणारी नागाव ही एकमेव ग्रामपंचायत ठरली.

अतिरिक्त 15 रोबोट्सची मागणी : या प्रशिक्षणात सरपंच हर्षदा मयेकर यांच्यासह कर्मचारी कल्पेश नायक, मनीश म्हात्रे, आशीष मानकर आणि विनेश नागवेकर यांनी सहभाग घेतला. पाठक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या कार्यशाळेत पूरस्थिती, समुद्रातील अपघात, सर्पदंश तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत फर्स्ट एड देण्याचं सखोल प्रशिक्षण देण्यात आलं. यावेळी तीन समुद्रकिनाऱ्यांसाठी रोबोटिक लाइफसेव्हिंग क्राफ्ट देण्याची योजना असून त्यात नागावचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच अतिरिक्त 15 रोबोट्सची मागणीही करण्यात आली आहे. सरपंच मयेकर यांनी यावेळी पारंपरिक लाइफगार्ड्सच्या मानधनाबाबतही महत्त्वाची भूमिका मांडत कलेक्टर कार्यालयाने काही प्रमाणात खर्च उचलावा, अशी मागणी केली. पूर्णतः रिमोट कंट्रोलवर चालणारे हे रोबोटिक यंत्र पाण्यात अडकलेल्या व्यक्तींपर्यंत वेगाने पोहोचून त्यांना सुरक्षित किनाऱ्यावर आणण्यास सक्षम आहे. या यंत्रणेला NDRF आणि नेव्हीच्या मानकांनुसार मान्यता मिळाली असून सर्व चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत. सरपंच मयेकर यांनी स्वतः प्रशिक्षण पूर्ण करत ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षित केलं. नागाव समुद्रकिनारा आता अधिक सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानसज्ज बनत असल्याचं दिसून येत आहे.

