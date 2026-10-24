सप्तशृंगी गडावर कोजागिरीला तृतीयपंथीयांचा अनोखा मेळावा; गुरूंकडून शिष्यांना दीक्षा, शेकडो वर्षांची परंपरा कायम
महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांपैकी अर्धपीठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सप्तशृंगी मातेच्या गडावर गेल्या काही वर्षांपासून तृतीयपंथीयांकडून कोजागिरीचा उत्सव साजरा केला जातो.
Published : October 24, 2026 at 7:37 PM IST
नाशिक : जिल्ह्यातील वणी येथील सप्तशृंगी गडावर कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त तृतीयपंथीयांचा मेळावा भरला आहे. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेशातील तृतीयपंथीय मोठ्या संख्येनं गडावर दाखल झाले असून, माता सप्तशृंगीचा जागर आणि धार्मिक विधी उत्साहात पार पडत आहेत. पुणे, मुंबई, कल्याण आणि नाशिकसह विविध भागांतील तृतीयपंथीयांच्या 18 ते 20 गटांचा या मेळाव्यात सहभाग आहे.
महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांपैकी अर्धपीठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सप्तशृंगी मातेच्या गडावर गेल्या काही वर्षांपासून तृतीयपंथीयांकडून कोजागिरीचा उत्सव साजरा केला जातो. गडावरील शिवालय तलावालगत असलेल्या अर्धनारी नटेश्वर मंदिराला या उत्सवात विशेष महत्त्व आहे. या मंदिरातील मूर्तीचे अर्ध स्वरूप भगवान शिवाचं, तर अर्ध स्वरूप देवीचं आहे.
धार्मिक विधी आणि पूजाअर्चा :
कोजागिरी पौर्णिमेला तृतीयपंथीयांचे गटप्रमुख स्वतंत्रपणे शिवालय तलावावर स्नान करतात. त्यानंतर सोबत आणलेल्या देवीच्या मूर्तींना शास्त्रोक्त पद्धतीने अभिषेक केला जातो. गुरूंना लिंबू अर्पण करून अर्धनारी नटेश्वराचं दर्शन घेत पूजा-विधी केले जातात.
यानंतर शिष्यांकडून आपल्या गुरूंना चंदन, दूध, हळद-कुंकू आणि गुलाबाच्या माध्यमातून अभिषेक करण्यात येतो. पुढे सर्व तृतीयपंथीय साजशृंगार करून गटप्रमुखांचा साजशृंगार करतात. त्यानंतर वाद्यांच्या गजरात गटप्रमुखांची मिरवणूक सप्तशृंगी मातेच्या मंदिराच्या पहिल्या पायरीपर्यंत काढण्यात येते. या धार्मिक सोहळ्यातून तृतीयपंथीय माता सप्तशृंगीप्रती आपली श्रद्धा व्यक्त करतात.
शिष्यांना दिली जाते दीक्षा; शेकडो वर्षांची परंपरा कायम :
सप्तशृंगी गडावर कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त तृतीयपंथीयांचा मेळावा भरतो. छबिना मिरवणूक संपल्यानंतर गुरु-शिष्यांचा मेळावा होतो. यावेळी शिष्यांकडून गुरूंना भेट दिली जाते, तर गुरूंकडून इच्छुक नवीन शिष्यांना दीक्षा दिली जाते.
दीक्षा घेण्यासाठी इच्छुक भाविक एकत्र येतात. देवीच्या मूर्तीला हळद-कुंकू लावल्यानंतर इच्छुक शिष्यालाही हळद लावली जाते. त्यानंतर गुरूच्या उजव्या मांडीवर बसवून त्याला गुरुमंत्र दिला जातो. पुढे रात्रभर देवीचा जागर करून विविध गीतं गायली जातात.
साडेतीन शक्तिपीठांपैकी अर्धपीठ असलेल्या सप्तशृंगी गडावर कोजागिरी पौर्णिमेला छबिना उत्सव साजरा करण्याची शेकडो वर्षांची परंपरा आजही जपली जात आहे. यंदा सुमारे 9 हजारांहून अधिक सर्वसामान्य शिष्यगणांसह रविवारी (25 ऑक्टोबर) आदिमायेच्या दरबारात जागर होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्रभरातून गुरू आपल्या शिष्यांसह गडावर दाखल झाले आहेत.
कोजागिरी पौर्णिमेच्या सकाळपासून पौर्णिमा समाप्त होईपर्यंत विविध धार्मिक विधी पार पडणार आहेत. छबिना मिरवणुकीसाठी नाशिक ढोलही असणार आहे, अशी माहिती किन्नर आखाड्याच्या प्रमुख महामंडलेश्वर पायल नंदगिरी यांनी दिली.