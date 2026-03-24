संतोष देशमुख हत्या प्रकरण; आरोपी कृष्णा आंधळेबाबत माहिती देणाऱ्याला मिळणार एक लाखाचं बक्षीस
बीडचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील फरार आरोपी कृष्णा आंधळेची माहिती देणाऱ्यास सीआयडीनं 1 लाखांचे बक्षीस जाहीर केलं आहे.
Published : March 24, 2026 at 7:16 PM IST
बीड : जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील मसाजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी कृष्णा आंधळे गेल्या 14 महिन्यांपासून फरार असल्यानं पोलीस यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिलं आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सीआयडीनं आता शोधमोहीम अधिक तीव्र केली आहे. आरोपीच्या अटकेसाठी एक लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात केलं आहे.
माहिती देणाऱ्या व्यक्तीस एक लाख रुपयांचे बक्षीस : संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली होती. स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि सीआयडी यंत्रणा आरोपीच्या शोधात असली तरी कृष्णा आंधळे पोलिसांच्या हाती लागत नसल्यानं अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे न्यायालयानंदेखील या प्रकरणातील तपासाच्या गतीवर नाराजी व्यक्त करत सीआयडीकडे विचारणा केली होती. त्यानंतर तपासाला गती देण्यासाठी विविध पावले उचलली जात आहेत. सीआयडीकडून जाहीर करण्यात आलेल्या बक्षीस घोषणेनंतर आता सर्वसामान्य नागरिकांकडूनही सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आरोपीबाबत कोणतीही ठोस माहिती देणाऱ्या व्यक्तीस एक लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल, तसेच माहिती देणाऱ्याची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
कृष्णा आंधळे पोलिसांच्या ताब्यात येणार का? : या पार्श्वभूमीवर सीआयडीने मराठी आणि कन्नड भाषेत परिपत्रक प्रकाशित केलं आहे. सीमावर्ती भागात आरोपी लपून बसला असण्याची शक्यता गृहित धरून दोन्ही भाषांमध्ये परिपत्रक काढण्यात आलं आहे. या परिपत्रकांमध्ये आरोपीचा फोटो आणि इतर महत्त्वाची माहिती नमूद करण्यात आली आहे. जेणेकरून लोकांना ओळख पटवणे सोपं जाईल. दरम्यान, स्थानिक नागरिकांमध्येही या प्रकरणाबाबत संताप व्यक्त होत आहे. आरोपीला लवकरात लवकर अटक व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. दुसरीकडं सीआयडीकडून सुरू असलेल्या या नव्या प्रयत्नामुळं कृष्णा आंधळे लवकरच पोलिसांच्या ताब्यात येणार का?, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
