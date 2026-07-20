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संत तुकाराम महाराज पालखीचं सोलापूर जिल्ह्यात उत्साहात स्वागत, अकलूजमध्ये रिंगण सोहळा

सोलापूर जिल्ह्यात तुकाराम महाराज पालखी रथाचं आगमन होत असताना जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं जेसीबी मधून रथावर पुष्पवृष्टी करण्यात आली.

संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे सोलापूर जिल्ह्यात स्वागत करताना जिल्हाधिकारी एस कार्तिकेय
संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे सोलापूर जिल्ह्यात स्वागत करताना जिल्हाधिकारी एस कार्तिकेय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 20, 2026 at 7:33 PM IST

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पंढरपूर - आषाढी वारीसाठी पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवलेल्या श्री संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचं आज सोमवार (दि.20 रोजी) सराटी-अकलूज येथे आगमन झालं. सोलापूर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं भक्तीमय वातावरणामध्ये पालखीचं स्वागत करण्यात आलं. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी अत्यंत भक्तिभावानं श्री संत तुकाराम महाराज पादुका पूजन, अश्व पूजन करून स्वागत केलं.

अकलूज येथील सदाशिवराव माने प्रशालेत झालेला रिंगण सोहळा
अकलूज येथील सदाशिवराव माने प्रशालेत झालेला रिंगण सोहळा (ETV Bharat)

यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, पुणे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंग गिल, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर, पंचायत समिती सभापती मदनसिंह मोहिते पाटील, उपजिल्हाधिकारी विजया पांगारकर, अमित माळी, सुमित शिंदे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोपूरवाड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत सूर्यकांत भुजबळ यांच्यासह सोलापूर-पुणे जिल्ह्यातील अन्य अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते.

अकलूज येथील सदाशिवराव माने प्रशालेत झालेला रिंगण सोहळा
अकलूज येथील सदाशिवराव माने प्रशालेत झालेला रिंगण सोहळा (ETV Bharat)

प्रारंभी जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी श्री संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्यासोबत असलेल्या अश्वचं पूजन केलं. त्यानंतर नीरा नदीचा पूल ओलांडून सोलापूर जिल्ह्यात पालखी रथाचं आगमन होत असताना जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं जेसीबी मधून रथावर पुष्पवृष्टी करण्यात आली. यावेळी सर्व अधिकारी पदाधिकारी भाविक यांनी विठ्ठल नामाचा, तुकाराम महाराजांच्या नाम घोष करून सर्व परिसर भक्तीमय केला.

अकलूज येथील सदाशिवराव माने प्रशालेत झालेला रिंगण सोहळा
अकलूज येथील सदाशिवराव माने प्रशालेत झालेला रिंगण सोहळा (ETV Bharat)

जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी श्री संत तुकाराम महाराज पादुका पूजन, पालखी स्वागत केल्यानंतर महाराजांच्या पालखीचं सारथ्यही केलं. यावेळी त्यांच्यासमवेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी हेही उपस्थित होते. हा स्वागत सोहळा पाहण्यासाठी मराठी चित्रपट, टीव्ही अभिनेते भाऊ कदम, अभिनेत्री शिवानी परब, संजना काळे उपस्थित होते.

अकलूज येथील सदाशिवराव माने प्रशालेत झालेला रिंगण सोहळा
अकलूज येथील सदाशिवराव माने प्रशालेत झालेला रिंगण सोहळा (ETV Bharat)

यापूर्वी अकलूज येथील सदाशिव माने विद्यालयाच्या भव्य मैदानावर पालखी सोहळ्यातील पारंपरिक रिंगण सोहळा अत्यंत भक्तिभावात पार पडला. अश्वांनी घातलेल्या रिंगणाचे दर्शन घेण्यासाठी हजारो भाविकांनी गर्दी केली होती. याची देही, याची डोळा अश्व रिंगण पाहून उपस्थित हजारो अकलूजकर तसंच परिसरातील नागरिक मंत्रमुग्ध झाले.

टाळ-मृदंगाच्या गजरात ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’च्या जयघोषात संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला. नेत्रदीपक रिंगण सोहळ्याने उपस्थित हजारो भक्तांच्या डोळ्यांचे पारणे फिटले. संपूर्ण अकलूज नगरी भक्तिरसात न्हाऊन निघाली.

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TAGGED:

TUKARAM MAHARAJ PALKHI
संत तुकाराम महाराज पालखी
अकलूजमध्ये रिंगण
आषाढी वारी
TUKARAM MAHARAJ PALKHI

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